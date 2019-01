Lahko verjamete, da ima že 60 let? #foto

Angelo Bassett lahko na malih in velikih ekranih gledamo že več kot 30 let, a kot kaže, se to na zvezdnici sploh ne pozna. Za svojih 60 let je videti fantastično, kar bi mnogi pripisali dobrim genom, a igralka pravi, da je povsem preprosto: njen mladostni videz je rezultat redne vadbe, zdrave prehrane in dobrega spanca.

Kaj je potrebno, da ste pri 60 videti kot Angela?

Stroga dieta, bogata z zelenjavo in beljakovinami

"Pri prehrani sem zelo stroga in se je držim 85 odstotkov časa," je razložila. To v praksi pomeni, da pridno skrbi za zdrav zajtrk, kosilo in večerjo, predvsem, ko snema akcijske filme.

Poleg tega se izogiba sladkorju, alkoholu in kruhu, velikodušno pa si privošči beljakovine in zelenjavo. "Ob ponedeljkih in torkih lahko jem ogljikove hidrate in sadje, vsak dan pojem veliko beljakovin in zelenjave, petek, sobota in nedelja pa so bogati z zdravimi maščobami."

In še ena omejitev? Izogiba se mlečnim izdelkom.

Občasne pregrehe, ob katerih nima slabe vesti

Čeprav je videti, da si ne dovoli pregreh, je ravno nasprotno, razlaga. Obožuje torte in rdeče vino, a ne ravno v tej kombinaciji, pravi. "Rdeče vino s čipsom. Potem pa še torta."

Je pa tudi mojstrica pri pripravi zdravih različic svojih pregreh. Kadar si zaželi kruh, ga speče sama, pri čemer vključi več beljakovin, in si z njim pripravi slasten sendvič. "Brez slabe vesti," dodaja.

Ni druge skrivnosti, kot dobra skrb zase, pravi igralka. Foto: Getty Images

Krožni trening petkrat na teden

Angela trenira kar petkrat na teden, a nikoli prezgodaj, saj se zaveda pomembnosti kakovostnega spanca. Najraje pa ima 45-minutne krožne treninge, ki vključujejo počepe, izpadne korake, sklece, poskoke ... Torej trening z utežmi, z velikim poudarkom na kardiovadbi.

Igralka pravi, da ji pri tem močno pomaga osebni trener, saj ima zaradi njega dober razlog, da se sploh spravi na trening. "Če ga že plačujem, se moram prikazati na vadbi, nočem, da gre moj denar v nič. Moram se držati dogovora, saj vem, da je tam nekdo, ki me čaka."

In tudi, ko je na poti, poskrbi za redno gibanje, pa najsi bo to v hotelski telovadnici.

Ne ve, kako naj sprejme komplimente o postavi, saj se ji zdi samoumevno, da skrbi zase. Foto: Getty Images

Komplimenti jo velikokrat zmedejo

Čeprav se Angelin trud marsikomu zdi pretežak, pa 60-letna igralka tega včasih ne razume. "Pogosto ne vem, kako bi se odzvala na komplimente, češ da sem videti res dobro. Kaj pa pričakujejo? Da bom čisto zapuščena?"

Enako razmišlja tudi pevka in igralka Jennifer Lopez, ki bo letos praznovala 50. rojstni dan, a je videti enako dobro, če ne še bolje, kot pred 20 leti. Tudi Jennifer je pred kratkim razkrila, da so za njen dobri videz "krivi" preprosti razlogi: redna vadba, zdrava prehrana, zadostna količina spanca ter izogibanje alkoholu.

Jennifer Lopez si pri skorajšnjih 50 letih z Angelo deli enako miselnost. Foto: Getty Images

