Najbolj trendi kozmetika za nego kože

CBD je kanabinoid, ki ni psihoaktiven, zato ob uporabi izdelkov, ki ga vsebujejo, ne boste občutili opojnosti, s tem pa je odveč tudi skrb o odvisnosti. To namreč povzroča THC ali tetrahidrokanabinol, ki pa je psihoaktivna spojina v konoplji, a je CBD-kozmetika ne vsebuje. CBD se namreč prideluje iz stebel konoplje, v katerih je vsebnost THC tako nizka, da je navadno ni mogoče zaznati niti s testiranjem. Za uporabo v kozmetiki se CBD meša z olji, na primer z olivnim, konopljinim ali kokosovim.

CBD v negi kože Vrsta sestavine: antioksidant. Glavne prednosti: zmanjšuje vnetja, otekline, bolečino, pomirja razdraženo kožo, uravnava delovanje žlez lojnic ter nevtralizira poškodbe prostih radikalov. Za uporabo se priporoča vsem, ki imajo: vneto,

občutljivo ali

suho kožo,

se soočajo z aknami,

želijo omiliti znake staranja kože. Kako pogosto se lahko uporablja CBD-kozmetika? Dnevno.

Kozmetika, primerna za razdraženo in občutljivo kožo

Ena glavnih prednosti CBD kot sestavine v kozmetiki za nego kože je zagotovo ta, da deluje pomirjujoče in blaži razdraženo kožo. V vsaki plasti kože so receptorji, katerih naloga je, da sporočajo bolečino, srbenje in druga občutja. CBD deluje prav na te receptorje, s čimer je CBD-kozmetika kot nalašč za vse, ki se soočajo z različnimi težavami s kožo, ki povzročajo srbenje, neprijetne občutke, bolečino, vnetja itd.

Ker so vsi tipi kože vsakodnevno izpostavljeni stresnim dejavnikom iz okolja, je pomirjevalni mehanizem CBD primeren za vsakogar, celo za nežno dojenčkovo kožo.

Prednosti, ki jih CBD-kanabinoid prinaša naši koži Zdravljenje vnetih aken: CBD lahko pomaga zmanjšati rdečico, bolečino in oteklino, povezano z vnetjem posameznih aken. Uravnava nastajanje olja: CBD pomaga uravnavati hormone, ki sodelujejo pri nastajanju olja. Zmanjša izbruhe: zahvaljujoč regulaciji proizvajanja olja, lahko CBD zmanjša tudi izbruhe številnih neprijetnih kožnih stanj, kot so ekcemi. Pomiri rozaceo: s svojo sposobnostjo zmanjšanja vnetja lahko CBD pomaga pomiriti izbruhe rozacee. Nevtralizira poškodbe zaradi prostih radikalov: CBD lahko preprečuje oslabitev kože tako, da nevtralizira poškodbe zaradi prostih radikalov. Pomirja ekcem: CBD pomaga v boju proti draženju in vnetju, ki ju povzročajo ekcem ter kronične kožne bolezni, kot sta luskavica in dermatitis. Zmanjša hormonska neravnovesja: CBD lahko zmanjša učinke hormonov in drugih spojin, ki se sproščajo v telo, ko se soočate s stresom. Hidracija: zaradi svojih vlažilnih lastnosti CBD deluje proti dehidraciji in je zato primeren tudi za suho kožo.

CBD-kozmetika blagodejno vpliva tudi na aknasto kožo

Akne na koži lahko povzročajo neprijeten občutek, ki pa ga lahko odpravi prav CBD, saj bo kožo pomiril ter vidno zmanjšal izbruhe aken in rdečice. Poleg tega lahko CBD z uravnavanjem proizvodnje olja to tudi zavira in s tem zmanjša nastajanje aken.

CBD-kozmetika HEMPTOUCH je na voljo v trgovini Medic-UM STORE.

Upočasnite staranje kože s CBD-kozmetiko

Uporaba CBD v kozmetiki ima poleg že naštetih prednosti še eno pozitivno karakteristiko, saj ima lastnosti antioksidanta. To pomeni, da uporaba CBD-kozmetike lokalno zmanjšuje vidne znake staranja, celo gube.

Kako uporabljati CBD-kozmetiko?

