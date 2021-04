Metabolični vklop je najučinkovitejša vadba za hitro preobrazbo

Oglasno sporočilo

Roko na srce, treningi znajo biti dolgi in naporni, vadba zunaj pa je pogosto odvisna od vremena. In ko pride prvi dež ali pa že samo oblačno nebo, se odpoveš vadbi. In kar je še huje, ni nujno, da bodo dolgi naporni treningi obrodili sadove.

Naporna vadba brez vidnih učinkov je žal zatrla številne poskuse, da bi izgubili odvečne kilograme in se spravili v odlično formo. A zdaj vsaj vemo, zakaj je tako.

Manjkal je metabolični vklop. Govorimo o metodi, ki jo uporabljajo vrhunski športniki in je dosegljiva vsakemu od nas. Trening z metaboličnim vklopom ne zahteva veliko časa in ne dragih pripomočkov, prinaša pa zelo dobre rezultate.

Skrivnost vrhunskih športnikov

Tisti, ki posegajo po medaljah, so seveda vsi po vrsti nadarjeni športniki v odlični telesni pripravljenosti. A niso vedno v top formi. Po koncu tekmovanj vedno sledi dolg počitek. Nova tekmovalna sezona jih prisili, da se po počitku ponovno vrnejo v vrhunsko pripravljenost.

Takrat je čas za intenzivno vadbo oziroma metabolični vklop. Še imaš pred očmi Tino Maze, ki je pred začetkom sezone intenzivno trenirala s poskoki med avtomobilskimi gumami?

Metabolični treningi prinašajo hitro vidne rezultate tako profesionalnim športnikom kot vsem navadnim smrtnikom, ki bi radi preoblikovali telo, ne da bi pri tem izgubili motivacijo. Ker metabolični treningi hitro postrežejo s pravimi rezultati, nas ravno ti motivirajo, da trening redno izvajamo. Le kdo ne bi nadaljeval, če bi ob pogledu v ogledalo opazil napetost mišic že po nekaj treningih.

Poglejmo, kaj je metabolični vklop

Metabolični treningi so nova generacija vadbe, ki nas pripeljejo iz zimskega spanja v top telesno pripravljenost v zelo kratkem času. Če bi se Rocky Balboa danes pripravljal na svoj veliki spopad v ringu, bi zagotovo izbral trening z metaboličnim vklopom.

To je proces, ki ekspresno kuri maščobne celice, učvrsti in poveča različne mišične skupine ter nas pripelje do fit postave in počutja. Z metaboličnim treningom uravnavamo hormone, ki vplivajo na presnovo in nalaganje maščobe, regeneracijo mišic, pa tudi na naše počutje in čustvena stanja.

Ta način treninga pa se še posebej razlikuje od drugih vadb po tem, da pride tu do povečane porabe kalorij med samim treningom in po njem. Tudi med regeneracijo bo tvoje telo mlelo kalorije, celo do 38 ur po opravljenem treningu.

Skrbno načrtovan metabolični trening

Metabolični vklop ali metabolični trening poznamo pod več imeni, tudi kot visoko intenzivni intervalni trening ali growth hormon trening. Najbolj pomembno je, da pripravljavci treninga razumejo, kdaj se zgodi metabolični vklop.

Primer takšnega treninga pri nas je Popolna vadba II, zasnovana na kombinaciji intenzivnih vaj, ki kurijo maščobe. Strokovno vodena vadba, ki jo izvajaš doma, združuje:

visoko intenzivno intervalno vadbo, ki poviša srčni utrip in pospeši dihanje,

vadbo z elastikami, ki aktivirajo mišice in spodbudijo rastni hormon za nastanek mišičnega tonusa in pospešujejo presnovo.

Si predstavljaš, da s samo pol ure treninga na dan prideš do svoje sanjske postave? To res ni iluzija.

Skrivnost takšnega treninga je intenzivnost, ki pa ni razvlečena na dolgo vadbo. Če bi trenirali predolgo, bi se dvignil stresni hormon kortizol, kar bi privedlo do kopičenja maščob. Ravno zato s treningom nikoli ne smeš pretiravati, tudi če se po njem počutiš odlično in si motiviran za še en cikel vaj. Pomembno se je omejiti na samo 30 minut, saj tako metabolizem optimalno pospešimo in imamo dovolj moči, da se vajam zares dobro posvetimo.

Odpravlja tudi menstrualne bolečine

Ti mesečni krči niso neznanka? Se spopadaš z nerednimi menstruacijami in bolečinami v predelu rodil in križa? Bolečina in nelagodje te za dan ali dva v mesecu povsem spremenita in neugodno vplivata tudi na tvoje čustvene odzive.

Končno dobra novica za ženske, ki se skozi mesečni cikel borijo z bolečino in nihanjem razpoloženja. Metabolični trening pozitivno vpliva na hormonsko delovanje in dokazano odpravlja boleče menstruacije.

Ženske, ki redno izvajajo metabolični trening, poročajo o boljšem razpoloženju, kakovostnem spancu in hitrejšem odpravljanju maščobe. Naj bo to dodatna spodbuda, da izveš več o najbolj učinkoviti obliki telesne vadbe.

