Kalcinacija rame – tveganja in učinkovite rešitve brez operacije!

Ste občutili ostro bolečino v rami, ki se je pojavila nenadoma, brez očitnega razloga? Morda ste bili sredi vadbe ali ste ramo zgolj premaknili in občutili močan zbadajoč občutek? To je lahko znak kalcinacije, stanja, ki povzroča bolečino v rami. Nezdravljena lahko povzroča težave tudi več mesecev ali celo let.

Kalcinacija rame predstavlja kopičenje kalcijevih kristalov v tetivah rotatorne manšete, najpogosteje v tetivi mišice supraspinatus. To stanje povzroča mehansko draženje in vnetje, kar vodi do bolečine in težav z gibanjem.

Nezdravljene kalcinacije lahko vodijo v kronične bolečine, trajne poškodbe tetiv in okrnjeno gibljivost rame, kar resno ogroža funkcionalnost ter delovno sposobnost. Posledično dolgotrajna neaktivnost dodatno oslabi mišice in močno zmanjša možnosti za uspešno okrevanje.

Z razvojem sodobne rehabilitacijske medicine je potreba po operativnem posegu pri zdravljenju kalcinacij v rami postala le redka izjema.

Napredne terapevtske metode, kot so specializirana fizioterapija, terapija z udarnimi valovi in laserska terapija, so se izkazale za izjemno učinkovite pri zmanjšanju bolečine in pospeševanju resorpcije kalcifikacij.

Celostni pristop omogoča, da bolniki dosežejo polno funkcionalnost rame brez invazivnih posegov, kar predstavlja velik korak naprej v obvladovanju te pogoste težave. Za več odgovorov smo se obrnili na vodilne strokovnjake fizioterapevtske klinike Medicofit .

Foto: Medicofit

Kako prepoznamo kalcinacijo v rami?

Bolečina v rami je najbolj pogost in obremenjujoč simptom kalcinacije v rami. Lahko se pojavi nenadoma ali postopoma, običajno pa je jasno lokalizirana v predelu rame in se širi proti nadlahti.

Intenzivnost bolečine je različna in se poslabša pri specifičnih gibih, kot so dvig roke nad glavo, abdukcija ali rotacija. Stanje se manifestira v dveh fazah:

v akutni fazi je bolečina izrazito intenzivna, pekoča in pogosto moti spanec, še posebej pri ležanju na prizadeti strani. Ta bolečina je posledica akutnega vnetnega procesa in povečanega tlaka v tetivi zaradi odlaganja kalcijevih kristalov;

je bolečina izrazito intenzivna, pekoča in pogosto moti spanec, še posebej pri ležanju na prizadeti strani. Ta bolečina je posledica akutnega vnetnega procesa in povečanega tlaka v tetivi zaradi odlaganja kalcijevih kristalov; bolečina je v kronični fazi običajno manj intenzivna, vendar vztraja in postane izrazito moteča. Pogosto se pojavlja kot občutek togosti in omejene gibljivosti, kar bolnikom preprečuje normalno gibanje in obremenjuje vsakodnevne aktivnosti.

Čeprav bolečina ni tako izrazita kot v začetnih fazah, je prav kronična faza tista, ki lahko dolgoročno najbolj omejuje funkcionalnost rame.

Zaradi bolečine in mehanske ovire, ki jo povzročajo kalcinati, so obsegi gibanja, abdukcija ter zunanja in notranja rotacija, bistveno zmanjšani. Bolniki težko dvignejo roko, se oblečejo ali dvignejo predmete, kar kaže na napredovalno stopnjo bolezni.

Značilna je bolečina ob pritisku na ramenski sklep, predvsem nad tetivo supraspinatus, ki se pogosto širi nad deltoidno mišico in zgornji del roke. Zaradi kompenzacijskih mehanizmov so preobremenjene tudi okoliške mišice.

Kako diagnosticiramo kalcinacijo? Prepoznavanje kalcinacije v rami temelji na natančni oceni simptomov. Za potrditev diagnoze so ključne slikovne metode, kot so rentgensko slikanje, ultrazvok ali MRI, ki omogočajo vizualizacijo kalcijevih depozitov in oceno obsega prizadetosti tetiv.

Razumevanje in prepoznavanje teh znakov omogoča zgodnjo intervencijo, ki lahko bistveno izboljša izid zdravljenja ter bolniku povrne funkcionalnost in kakovost življenja.

