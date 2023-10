Miti ali resnice o menopavzi – preverili smo, kaj je res

Menopavza je popolnoma naravno stanje, ki se na tak ali drugačen način dotakne vsake ženske. Običajno nastopi v srednjih letih, a tako trenutek, v katerem se pojavi, kot tudi način in intenzivnost so odvisni od vsake posameznice. Kljub temu da gre za nekaj naravnega, o menopavzi krožijo številni miti, ki ustvarjajo zmedo in nepotreben strah pri ženskah. V tem članku bomo raziskali nekaj najpogostejših mitov o menopavzi in ugotovili, kaj je res, ne nazadnje pa tudi, kako si pomagati na naraven način .

Menopavza je naraven del ženskega življenja, v katerem se ženske spopadajo z različnimi nadležnimi simptomi, kot so hormonska nihanja, nihanje razpoloženja, utrujenost, izčrpanost, nespečnost in slabenje kosti. Kot da ne bi dovolj nadležni že simptomi, o menopavzi krožijo tudi številni miti, ki lahko še bolj negativno vplivajo na počutje žensk. Čas je, da preverimo, kaj je res. Ključno je, da ženske in njihovi partnerji razumejo dejstva o menopavzi, da lahko skupaj sprejmejo prave odločitve in se prilagodijo temu življenjskemu obdobju.

Miti o menopavzi

"Menopavza se zgodi čez noč." To je mit. Menopavza ni trenutek, ampak proces, ki se razteza skozi leta. Začne se s perimenopavzo, ki lahko traja tudi več let, preden se pri ženski začne prava menopavza.

Preizkusite moč naravnih prehranskih dodatkov Pri obvladovanju simptomov menopavze vam lahko na popolnoma naraven način pomaga izdelek BeeHarmony, ki pripomore k čustvenemu ravnovesju, boljšemu spancu, manj utrujenosti in izčrpanosti, uravnavanju delovanja hormonov ter ohranjanju zdravja kosti. Vsebuje Royal Balance, edinstveno standardizirano mešanico matičnega mlečka in izvlečka žafrana, ter vitamine K2, D3, E, B6, ki jih žensko telo najbolj potrebuje.

"Menopavza je samo fizični proces." Ni res. Menopavza vpliva tako na fizično kot tudi na čustveno in psihično stanje ženske. Nihanje razpoloženja, nespečnost in druge čustvene spremembe so pogoste.

"Menopavza se zgodi po 50. letu." To drži za nekatere ženske, vendar se menopavza lahko pojavi tudi že veliko prej. Navadno velja, da se lahko pojavi kadarkoli med 40. in 60. letom, odvisno do genetike in tudi od življenjskega sloga.

"Menopavza pomeni konec spolnosti." Ni res. Čeprav se spremeni hormonsko ravnovesje, imajo številne ženske bogato spolno življenje tudi po menopavzi.

Resnice o menopavzi

Spremembe v telesu. Med menopavzo se lahko pojavijo telesne spremembe, kot so vročinski valovi, suha koža in upad gostote kosti. To so fizične spremembe, vendar jih je mogoče obvladovati.

Hormonske spremembe. Menopavza je povezana z upadom ravni estrogena, kar lahko privede do različnih simptomov, pri čemer pa si lahko pomagate na številne, tudi naravne načine.

Kako na naraven način do uravnavanja simptomov menopavze? Foto: Medex Sestava izdelka BeeHarmony temelji na naravnih učinkovinah. Matični mleček učinkovito lajša jakost 11 simptomov, ki spremljajo menopavzo, med njimi so: vročinski oblivi, nespečnost, depresija, težave z mehurjem, razdražljivost, anksioznost, suhost nožnice, pospešeno bitje srca, fizična in psihična izčrpanost, težave s spolnostjo, težave s sklepi.

Prednosti žafrana, ki ga vsebuje BeeHarmony, so številne, saj na naraven način pomaga pri ravnovesju, sprostitvi, dobrem spancu, ohranjanju pozitivnega razpoloženja ter udobju pred menstrualnim ciklom in med njim.

