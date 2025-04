Ko je 11 let stara rešitev nadgradnje in testiranja slušnih aparatov predstavljena kot nova. Domnevna novost je stara več kot desetletje.

V zadnjem času smo priča informacijam in oglaševanju domnevno nove rešitve v slušnih aparatih. Eno izmed podjetij je spomladi 2025 predstavilo svojo linijo slušnih aparatov z odmevno trditvijo: »Razvili smo slušne aparate, ki veljajo za najpametnejšo rešitev za sluh.« Predstavljeno je, da je rešitev razvita ekskluzivno za določeno podjetje in da velja za najnovejšo in najpametnejšo rešitev za sluh v Evropi - saj ponuja možnost nadgradnje. Na prvi pogled zveni obetavno – kdo si ne bi želel najnovejše in najpametnejše tehnologije?

A ob podrobnejšem pregledu se pokaže drugačna slika. Ti slušni aparati za AUDIO BM ne prinašajo novih in neznanih rešitev, niti niso rezultat lastnega razvoja. Gre za slušne aparate, ki jih podjetje kupuje od zunanjega proizvajalca, nato pa jih pod svojo blagovno znamko predstavlja kot lastno inovacijo. Tehnologija, ki jo predstavljajo kot prelomno in novo je bila v resnici razvita že pred več kot desetimi leti in je bila v redno poslovanje AUDIO BM slušnih centrov vpeljana leta že leta 2014.

Navajajo, da slušni aparati omogočajo, da uporabnik začne z osnovnejšo tehnologijo in jo nato po potrebi nadgradi na višjo raven. Takšna prilagodljivost je predstavljena kot velika novost, vendar to rešitev v Sloveniji poznamo že več kot desetletje. Že leta 2014 smo v podjetu AUDIO BM kot ekskluzivni zastopnik Unitrona pri nas uvedli pametni rešitvi FLEX:trial in FLEX:upgrade, ki omogočata brezplačno preizkušanje slušnih aparatov v realnem okolju in kasnejšo nadgradnjo tehnologije – brez menjave aparata​.

Za uporabnike, ki iščejo sodobne in učinkovite rešitve za svoj sluh, je takšno zavajanje lahko problematično. Transparentnost in verodostojnost sta ključni vrednoti pri izbiri slušnega aparata – in prav zato je pomembno vedeti, kaj se v resnici skriva za marketinškimi slogani.

S tem smo AUDIO BM postali prvi (in bili več kot desetletje edini) ponudnik takšne nadgradljive rešitve v Sloveniji.

AUDIO BM – prvi v Sloveniji z nadgradljivimi slušnimi aparati

V podjetju AUDIO BM smo novembra 2014 slovenskim uporabnikom predstavili Unitronovo tehnologijo FLEX kot popolno novost na področju slušnih aparatov – prvič v Sloveniji in ekskluzivno le pri nas​. Ta napredni pristop k obravnavi naglušnosti je uporabnikom prinesel večjo prilagodljivost, preprostejše odločanje in dolgoročno zadovoljstvo. FLEX:trial in FLEX:upgrade sta bili v tistem času pionirski rešitvi tudi v svetovnem merilu, saj je bil Unitron takrat edini proizvajalec, ki je tak model omogočal​.

AUDIO BM je tako že pred enajstimi leti prepoznal, kako pomembno je uporabnikom ponuditi pametno slušno rešitev, ki raste z uporabnikom, še preden je konkurenca začela razmišljati v tej smeri. Danes, ko tudi drugi ponudniki oglašujejo nadgradljivost slušnih aparatov, lahko rečemo, da je imel AUDIO BM velik korak prednosti pri uvajanju tega koncepta v prakso slovenskih uporabnikov.

FLEX:trial – preizkus slušnega aparata v realnem okolju brez tveganja

Nakup slušnega aparata je pomembna odločitev, zato je ključnega pomena, da uporabnik pred tem dobro spozna, kako mu aparat deluje v vsakodnevnem življenju. Program FLEX:trial to omogoča na uporabniku izjemno prijazen način. Gre za posebne testne slušne aparate, ki jih uporabnik pred nakupom brezplačno preizkuša v svojem domačem okolju – torej tam, kjer dejansko živi, dela in komunicira​-

Slušni akustik lahko en sam FLEX:trial aparat programsko nastavi na različne tehnološke ravni delovanja, od osnovne do naprednejše, tako da uporabnik preizkusi več možnosti in iz prve roke izkusi razlike​.