Foto: Medicofit

Dejavniki tveganja in problematika zamujenega zdravljenja

Kalcinacija rame, znana tudi kot kalcifični tendinitis, je relativno pogosta mišično-skeletna težava, zlasti pri odraslih v srednjih letih – kar 20 odstotkov odraslih naj bi imelo neko mero kalcinacije v rami. Pri kom je tveganje za nastanek kalcinacije večje?

Starost in spol: največje tveganje imajo osebe med 30. in 60 letom, stanje pa je pogostejše pri ženskah kot pri moških – za to so odgovorne predvsem hormonske spremembe, ki vplivajo na presnovo kalcija.

največje tveganje imajo osebe med 30. in 60 letom, stanje pa je pogostejše pri ženskah kot pri moških – za to so odgovorne predvsem hormonske spremembe, ki vplivajo na presnovo kalcija. Poklici in športi: ljudje, ki pri svojem delu pogosto izvajajo ponavljajoče se gibe nad glavo (npr. slikarji, frizerji) ali športniki, ki intenzivno obremenjujejo ramenski sklep (npr. plavalci, tenisači), so bolj izpostavljeni kalcinaciji rame zaradi ponavljajočih se tetivnih mikropoškodb.

ljudje, ki pri svojem delu pogosto izvajajo ponavljajoče se gibe nad glavo (npr. slikarji, frizerji) ali športniki, ki intenzivno obremenjujejo ramenski sklep (npr. plavalci, tenisači), so bolj izpostavljeni kalcinaciji rame zaradi ponavljajočih se tetivnih mikropoškodb. Kronične bolezni: bolezni, kot so diabetes, motnje ščitnice in druge presnovne bolezni, so povezane s povečanim tveganjem za kalcinacijo tetiv, saj vplivajo na celično presnovo in procese celjenja.

Ali ste vedeli, da lahko pravočasen obisk strokovnjaka ob prvih znakih bolečine v rami, prepreči poslabšanje kalcinacije pri kar 70 % primerov?

Čeprav kalcinacija v ramenskem sklepu običajno ne predstavlja resne zdravstvene težave, lahko pri bolnikih povzroči intenzivno bolečino in izrazito omeji obseg gibanja, kar zahteva ciljno usmerjeno zdravljenje in celovito rehabilitacijo.

Ena izmed glavnih težav javnega zdravstvenega sistema je dolga čakalna doba na fizioterapijo , zaradi česar se kalcinacija ramenskega sklepa pri številnih bolnikih med čakanjem na terapijo pogosto razvije v kronično obolenje.

V kronični fazi so terapevtske intervencije manj učinkovite, kar otežuje uspešnost zdravljenja in podaljšuje čas okrevanja.

Hkrati v Sloveniji najučinkovitejših neinvazivnih tehnik – kot so udarni globinski valovi, žal v sklopu fizioterapije na napotnico ne izvajajo, saj so dostopne le kot samoplačniška storitev.

Pot do uspešne rehabilitacije kalcinacije rame

Fizioterapija je nepogrešljiv del rehabilitacije pri zdravljenju kalcinacije ramenskega sklepa ter igra ključno vlogo pri obvladovanju simptomov, izboljšanju gibljivosti in preprečevanju ponovitve težav.

Klinika Medicofit ponuja učinkovit celostni program zdravljenja, ki vključuje kombinacijo različnih z dokazi podprtih manualnih tehnik in najnaprednejšo instrumentalno terapijo, namenjeno zmanjšanju bolečine, izboljšanju gibljivosti ter pospešitvi naravnega procesa celjenja.

Foto: Medicofit

Akutna faza zdravljena je osredotočena na zmanjšanje vnetja in bolečine z uporabo najsodobnejših instrumentalnih tehnik, kot so terapija TECAR T-Plus WINTECARE, visokoenergijski laser SUMMUS in udarni valovi. Te metode dokazano pomagajo pri razgradnji kalcijevih depozitov in obnovijo normalno delovanje tetiv.

Kaj so udarni valovi in zakaj predstavljajo preboj v zdravljenju kalcinacij? Ta tehnika temelji na uporabi visokointenzivnih valov, ki so usmerjeni na prizadeto območje z namenom razgradnje kalcinatov, zmanjšanja bolečine in izboljšanja funkcije.

Terapija z udarnimi valovi EWST se vse bolj uveljavlja zaradi svojega edinstvenega mehanizma delovanja in obetavnih kliničnih rezultatov. Vas zanima, kako učinkuje?