Ali veš, kam gre maščoba, ko jo pokurimo?

To je eno tistih vprašanj za milijon dolarjev, na katerem bi na kvizu Milijonar pogrnila večina zdravnikov. Veliko ljudi bi namreč odgovorilo, da se maščoba pretvori v energijo oziroma da iz maščobe nastane mišično tkivo. Zveni povsem logično, a je tudi povsem napačno.

Maščoba izpuhti v zrak

Z intenzivnim treningom, ki dvigne srčni pulz in zelo pospeši naše dihanje, maščoba izpuhti v zrak. To šokantno dejstvo so leta 2014 predstavili avstralski raziskovalci. Prodorna znanstvenika Univerze Novega Južnega Walesa v Sidneyju sta v članku za British Medical Journal pojasnila, da so glavni organ za hujšanje naša pljuča.

Po njunih ugotovitvah so pljuča glavni organ za izločanje maščob. Izguba teže namreč zahteva sprostitev ogljika, shranjenega v maščobnih celicah, s čimer so potrdili pogosto slišani rek "manj jejte, več se premikajte". A le zelo intenzivno premikanje pospeši metabolizem in sproži hujšanje.

Metabolični trening spodbudi prav naše dihanje oziroma pljuča. Z intenzivnim dihanjem se sprosti ogljik, ki ga izdihujemo, s tem pa zmanjšamo maščobo v telesu.

Znanstveniki so predlagali, da se koncepti hujšanja prevetrijo in vključijo v srednješolske kurikule in univerzitetne tečaje biokemije, da se popravijo razširjene napačne predstave o izgubi teže.

Kakšen naj bo metabolični trening?

Vsak, ki si želi shujšati od pet do deset kilogramov in hkrati oblikovati postavo, mora spoznati optimalno vadbo za topljenje maščob in izboljšanje mišičnega tonusa. Kakšne so torej glavne značilnosti treninga metaboličnega vklopa?

#1 Kratka in vodena vadba

Z dolžino vadbe nikakor ne smeš pretiravati. Pri izvajanju intenzivnih vaj se drži principa manj je več. Vadba naj bo optimalno tempirana, da bodo rezultati čim prej vidni. Če še nisi profesionalno treniral, potem je najbolje, da je vadba vodena. Tako se izogneš napakam, ki vodijo v prekomerno obremenitev določenih delov telesa in se lahko končajo s poškodbo. Dobra plat vodenega treninga je tudi, da te nekdo ves čas motivira za izvajanje vseh vaj od začetka do konca.

#2 Pospeši dihanje in aktiviraj mišice

Če kakšno telesno vadbo pogosto občutiš kot izgubo časa, ta v primeru metaboličnega vklopa zagotovo to ne bo. Najprej z intenzivnimi vajami z lastno težo pospešiš srčni utrip in dihanje, nato pa še intenzivno izvajaš vaje za posamezne mišične skupine. Za začetnike so kratki intenzivni treningi malce naporni, a po koncu vsakega te preplavi zadovoljstvo, saj se sprosti tudi hormon sreče. Posamezniki, ki vključujejo vadbo v svojo rutino, so dokazano bolj srečni.

#3 Deluje, tudi ko telo počiva

Regeneracija je prav tako pomembna kot vadba. Že misel, da se maščoba topi, ko počivaš, te bo spodbudila, da redno treniraš. Optimalne rezultate dosežejo tisti, ki metabolični trening izvajajo skoraj vsak dan ali pa vsaj vsak drug dan. Namreč, že ena intenzivna vadba aktivira kurjenje maščob za naslednjih 38 ur.

Popolna postava do poletja?

Če si oseba, ki rada sprejme izziv, lahko v tridesetih dneh presenetiš sebe in svoje bližnje. Z metaboličnim treningom, skrbno načrtovano serijo intenzivnih vaj, se bo maščoba kar topila, mišice pa bodo z redno vadbo dobile čvrst tonus. Le za pravi program, tak, ki te bo motiviral in ti ne bo vzel preveč časa, se moraš odločiti. Popolna postava je bližje, kot se ti zdi.

30 minut, ki intenzivno kurijo maščobo

Priznana strokovnjaka za fitnes in vodeno vadbo Miha Geršič in Nives Orešnik sta zasnovala serijo skrbno načrtovanih intenzivnih vaj, ki te pripeljejo do popolne postave v najkrajšem času. Popolna vadba II z le 30 minutami treninga 4-krat na teden drastično pospeši metabolizem, kuri maščobo tudi po koncu vadbe in vidno spremeni postavo.

Potrebuješ le pametno napravo ali kar telefon, na katerem spremljaš vadbo, tvoja inštruktorja pa bosta poskrbela za dober ritem in motivacijo. Serija vadb je razdeljena na tri nivoje in dve težavnostni stopnji (glede na izbiro elastike), tako da spremlja tvoj napredek in poskrbi za primerno regeneracijo.