Na ta način ugotovi, katera stopnja oziroma nastavitev mu najbolj ustreza pri razumevanju govora, poslušanju televizije, v hrupnih okoljih itd.

Pomembno je poudariti, da celoten preizkus poteka brez kakršnegakoli tveganja ali obveznosti. Uporabnik lahko več dni ali tednov nosi testni aparat, ne da bi moral karkoli plačati vnaprej ali kupovati mačka v žaklju.​

Odločitev sprejme šele, ko na podlagi resnične izkušnje oceni, ali mu aparat ustreza. S tem pristopom ni ugibanja – ni se mu treba zanašati le na kratek preizkus v kabini pri izvajalcu ali na opis na papirju, temveč se odloča na podlagi lastnega doživetja v realnih situacijah​.

Sodobni slušni aparati so majhni in diskretni, njihova tehnologija pa je izjemno napredna. Opremljeni so z brezžično povezljivostjo, kar omogoča povezovanje z mobilnimi telefoni, televizorji in drugimi napravami. Nekateri delujejo na baterije za enkratno uporabo, medtem ko drugi ponujajo možnost ponovnega polnjenja. Slušni aparati Unitron so tudi po nakupu nadgradljivi, če se vaše slušne potrebe spremenijo. Foto: AUDIO BM D.O.O.

AUDIO BM kot ponudnik poskrbimo, da je uporabnik v času testiranja tudi ustrezno strokovno podprt: njihov slušni akustik je ves čas na voljo za dodatna pojasnila, sprotne spremembe nastavitev in prilagoditve, če so potrebne​. Tako se lahko aparat nastavi glede na povratne informacije uporabnika. Šele ko se doseže optimalen rezultat – torej ko uporabnik in akustik ugotovita, da določena nastavitev aparata prinaša zadovoljivo razumevanje in udobje –, se uporabnik odloči za nakup​. Tudi pri nakupu ni presenečenj: novi slušni aparat, ki ga dobi, ima enake lastnosti in nastavitve, ki so se izkazale za najboljše med preizkušanjem​.

FLEX:upgrade – nadgradnja tehnologije brez menjave aparata

Potrebe uporabnika se lahko sčasoma spremenijo – sluh se lahko poslabša ali uporabnik ugotovi, da bi mu koristile še naprednejše funkcije (npr. boljša obdelava govora v hrupu, povezljivost s telefonom itd.). Tradicionalno bi to pomenilo nakup novega, zmogljivejšega slušnega aparata. FLEX:upgrade pa ponuja bistveno pametnejšo pot: omogoča tehnološko nadgradnjo že kupljenega aparata, brez menjave fizične naprave.

Praktično to pomeni, da se lahko programska raven aparata nadgradi na višji model, če uporabnik to želi. Uporabnik lahko na primer sprva kupi aparat na srednji tehnološki stopnji (ki zadostuje njegovim takratnim potrebam in finančnim zmožnostim), čez čas pa ga programsko nadgradi na višjo stopnjo, če oceni, da potrebuje več podpore.

Celoten postopek nadgradnje je hiter in ne zahteva menjave aparata ali odtisa ušesa – v slušnem centru preprosto nadgradijo programsko opremo aparata na želeno raven. S tem se v aparat dodajo nove funkcije in povečajo njegove zmogljivosti, uporabnik pa takoj občuti razliko​.

Ključna prednost FLEX:upgrade je v tem, da uporabnik vnaprej ni prisiljen kupiti najdražjega aparata, če ga morda sploh ne potrebuje. Lahko začne z nižjim modelom in s tem prihrani, vseeno pa ima zagotovilo, da lahko kasneje nadgradi aparat, če se njegove potrebe povečajo.

To mu daje občutek varnosti, da njegova naložba ne bo zastarela. Dejansko v AUDIO BM omogočajo celo to, da lahko uporabnik kadarkoli tudi po nakupu brezplačno preizkusi višjo tehnološko raven svojega aparata, preden se odloči za plačljivo nadgradnjo – tudi to možnost konkurenca ponuja izključno pri njih prek storitve Unitron FLEX:upgrade.

Prihodnost je torej dobesedno fleksibilna: aparat lahko raste z uporabnikom in se prilagaja njegovemu življenjskemu slogu brez nepotrebnih stroškov menjave opreme​.

