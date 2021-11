Liposukcijska dieta – skrivnost vitkosti nekdanje hrvaške predsednice Kolinde

Oglasno sporočilo

Zmago hrvaške nogometne reprezentance nad Rusijo in uvrstitev na svetovno prvenstvo je na svoj način proslavila nekdanja hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović . Mnogi pa so opazili, da nikoli ni bila videti bolje, saj ji je s pomočjo slavnega hollywoodskega "otroka" uspelo shujšati in zasijati z novo postavo, ki jo že dolgo uspešno vzdržuje.

Gre za liposukcijsko dieto, ki jo uporabljata tudi Monica Bellucci in Jennifer Aniston. Ko je Kolinda pozirala v Beli hiši poleg Melanie Trump, so vsi opazili, da je shujšala, in o tem so pisali številni svetovni mediji. Tudi Neda Ukraden je pohvalila rezultate te diete. Srbska pevka je znana po tem, da je vedno videti dobro, a vzdrževanje telesne teže ji je v zadnjih letih predstavljajo vse večjo težavo, zato je poiskala strokovno pomoč.

"Ko nič ne pomaga, to zagotovo pomaga," trdi Neda, ki je po tej dieti še vedno videti odlično.

Dieto je preizkusil tudi Halid Bešlić

Bosanski pevec Halid Bešlić se že leta bori z odvečno težo, a je odkril novo dieto, s katero je v enem mesecu izgubili 15 kilogramov. Halid je pojasnil, za kakšno dieto gre: "Liposukcijska dieta za hitro hujšanje je zelo priljubljena in učinkovita. V prvih desetih dneh sem izgubil deset kilogramov, nato sem bil na protokolu še sedem dni in izgubil skupno 15 kilogramov. Ljudje me sprašujejo, ali je res, da se tako hitro shujša, jaz pa jim rečem – seveda je res!" Bešlić dodaja: "Počutim se odlično. V tem obdobju se začne telo razstrupljati in zdi se mi, da bi bilo najlepše, če bi človek lahko živel brez hrane. Medtem ko sem bil na dieti, sem se počutil tako lahkotno, zdaj pa sem bolj sem optimističen in tudi lažje se oblečem. Znebil sem se mnogo težav. Najhuje mi je bilo na primer to, da dolgo nisem mogel hoditi. Pol kilometra, kilometer in nisem mogel naprej. Zdaj lahko."

Z rezultati sta se pohvalila tudi Željko Samardžić in mlada "Zvezda granda" Isak Šabanović, ki je izgubil kar 15 kilogramov v 21 dneh.

Metoda je priljubljena tudi v Sloveniji – Laura Beranič je v desetih dneh izgubila kar šest kilogramov

Zvezda televizijske oddaje Sanjski moški Laura Beranič ni zadovoljna s svojim videzom. Po posegu za povečanje ustnic se je odločila še za hujšanje, in to ne z redno prehrano ampak z liposukcijsko dieto za hitro hujšanje. Tako je v preteklih desetih dneh izgubila celo šest kilogramov oziroma zmanjšala maščobne zaloge za devet odstotkov.

"Moj cilj je bil shujšati do svojega rojstnega dne in uspelo mi je. To je darilo, ki sem si ga dala – da sem videti bolje. To ni samo instant dieta, da oblečem novo obleko, ampak želim bolj skrbeti za svoje zdravje, pa tudi prehrano," pojasnjuje Laura.

Kaj je liposukcijska dieta?

Avtor te diete je nutricionist Giovanni Mandra, ki je program hujšanja zasnoval s pomočjo aminokislin in rastlinskih vlaken. "To ni klasična dieta, ampak dietna terapija. Protokol hujšanja temelji na principu prisiliti telo, da se hrani z lastnimi maščobnimi zalogami. Na ta način telo porablja maščobne zaloge s kritičnih predelov in telo se oblikuje v zelo kratkem času. V 14 dneh lahko izgubite 9,2 odstotka maščobnega tkiva ali od sedem do deset odstotkov začetne telesne teže. Liposukcijska dieta je klinično preizkušena metoda hujšanja, ki je zdravju varna in preprosta za uporabo," trdi avtor metode, ki jo je v zadnjih desetih letih preizkusilo že več kot sto tisoč ljudi.

International Health je ta program hujšanja postal globalno dostopen vsem po zelo ugodni ceni, v Sloveniji pa ga je mogoče naročiti na dom ob predhodnem posvetu s centrom za podporo strankam na 070 922 722 ali z obiskom International Health v Ljubljani.



Več informacij dobite na Če imate težave s prekomerno telesno težo, lahko poskusite s to metodo. S projektomje ta program hujšanja postal globalno dostopen vsem po zelo ugodni ceni, v Sloveniji pa ga je mogoče naročiti na dom ob predhodnem posvetu s centrom za podporo strankam naali z obiskomVeč informacij dobite na www.lipodiet.si

Naročnik oglasnega sporočila je International Health, d. o. o.