Kakšna je čakalna doba za operacijo kile?

Zdravje je poleg družinske sreče najpomembnejša vrednota Slovencev. Pa je res tako? Vsi se zavedamo, da je zdravje naše največje bogastvo, pa vendar so mnogi pripravljeni na zdravljenje čakati tudi več kot dovoljuje zakon, a ni treba, da je tako. Z zavarovanjem Zdravstvena polica Varuha zdravja, Vzajemne , boste na operacijo, ki jo potrebujete, naročeni v že nekaj dneh.

Zdravje mnogi med nami jemljejo preveč samoumevno. A vedno le do trenutka, ko sami zbolijo in se soočijo z dolgimi čakalnimi vrstami, ki pestijo naše zdravstvo. Takrat bi dali pravzaprav vse, da bi bilo spet vse v najlepšem redu in bi lahko spet premagovali vsakodnevne izzive, ki se v trenutku bolečine lahko zdijo nepremostljivi.

A za zdravje vam ni treba dati vsega. In nikakor ne drži, da je zdravje rezervirano le za bogate. Zavarovanje Zdravstvena polica je dostopno že od deset evrov na mesec. Pa poglejmo, kako vam lahko takšno zavarovanje pomaga.

specialistično ambulantnih storitev, fizioterapij, zobozdravstvenih storitev, operativnih posegov, drugega mnenja, pomoči na domu ter zdravil. Z zavarovanjem Varuha zdravja, Vzajemne, Zdravstvena polica v primeru bolezni ali poškodbe hitro dostopajte do različnih zdravstvenih storitev – odter

Foto: Shutterstock

Do posveta z zdravnikom še isti dan

Ob pojavu zdravstvenih težav je smiselno čim prej poiskati zdravnika ter se z njim posvetovati o novonastalih težavah. Zavarovancem z Zdravstveno polico je na voljo tudi Dr. Posvet, varen in zaseben kanal za posvet z zdravnikom.

Vprašanje lahko tako zdravniku pošljete kadarkoli in od koderkoli, tudi iz tujine. Za posvet enostavno uporabite eno priljubljenih aplikacij za klepet: Viber, Facebook Messenger, WhatsApp in Telegram. Odgovor zdravnika boste prejeli še isti dan, v večini primerov že v nekaj minutah.

Do specialista že v nekaj dneh

Kaj pa ko potrebujete pregled pri zdravniku specialistu? Ta prepogosto ni na voljo takrat, ko ga potrebujete, pa naj gre za prvi pregled ali pa že za operativni poseg. Čakalne dobe v javnem zdravstvenem sistemu so mnogokrat daljše, kot veli zakon.

Na operacijo krčnih žil boste z napotnico stopnje redno v povprečju čakali 482 dni, na endoprotezo kolena 498 dni, za operacijo kile 176 dni, celo otroci bodo za poseg na žrelnici v splošni anesteziji z redno napotnico čakali 389 dni (podatki se nanašajo na poročilo NIJZ o čakalnih dobah in povzemajo stanje na dan 1. 10. 2023).

Foto: Getty Images

Tako ni presenetljivo, da se številni raje odločajo za dodatno zdravstveno zavarovanje. Z zavarovanjem Varuha zdravja, Vzajemne, Zdravstvena polica boste na operacijo, ki jo potrebujete, naročeni v že nekaj dneh. Ko pri osebnem zdravniku dobite napotnico za zdravstveno storitev, preprosto pokličite v v asistenčni center Varuha zdravja na brezplačno telefonsko številko 080 20 60 in strokovno usposobljenim svetovalcem zaupajte potrebne podatke. V kratkem vas pokličejo nazaj in vam predstavijo najboljše možnosti za vas. Pri tem upoštevajo vse vaše želje, tudi osebno preferenco glede izbire izvajalca in bližino izvajalca zdravstvene storitve.

Z operacijo nikar ne odlašajte

Odlaganje operacij, ki jih svetuje zdravstveni strokovnjak, ni priporočljivo iz več razlogov, ki se lahko razlikujejo glede na vrsto bolezni ali poškodbe. Mnoge bolezni in poškodbe se lahko sčasoma poslabšajo, če se jih ne zdravi ustrezno in pravočasno.

Prav tako lahko odlaganje operacije poveča tveganje za razvoj zapletov, ki jih je nato težje obvladati. Zamuda pri operaciji v nekaterih primerih pomeni izgubo funkcionalnosti organa ali sklepa ter s tem slabše možnosti za popolno ozdravitev.

Foto: Thinkstock

Mnoge bolezni povzročajo bolečino, nelagodje in druge neprijetne simptome. Operacija lahko pomaga pri odpravljanju teh simptomov in izboljšanju kakovosti življenja. Poleg tega lahko dolgotrajno odlaganje operacije povzroči stres, tesnobo in druge psihološke težave.

V nekaterih primerih je pravočasna operacija tudi edini učinkovit način za preprečitev napredovanja resne bolezni ali razvoj kroničnih težav, ki bi lahko trajale vse življenje in bistveno vplivale na kakovost življenja.

Vendar pa je treba omeniti, da obstajajo primeri, ko odlašanje operacije ni le mogoče, temveč tudi priporočljivo, na primer v primerih, ko je tveganje operacije večje od tveganja odlaganja. Pomembno je, da se posvetujete z zdravnikom, ki vam lahko zagotovi natančne informacije in svetuje glede na vašo specifično situacijo.

Zavarovanje za hitrejši dostop do operacij

Tudi na videz zdrav način življenja lahko prinaša tveganja, na katera ne moremo vplivati, zato je pomembno, da smo na to pripravljeni z ustreznim zdravstvenim zavarovanjem. Zdravstveno polico Varuha zdravja, Vzajemne, lahko oblikujete po svojih željah. Lahko se odločite tudi za kritje operativnih posegov. Na potrebno operacijo boste tako naročeni v le nekaj dneh ne glede na to, ali je operacija potrebna zaradi bolezni ali nezgode.

Foto: Shutterstock

Zdravstveno polico za operativne posege zaradi posledic bolezni ali nezgode lahko nadgradite z dodatnim kritjem Paket plus, ki vam zagotavlja tudi pomoč pri organizaciji operacije v tujini in krije določene stroške spremljajočih storitev, ki so posledica takšnega zdravljenja.

Rešitev za podjetja je Kolektivna zdravstvena polica

S sklenitvijo Kolektivne zdravstvene police lahko delodajalci svojim zaposlenim omogočite hitrejšo pot do zdravljenja v primeru poškodbe ali bolezni in s tem hitrejšo vrnitev v aktivno življenje. Odločite se lahko tudi za Kolektivno nezgodno zavarovanje in Kolektivno zavarovanje za težje bolezni. Z izbiro ustreznega kritja ter možnostjo prilagoditve višine zavarovalne vsote vam Kolektivna zdravstvena polica omogoča fleksibilnost pri sestavljanju zavarovanja po meri vašega podjetja in vaših zaposlenih.