Slušni aparati s povezavo bluetooth omogočajo prostoročno telefoniranje, kristalno jasno poslušanje televizije, upravljanje in nadzor prek pametnega telefona. Foto: AUDIO BM D.O.O.

Ključne prednosti za uporabnika Takšen pristop k izbiri slušnih pripomočkov prinaša številne prednosti za končnega uporabnika: Preizkus različnih tehnoloških ravni brez tveganja. Uporabnik lahko preizkusi vse zmogljivosti aparata v praksi, preden karkoli plača​.

Ni bojazni, da bi se odločil za napačno stopnjo tehnologije, saj spozna razliko med npr. osnovnim in naprednim modelom v vsakdanjih situacijah.

Nakup na podlagi resnične izkušnje. Odločitev temelji na dejanskem preizkušanju doma, ne le na testu v ordinaciji ali na podlagi tehničnih podatkov​. Uporabnik kupi šele tisto, kar je sam preveril in ugotovil, da mu ustreza.

Možnost poznejše nadgradnje brez menjave aparata. Če čez leto ali dve potrebuje boljši slušni aparat, mu ni treba kupovati novega – svoj obstoječi aparat lahko nadgradi na višjo raven in s tem pridobi naprednejše funkcije​.

Prilagodljivost potrebam skozi čas. Slušni aparat s tehnologijo Flex se lahko prilagaja uporabniku, ko se njegove potrebe spreminjajo​.

S tem aparat ostaja uporaben dlje časa, uporabnik pa ima občutek, da je aparat vedno v koraku z njegovimi zahtevami.

Varna naložba v prihodnost. Nakup slušnega aparata z možnostjo nadgradnje je dolgoročno varnejši – uporabnik ve, da se mu ne bo treba kmalu spet soočiti z veliko naložbo v novo napravo, saj je obstoječa pripravljena na prihodnost​.

Uporabniki, ki lahko pred končno odločitvijo doma uporabljajo testne aparate, so praviloma bistveno bolj zadovoljni in samozavestni ob nakupu. Ker so slušni aparat dodobra preizkusili v vseh okoljih (doma, na sprehodu, v trgovini, pri pogovoru s svojci), točno vedo, kaj lahko pričakujejo. Nič več negotovosti ali dvomov, ali so se prav odločili – njihova izkušnja to potrjuje. Tako je tudi nakup varnejši, saj uporabnik kupuje preverjeno rešitev za svoj sluh, ki jo bo z veseljem uporabljal.

Ne preseneča, da smo pri AUDIO BM od uvedbe programa FLEX prejeli veliko pozitivnih odzivov uporabnikov, ki cenijo takšen oseben in prilagodljiv pristop. Dejstvo, da je bila ta pametna rešitev v Sloveniji na voljo že od 2014, priča o vizionarskem koraku, s katerim smo v AUDIO BM izboljšali dostop do sluha pri nas. Konkurenca je šele z velikim zamikom spoznala prednosti tega modela – nekateri svojo nadgradljivo rešitev predstavljajo šele leta 2025​. Medtem pa je Unitronova FLEX tehnologija v okviru AUDIO BM v desetletju uporabe že mnogo Slovencem pomagala do boljšega sluha na njim prilagojen, varen in zanesljiv način.

Pametni slušni aparati, ki rastejo z uporabnikom, niso več stvar oddaljene prihodnosti, temveč v AUDIO BM že desetletje uveljavljena praksa. AUDIO BM kot pionir tega pristopa v Sloveniji uporabnikom zagotavlja, da pri odločitvi za slušni aparat ne bodo sami in ne bodo tvegali – dobili bodo rešitev, ki se ji lahko prilagodijo danes in v prihodnje. S tem se vrača zaupanje v slušne pripomočke in izboljšuje kakovost življenja vseh, ki se soočajo z izzivi sluha.

Vabljeni na brezplačni test sluha in brezplačni preizkus slušnih aparatov. Prosti termin lahko rezervirate po telefonu 080 80 58 ali prek spletne strani www.audiobm.si.



Slušni akustiki iz AUDIO BM, vaši partnerji, ko gre za boljši sluh in boljše življenje. AUDIO BM slušni centri so vam na voljo po vsej Sloveniji. Z ljubeznijo in strokovno bodo poskrbeli za boljši sluh. Foto: AUDIO BM D.O.O.