Uporabo kozmetičnih izdelkov je treba vedno prilagoditi vsakemu posameznemu proizvodu. To velja tudi pri CBD-kozmetiki. Upoštevajte pravilo, da se na kožo vedno najprej nanašajo izdelki, ki so po svoji teksturi lažji, šele nato gostejši. To na primer pomeni, da se sprva nanesejo serumi, šele nato kreme. Vedno preverite navodila za uporabo kozmetičnih izdelkov in jim sledite.

CBD-kozmetika HEMPTOUCH je na voljo v trgovini Medic-UM STORE.

Najboljši produkti s CBD za nego kože

CBD-kapljice Amber - HEMPTOUCH

Iz industrijske konoplje pridobljene CBD-kapljice Amber - Hemptouch vsebujejo popolni spekter vseh naravno prisotnih kanabinoidov (CBD, CBDV, CBC, CBG), flavonoidov in terpenov, ki se nahajajo v rastlini konoplje. Kapljice odlikuje idealno razmerje dveh ključnih kanabinoidov: CBD in CBG. Prav slednjemu v zadnjem obdobju pripisujejo velik terapevtski potencial.

Blažilno CBD-mazilo za kožo - HEMPTOUCH

Pomirja razdraženo kožo in pripomore k ohranjanju ravnovesja suhe kože, ki je nagnjena k pojavu alergij in reakcij. Je odlična podporna nega pri posebej zahtevni koži, kot na primer luskasti koži, pleničnem izpuščaju in brazgotinah. Okrepi kožno bariero in pripomore k blaženju srbečice. Koža je po uporabi mehka, prožna in v ravnovesju. Mazilo uporabite kot dnevno nego.

Vitaminska krema za obraz - HEMPTOUCH

Blagodejna formula Vitaminske kreme za obraz, obogatena s hidrolatom konoplje, hialuronsko kislino in hladno stiskanim konopljinim oljem, vlaži, mehča in sprosti kožo. Zasnovana je z mislijo na občutljivo kožo, z namenom, da vlaži, poveča prožnost in kožo mehča ter sprosti. Idealno razmerje omega maščobnih kislin podpira naravno obnovo kože in krepi njeno samozaščitno vlogo. Ob redni uporabi Vitaminske kreme za obraz se zmanjša pojav dehidracijskih gubic, uravnovesi se naravni proces tvorbe olja, vse to pa poskrbi za prožnost, svežino in poenotenost polti.

Nežno mazilo za otroke - HEMPTOUCH

Nežno mazilo za otroke je 100-odstotno naravni izdelek, ki na osnovi blagodejnih naravnih izvlečkov pomirja, krepi ter ščiti občutljivo in reaktivno kožo dojenčkov in malčkov. Dragocena kombinacija konopljinega olja in izvlečka plodov rakitovca kožo nežno obnavlja, mehča ter ščiti pred pojavom vnetij.

Intenzivni balzam za ustnice - HEMPTOUCH

Dragocena negovalna formula Intenzivnega balzama za ustnice poskrbi za to, da vaše suhe in razpokane ustnice znova postanejo svilnato mehke in intenzivno navlažene. Formula, bogata s konopljinim oljem, uravnovesi suho in občutljivo kožo vaših ustnic in jih varuje pred vplivi iz okolja. Ob redni uporabi nudi balzam odlično zaščito za ustnice, ki so nagnjene k izbruhom herpesa.

Šampon s hidrolatom - HEMPTOUCH

Zaradi nežne, a hkrati izjemno učinkovite sestave je ta šampon primeren za vsakodnevno uporabo vseh družinskih članov. Šampon s hidrolatom je posebej primeren za čistilno nego občutljivega, mastnega in razdraženega lasišča ter kože telesa, ki je občutljiva, suha in nagnjena k pojavu reakcij. Kremna tekstura razvaja, hkrati pa učinkovito očisti lasišče in telo ter spoštuje pH kože. Ob redni uporabi kožo uravnovesi in trajno pomiri, lasem pa podari zdrav lesk in mehkobo.

Krema za roke - HEMPTOUCH

CBD-krema za roke z žametno teksturo nudi izsušeni in občutljivi koži rok takojšen občutek olajšanja in sproščenosti. Vsebuje naravna olja, ki zagotavljajo globinsko hranjenje in vlaženje, a se kljub temu izjemno hitro vpije in vaših rok ne ovira pri vsakdanjih opravilih. Za popolno sproščenost in mehkobo rok v vsakem trenutku dneva.

CBD-kozmetika HEMPTOUCH je na voljo v trgovini Medic-UM STORE.