Mehanska razgradnja kalcinatov : udarni valovi ustvarjajo visokoenergijske impulze, ki ob stiku s tkivom povzročijo mikropoškodbe kalciniranih oblog. Ti impulzi mehansko razbijejo kalcijeve depozite na manjše delce, ki jih telo lahko postopoma resorbira.

: udarni valovi ustvarjajo visokoenergijske impulze, ki ob stiku s tkivom povzročijo mikropoškodbe kalciniranih oblog. Ti impulzi mehansko razbijejo kalcijeve depozite na manjše delce, ki jih telo lahko postopoma resorbira. Stimulacija lokalne krvne cirkulacije : terapija povzroči vazodilatacijo (širjenje krvnih žil) in izboljša mikrocirkulacijo na območju terapije. Povečan pretok krvi prispeva k odstranjevanju razgrajenih kalcijevih fragmentov in zmanjšanju lokalnega vnetja, kar spodbuja proces celjenja.

: terapija povzroči vazodilatacijo (širjenje krvnih žil) in izboljša mikrocirkulacijo na območju terapije. Povečan pretok krvi prispeva k odstranjevanju razgrajenih kalcijevih fragmentov in zmanjšanju lokalnega vnetja, kar spodbuja proces celjenja. Pospešena neovaskularizacija: udarni valovi spodbujajo tvorbo novih kapilar, kar je ključno za regeneracijo prizadetih tetiv – območje degeneracije tetive ima namreč zaradi okrnjene prekrvavitve slabšo naravno sposobnost celjenja!

Poleg razgradnje kalcinatov udarni valovi vplivajo na remodeling (prestrukturiranje) prizadetih tetiv. Z izboljšanjem kolagenske strukture in stimulacijo celičnih procesov obnavljanja se izboljša kakovost tetivnega tkiva, kar zmanjšuje tveganje za ponovne poškodbe v prihodnosti.

Specifične terapevtske vaje

Ključen del rehabilitacije pri kalcinaciji rame je tudi izvajanje specifičnih vaj za krepitev rotatorne manšete in izboljšanje stabilnosti rame. Specializirani fizioterapevti in kineziologi bodo pripravili individualiziran načrt vadbe, ki postopoma progresivno povečuje obremenitev rame in s tem poskrbi za dolgoročne rezultate.

Kako dolgo traja zdravljenje?

Zdravljenje kalcinacije rame lahko traja od nekaj tednov do več mesecev, odvisno od resnosti stanja in izbranega načina zdravljenja.

pravočasne obravnave ter z uporabo naprednih fizioterapevtskih tehnik s pomočjo podporne protivnetne terapije in prilagoditve dnevnih aktivnosti lahko občutno izboljšanje nastopi že v od šestih do osmih tednih. V primerihterz uporabos pomočjo podporne protivnetne terapije in prilagoditve dnevnih aktivnosti lahko občutno

Tveganja in preprečevanje ponovnih bolečin v rami

Če akutne kalcinacije rame ne zdravimo pravočasno ali pravilno, lahko preide v kronično fazo, kjer se zdravljenje slabše odziva na konzervativne (fizioterapevtske) postopke in izrazito povečuje tveganje po operativnem posegu.

V takih primerih lahko zdravljenje traja od tri do šest mesecev ali celo dlje. Nezdravljena kalcinacija lahko vodi v kronično bolečino, izgubo gibljivosti in dolgoročne težave z ramo, kar resno vpliva na vašo sposobnost izvajanja vsakodnevnih dejavnosti.

Ali ste vedeli, da lahko redni odmori pri ponavljajočih se gibih zmanjšajo tveganje za razvoj kalcinacije rame za kar 35 %?

Foto: Medicofit

Preprečevanje kalcinacije rame vključuje redno terapevtsko vadbo za krepitev rotatorne manšete, izogibanje ponavljajočim se gibom ter pravilno tehniko dvigovanja težkih predmetov.

Pomembno je tudi redno raztezanje za izboljšanje gibljivosti, ogrevanje pred vadbo ter ohranjanje uravnotežene prehrane in hidracije. Če vaša dejavnost zahteva ponavljajoče se gibe, poskrbite za redne odmore.

Ob pojavu bolečine v rami je ključno, da se čim prej posvetujete z zdravstvenim strokovnjakom. Pravočasna ocena in obravnava sta bistveni za preprečevanje napredovanja stanja, zmanjšanje tveganja za trajne poškodbe ter ohranitev optimalne funkcionalnosti ramenskega sklepa. Naročite se na pregled specialistu.