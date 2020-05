Kakšne posledice lahko pusti covid-19: prej je bil silak, potem pa ...

Mike Schultz, 43-letni medicinski tehnik iz San Francisca, je na Instagramu objavil primerjavo dveh fotografij: ena je nastala pred tem, ko je bil zaradi posledic okužbe s koronavirusom šest tednov priklopljen na ventilator, druga pa po tem.

Pred boleznijo je bil Schultz pravi silak, treniral je šest do sedem dni na teden in bil je popolnoma zdrav. Ko je zbolel, pa je tako oslabel, da je komaj dvignil svoj mobilni telefon, je povedal za Daily Mail.

Schultz predvideva, da se je z virusom okužil na glasbenem festivalu v Miamiju, ki se ga je udeležil teden dni, preden je zbolel. "Za koronavirus se je takrat že vedelo, a ni bilo nobenih omejitvenih ukrepov," je pojasnil, "mislili smo, da je dovolj, da si pogosteje umivamo roke in se ne dotikamo obraza. Zdelo se mi je, da sem dovolj mlad, da name to ne bo vplivalo, in vem, da veliko ljudi razmišlja podobno. Zato hočem sporočiti, da se to lahko zgodi vsakomur ne glede na to, ali je star ali mlad, zdrav ali bolan."