Kako zdraviti enega izmed najpogostejših vzrokov za slabši vid?

Ko gre za zaščito našega vida, čas ni naš zaveznik. Okvara rumene pege je v razvitem svetu pogost vzrok slabega vida, starostna degeneracija rumene pege (makule) pa sodi med najpogostejši vzrok za slabši vid ljudi po 60. letu starosti. Rumena pega ali makula je središče očesa, mesto najostrejšega vida pri človeku, zato je izredno pomemben del očesa, in tudi mesto na mrežnici, s katerim gledamo podrobnosti. Vanjo so usmerjeni vhodni svetlobni žarki, zelo pomembna in odgovorna pa je za raznolike vidike. Denimo za tisto, kar vidimo pred sabo, za vid, ki ga potrebujemo za dejavnosti, kot sta branje in pisanje, sposobnost zaznavanja barv … Kako si pomagati ob okvari rumene pege? Bodite pazljivi ter se zaščitite pravočasno. V podjetju Rodenstock so za vašo zaščito oči pred UV-žarki razvili nov material stekel, PRO 410 .

Foto: Rodenstock

Starostna degeneracija makule oziroma rumene pege je očesna bolezen, ki prizadene področje makule oz. rumene pege na mrežnici našega očesa. To je področje očesa, v katerem imamo oster oziroma centralni vid.

Starostna degeneracija rumene pege je najpogostejši razlog za izgubo vida pri starejših odraslih. Starostna degeneracija rumene pege ne povzroča popolne slepote, vendar lahko izguba vida oteži prepoznavanje obrazov, branje, vožnjo, delo od blizu, zaznavanje svetlobe itd.

OCT-slika starostne degeneracije rumene pege Foto: Amadej Brezinščak

To so simptomi starostne degeneracije rumene pege

Simptome starostne degeneracije rumene pege oziroma začetne stopnje te bolezni posameznik težko prepozna, lahko pa jih zazna strokovnjak pri očesnem pregledu.

Delimo jo na suh in moker tip. Pogostejši je suh tip. Pri napredovani stopnji se simptomi začnejo kazati v obliki izkrivljene ali valovite slike, slabšem centralnem vidu, in to kljub najboljši korekciji z dioptrijo, in pa s težavami pri gledanju ob slabi svetlobi.

Pri končnih stanjih suhe ali mokre starostne degeneracije rumene pege pa so simptomi še bolj izraziti kot v napredovanem stanju. Slika je še bolj valovita, izkrivljena in motna. Težje se zaznava svetloba, zato je opravila pri slabši svetlobi težje opravljati. Centralen vid, s katerim imamo možnost zaznavanja ostre slike, je zelo slab zaradi poškodovane makule, ki jo je povzročila starostna degeneracija rumene pege.

Foto: Rodenstock

Glavni vzroki za nastanek in priporočljivo zdravljenje

Glavni vzroki za nastanek starostne degeneracije rumene pege so:

starost nad 50 let,

kajenje,

povišan krvni tlak,

prekomerna izpostavljenost UV-svetlobi,

holesterol,

SDM v družinski anamnezi,

nepravilna oz. nezdrava prehrana,

prekomerna teža.

Zdravljenje je različno glede na stopnjo in tip. Pred nastankom in pri začetnem stanju se priporoča:

preventivni pregledi oči,

zdrav življenjski slog in zdrava prehrana, bogata z luteinom, zeaksantinom, omega 3 in vitamini,

opustitev kajenja, če kadite,

ob povišanem krvnem tlaku ali holesterolu (ali morda oboje) obiščite zdravnika, saj je treba krvni tlak in holesterol ohraniti v normalnih mejah.

Večina očesnih bolezni je tihih in se jih z detekcijo v začetni fazi da dobro nadzorovati ali zdraviti, zato ne pozabite na redne preglede oči. Trenutno ne obstaja zdravilo ali tretma, ki bi popolnoma pozdravil starostno degeneracijo rumene pege, vendar pa lahko nekateri postopki upočasnijo napredovanje bolezni.

Očala ne morejo preprečiti nastanka starostne degeneracije rumene pege, vendar pa lahko ustrezna sončna ali "prozorna" očala s posebnim materialom in UV-zaščito občutno zmanjšajo možnosti za nastanek.

Rodenstockov material za korekcijska stekla PRO410, ki vam bo nudil zaščito pred UV-svetlobo in zaščito pred potencialno škodljivo visokoenergijsko modro svetlobo. Glavna naloga materiala je, da zagotavlja maksimalno zaščito in ne moti individualnega bioritma (cikel spanja in budnosti). Material PRO410 ščiti vaše oči pred nastankom degeneracije rumene pege zaradi izpostavljenosti škodljivi svetlobi. Napredna tehnologija ščiti pred potencialno škodljivimi elementi modre svetlobe in zagotavlja, da oči dobijo le tisto svetlobo, ki jo resnično potrebujejo.

*Avtor strokovnega dela besedila: AMADEJ BREZINŠČAK, mag. optometrije (Optika Rimc Krško)

Foto: Rodenstock