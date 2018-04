Koliko tune je v tuninih paštetah, ki jih kupujemo?

Zveza potrošnikov Slovenije je razkrila rezultate primerjalnega ocenjevanja 15 tuninih paštet, ki so na prodaj v trgovinah po Sloveniji.

Tunine paštete so malenkost manj priljubljene od mesnih, a jih potrošniki kar pogosto kupujejo, ugotavljajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Ali tunine paštete vsebujejo zadosten delež ribe, da jih lahko uvrstimo med zdravo izbiro? Poglejte rezultate primerjalnega ocenjevanja 15 tuninih paštet v konzervi in tubi različnih blagovnih in trgovskih znamk, ki ga je izvedel Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (MIPOR)

V paštetah le od 30 do 50 odstotkov tunine

Foto: Thinkstock Večina pregledanih paštet vsebuje le dobro tretjino tunine, so ugotovili. "Če ste v tunini pašteti pričakovali več tunine, vas bo še bolj presenetil podatek, da je prav noben od pregledanih izdelkov ne vsebuje več kot 50 odstotkov. Že z iskanjem izdelka, ki vsebuje več kot 40 odstotkov tunine, se boste pošteno namučili. Mi smo med pregledom našli le tri: Ham-niam s 45 odstotki, Rio mare Paté v tubi s 47 odstotki in Delamaris premium z zavidljivimi 50 odstotki tunine," je povedala prehranska strokovnjakinja Nika Kremić. Dodala je, da je odstotek tunine na embalažah jasno naveden, bolj zadržani pa so proizvajalci pri navajanju vrste tunine, ki jo izdelek vsebuje. "Vrsta ribe je navedena le na sedmih izdelkih."

Kaj torej vsebuje pašteta, če ne tunine?

Pogled na seznam sestavin tuninih paštet razkrije, da prva tri mesta na seznamu sestavin zasedajo tunina oziroma tunovo meso, voda in rastlinsko olje, ki je najpogosteje sončnično, pojasnjujejo na ZPS. Sledijo še rastlinske beljakovine, škrob, paradižnikov koncentrat, razne začimbe, sol in aditivi ter arome.

ZPS svetuje:

Tunino pašteto preprosto pripravite tudi sami. Foto: Cover Images - Tunine paštete vsebujejo veliko maščobe, zato naj ne bodo pogosto na vašem jedilniku. Če že posežete po njih, izberite tisto s čim manj maščobe in s čim več beljakovinami (več kot 12 g/100 g).

- Tunin namaz hitro in preprosto pripravite tudi sami, tako se boste izognili tudi številnim aditivom. Tunino v konzervi lahko zmešate s kremnim sirom, skuto, jajci, majonezo ali smetano, možnosti je veliko.