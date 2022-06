Kuri maščobo, odpravi kilograme brez napora!

Oglasno sporočilo

Zdaj lahko vsak shujša 10, 30, 100 kilogramov!

Do nedavnega sta bili prekomerna teža in debelost kot obsodba. Trpeli so ljudje, ki so imeli preveč kilogramov. Ne samo zato, ker jim je bilo težko, ampak tudi zaradi načina, kako so se do njih obnašali drugi ljudje. Neprijazni pogledi, boleči komentarji, smeh in vzdevki – to je bil njihov vsakdan. In vendar ti ljudje niso krivi, da so debeli.

Požrešnost ni odgovorna za debelost. Razlogov je lahko toliko, kolikor je ljudi. Pozabimo že na stereotip, da moraš za debelost ves dan sedeti na kavču, jesti čips, sladkarije, sladoled ali hitro hrano. To je mit.

Na srečo se vse to spreminja zahvaljujoč metodi, ki bo na milijone ljudi osvobodila nepotrebne maščobe. Zdaj bo lahko vsak izgubil toliko, kolikor hoče in mora. Brez nevarnih ali težkih diet, brez naporne vadbe, ki vodi le v poškodbe. Najpomembnejše pa je, da je ta metoda že v Sloveniji in jo boste lahko preizkusili tudi vi!

"Nehajte telovaditi in opustite butaste diete!"

Ta slogan spremlja izjave treh mladih genijev. Znanstveniki so ustvarili formulo, ki dobesedno topi maščobo. Meseci njihovih raziskav so bili kronani z uspehom – metodo, ki z majhnimi kapsulami kilograme odpravi tudi zelo debelim ljudem.

Ena izmed njih je gospa Erika, ki živi v Ljubljani. Z njo smo se srečali v kavarni. Približala se nam je lepa, vitka ženska. Njeno postavo bi ji lahko zavidale manekenke in zvezdnice. Na obrazu je imela širok nasmeh. Videlo se je, da je zelo vesela.

Naročila je kavo s smetano in tortico. Ob tem nam je pomežiknila in v smehu rekla: "Končno lahko jem, kar hočem, saj me nihče ne gleda in ne obsoja." A omenja, da ni bilo vedno tako.

Debelost je trpljenje!

Gospa Erika pravi, da je bila njena debelost posledica hormonskih težav. Borila se je na več načinov, a noben od njih ni prinesel želenega rezultata.

"Sploh si ne morete predstavljati, koliko diet sem preizkusila. Bila sem celo na taki, kjer en mesec piješ samo sokove. To je manj kot 600 kalorij na dan. Bila sem tako šibka, da sem prenehala hoditi v službo. Samo ležala sem in gledala v strop. Nekaj groznega ..." gospa Erika za trenutek utihne. Vidi se, da ji ti spomini povzročajo bolečino. Po nekaj minutah naša junakinja nadaljuje zgodbo:

"Dejansko sem zaradi teh sokov izgubila 13 kilogramov. A kaj, ko sem po dveh mesecih že imela 15,5 kilograma več. Prava norost. Na ta način se ne moreš mučiti. Da ne omenjam, da sem poskušala tudi telovaditi. Vpisala sem se na bazen, a sem bila tam le enkrat. Ne zato, ker mi ni bilo všeč. Samo vsi so me gledali. Slišala sem komentarje: 'Poglej, kakšen povodni konj.' Še dobro, da mojih solz zaradi vode ni bilo videti."

"Nisem verjela, da mi bo uspelo, vendar sem shujšala hitro in zdravo"

Gospa Erika pravi, da je bilo takšnih situacij v njenem življenju veliko. Trpelo je tudi njeno poklicno in čustveno življenje. Več kot enkrat se je srečala s tem, da so mislili, da če je debela, ne bo dobro delala, ker je lena. Težko je bilo tudi najti moškega, ki bi jo vzljubil.

Mislila je že, da je obsojena na življenje v tako velikem telesu. Vendar se ji je sreča nasmehnila in njeno življenje je spremenila majhna kapsula. Gospa Erika se šali, da je to kot čarovnija, kot v pravljici o grdem račku. Nenadoma se je spremenila v lepega in vitkega laboda.

Najpomembneje zanjo je bilo, da ne bo trajalo več let. Prav tako ni imelo nič skupnega z bolečimi ali dragimi operacijami. Ni ji bilo treba slediti napornim dietam, ki bi ji le jemale energijo in voljo do življenja. Končno se ji ni bilo treba izpostavljati neprijetnim pripombam v telovadnici ali bazenu, saj ji ni bilo treba telovaditi, da bi shujšala hitro in zdravo.

V štirih tednih je shujšala 22 kilogramov!

"Te kapsule sem začela uporabljati na začetku dopusta. Ko sem se po dveh tednih vrnila v pisarno, ljudje dobesedno niso mogli verjeti, da sem tako shujšala. Nekateri so mislili, da je to posledica neke bolezni. Celo šef me je poklical in vprašal, ali je vse v redu."

Gospa Erika pravi, da je bilo najboljše to, da se je z zmanjšanjem kilogramov povečala njena samozavest. Končno je razumela, da je lepa in privlačna ženska.

Nehala je nositi široke obleke in dolga krila. Končno je lahko nosila hlače in prilegajoče se bluze. Za njo se je obračalo vedno več moških.

Končno je spoznala tistega edinega. Kmalu se bosta sprehodila po poročni preprogi. Poleg tega lahko gospa Erika z lahkoto izbira svoje obleke, ker je z velikosti 52 skočila na 38!

V vsakem se skriva vitko telo

Tudi najdebelejša oseba ima res vitko postavo. Ko pogledate na rentgenski posnetek, lahko jasno vidite svoj raven trebuh, oblikovana stegna in roke. Zato je čas, da se razkrije to postavo. Vendar pa moramo za to premagati maščobo. Tukaj na pomoč priskoči metoda, ki se bo dokončno in neusmiljeno spopadla z maščobnim tkivom.

Mladi znanstveniki, o katerih smo pisali zgoraj, so med raziskavo odkrili, da maščobno tkivo ni v celoti homogeno. Ima tri plasti. Medtem ko se je prvih dveh razmeroma enostavno znebiti, je tretja zelo težavna. Videti je skoraj kot skala. Poleg tega ne boste nikoli zares shujšali, če je ne boste razbili, saj se bo maščoba "obnovila".

Zato ta metoda deluje kot veliko kladivo, ki zdrobi in razbije ta debeli plašč maščobe. To naredi povsem naravno, z uporabo močnih rastlinskih spojin. Vse torej temelji na naravi. Brez kemikalij, ki bi vam lahko škodile.

Zdaj ste na vrsti vi!

Ni vam treba več žalostno gledati v ogledalo. Ni vam treba kupovati vedno večjih oblačil. Nehajte se že mučiti z mislijo, da se vam drugi smejijo. Izkoristite svojo priložnost za vitko, zdravo telo.

Metoda za odpravljanje prekomerne telesne teže in debelosti je že na voljo v Sloveniji. Pridružite se skupini več milijonov oseb po vsem svetu, ki hujšajo kot nore.

Ni pomembno, ali imate preveč deset kilogramov ali več kot sto. Ni pomembno, ali ste ženska ali moški. Ni pomembno, ali ste vedno imeli prekomerno telesno težo, ali le v zadnjih letih ali mesecih. Lahko se osvobodite svoje težave, kot so to storili gospa Erika in mnogi drugi. Pridružite se jim, ker si to zaslužite!