Vitamin B6 ima vlogo pri uravnavanju delovanja hormonov, pripomore k delovanju živčnega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Vitamin K2 pripomore k ohranjanju zdravih kosti in k normalnemu strjevanju krvi.

Vitamin D3 pripomore k normalni absorpciji kalcija in fosforja.

Vitamin E ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom. Delovanje izdelka je bilo potrjeno v placebo kontrolirani klinični raziskavi. Priporoča se jemanje vsaj dva meseca.

Individualna izkušnja. Vsaka ženska doživlja menopavzo drugače. Nekaterim povzroča večje težave, spet drugim manjše. Pri obvladovanju simptomov je ključen individualni pristop.

Obvladovanje simptomov. Obstajajo različni načini spopadanja s težavami in obvladovanjem simptomov, med katerimi številne ženske hvalijo izdelek BeeHarmony, ki učinkovito pomaga pri obvladovanju številnih simptomov menopavze. Veliko pohval pa je že prejel tudi Medexov 60-dnevni program Hormoni v harmoniji, o katerem lahko več preverite spodaj.

Foto: Medex

Do hormonskega ravnovesja s programom Hormoni v harmoniji BeeHarmony vam prinaša tudi dostop do Medexovega 60-dnevnega programa s hormonsko jogo, nasvete, članke, recepte ter celo motivacijske misli, z drugimi besedami, vse o spopadanju z menopavzo na enem mestu. V 60 dneh boste dobili veliko konkretnih nasvetov, med drugim: kako si pomagati pri vročinskih oblivih,

kako si pomagati pri suhosti nožnice,

kako mirno začeti in končati dan,

kako bolje spati,

katerim škodljivim razvadam se je dobro odpovedati,

kako se izogniti neželenemu pridobivanju teže in

kako ohranjati zdravo partnerstvo in živ libido tudi v menopavzi …

S programom Hormoni v harmoniji do naspanosti in sproščenosti

Spremenjena raven estrogena v menopavzi vpliva tudi na hormone, ki uravnavajo razpoloženje in čustva. Zato so lahko v menopavzi bolj izraženi simptomi anksioznosti, kot so strah, zaskrbljenost in nemir, poveča se razdražljivost, značilne so bliskovite menjave razpoloženja, ki so naporne tudi za okolico in lahko negativno vplivajo na odnose, kar za trikrat pa se poveča tudi možnost depresije.

Foto: Medex

Vsemu temu se rade pridružijo tudi motnje spanja. Zato je zelo pomembno, da se znate umiriti in dobro spočiti. V programu boste izvedele:

kako poskrbeti za boljši spanec,

kako pomembne so učinkovite dihalne tehnike,

kako obvladovati tesnobo,

kako se umiriti s prakticiranjem hvaležnosti in sočutja do same sebe …

Hormonska joga z mednarodno učiteljico hormonske joge in qjgonga

Ste že slišali za hormonsko jogo? Gre jogo za učinkovito možnost za lajšanje vseh vrst težav, ki jih povzročajo hormonska nihanja. To vrsto joge, ki jo je utemeljila Brazilka Dinah Rodrigues, v programu hormonske joge pri Medexu vodi Alenka Košorok Humar. Da se pridružite hormonski jogi, ne potrebujete nobenega predznanja, le voljo. Učinke boste opazile hitro.

Nad simptome menopavze s prehrano

K delovanju hormonskega sistema lahko močno pripomore tudi ustrezna prehrana. Alenka Košorok Humar se poleg hormonske joge ukvarja tudi z zdravo prehrano, s katero lahko vplivate na svoje hormone. S članicami programa redno deli recepte, med katerimi lahko najdete obroke, ki vplivajo na višjo raven energije, pomirjajo, pozitivno delujejo na lepo polt in kožo, zdravje kosti, čiščenje in razstrupljanje ter celo večajo veselje.