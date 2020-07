Kupujete poceni sončna očala? Pozor, le ta lahko škodujejo vašim očem.

Oglasno sporočilo

Ste se že tudi sami večkrat spraševali, kakšna je razlika med poceni in kakovostnimi sončnimi očali?

V Optiki Clarus, največji verigi optik v Sloveniji, so razložili, zakaj je pomembno da nosimo kakovostna sončna očala. Le z njimi namreč preprečimo, da bi sončni žarki padali direktno v oko in povzročali poškodbe oči. Opozarjajo, da so poleg UV-zaščite oči pomembna tudi pravilno obdelana stekla. Če stekla niso optično obdelana, lahko žarek pade direktno v oko, četudi imajo sončna očala UV zaščito, kar pa velikokrat kupce zavede pri nakupu.

In kakšni so znaki poškodb oči, v kolikor nosite cenena sončna očala? Hitro boste zaznali suhost oči, srbečico, utrujenost oči, pekoč občutek, vnetje roženice ali pa celo slepoto. Dolgoročno pa nekakovostna sončna očala povzročajo tudi sivo mreno, starostno degeneracijo rumene pege in poškodbe na očesni mrežnici.

Kakovostna sončna očala lahko dobite v poslovalnicah Optike Clarus po vsej Sloveniji. Trenutno poteka TOTALNA RAZPRODAJA sončnih očal do – 50 % – Znižanih je več kot 10.000 sončnih očal priznanih blagovnih znamk: Prada, Gucci, Michael Kors, Ray-Ban, Chopard in še več kot 100 drugih blagovnih znamk.

Svojo kožo pred izpostavljanjem soncu vedno zaščitimo s sončno kremo, enako moramo skrbeti tudi za oči s kakovostnimi sončnimi očali. Pomembno pa je nošenje sončnih očal tudi v času, ko je zunaj oblačno. Nevarni UV žarki namreč prodirajo tudi čez oblake in škodujejo očesu. Stopnja UV-sevanja je celo večja v oblačnih dnevih.

Sončna očala morajo nositi tudi uporabniki kontaktnih leč, saj leča varuje le roženico očesa, ne pa veznice in veke. Kakovostne kontaktne leče po ugodnih cenah lahko najdete v E-trgovini Clarus.

Naročnik oglasne vsebine je Optika Clarus.