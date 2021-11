Laura Beranič v desetih dneh shujšala kar pet kilogramov. Preverite, kako!

Oglasno sporočilo

Tako je v preteklih desetih dneh shujšala kar pet kilogramov oziroma zmanjšala maščobne zaloge za devet odstotkov.

"Moj cilj je bil shujšati do rojstnega dne in uspelo mi je. To je darilo, ki sem ga podarila sama sebi, da sem videti boljše. A to ni zgolj instantna dieta, da bi lahko oblekla novo obleko, od zdaj naprej želim paziti na svoje zdravje in svojo prehrano," razlaga Laura.

Enako dieto sta imeli tudi Monica Belluci in Jennifer Aniston, s to dieto je shujšala tudi Kolinda Grabar Kitarović. Ne moremo mimo vprašanja, ali je zdravo tako hitro shujšati in ali se bodo Lauri kilogrami vrnili. Avtor te diete, nutricionist Giovanni Mandra, razlaga, da je to klinično preizkušena metoda, ki v 14 dneh odpravi kar 9,2 odstotka maščobnih zalog oziroma od sedem do deset odstotkov začetne telesne teže. Obstaja pa tudi druga faza, ki skrbi za stabilizacijo. "Vse temelji na sredozemski prehrani, rastlinskih vlaknih ter aminokislinah, tako da je naravno in zdravo," trdi Mandra.

Kaj je liposukcijska dieta?

Glede na to, da se bližajo zimski prazniki, nas je zanimalo, kako je ta dieta videti, saj imajo številni Slovenci težave s čezmerno telesno težo ter bi si želeli shujšati hitro in učinkovito, tako kot je to uspelo Lauri.

"Skozi sam postopek nisem bila lačna, nisem doživela padca energije, prav tako nisem bila nervozna. Program je zares enostaven in priporočila bi ga prav vsem," pravi Laura.

Kako je videti en dan v tem postopku, nam je razložil avtor te diete Giovanni Mandra. "Postopek je razdeljen v dve fazi, ki trajata 14 dni. V prvi fazi uporabljamo naravne pripomočke za hujšanje, aminokisline in rastlinska vlakna, ki pomagajo, da gre vse mnogo hitreje in da organizem pridobi prav vse, kar potrebuje. Glavni obrok je večerja in takrat jemo meso ali ribo v kombinaciji z veliko zelenjave in olivnega olja. Tak pristop zmanjševanja telesne teže je v svetu zelo priljubljen, saj prinaša hitre rezultate in je preprost za uporabo," razlaga Mandra.

projekt International Health je ta program za hujšanje postal globalno dostopen vsem, in to po zelo ugodni ceni. V Sloveniji ga je mogoče naročiti na svoj naslov po predhodnem posvetovanju s centrom za podporo strankam na 070 922 722 ali obisku International Health v Ljubljani.



Nova Laura pripravlja nova presenečenja

Laura je zdaj več kot zadovoljna s svojim videzom, ampak to ji je dalo motivacijo, da pripravi novo presenečenje. Že se posveča novim projektom, ekskluzivno pa nam je uspelo izvedeti, da bo Laura v kratkem lansirala svojo kozmetično linijo. Več podrobnosti o tem Laura ni želela razkriti.

"Vse boste videli v kratkem, trenutno ne želim govoriti o tem, ampak prepričana sem, da bo všeč vsem, ki me spremljajo in me imajo radi, pa tudi tistim drugim," je pogovor končala Laura.

Spoznali smo, da je zvesta sebi, zato Lauri želimo veliko uspeha z novim projektom, pa tudi pri novih odločitvah, povezanih s prehrano.

Naročnik oglasnega sporočila je International Health.