Kako razstrupiti telo po prazničnem prenajedanju?

Ko se ob praznikih družimo s prijatelji in družino, so mize navadno vedno dodobra založene z najboljšimi dobrotami. Prenajedanje je tako praktično neizogibno. Kako torej izboljšati počutje po preobilici dobre hrane in pijače? Obstaja več načinov, kako razstrupiti telo. Poiskali smo nekaj nasvetov, kako se tega lotiti na preprost in naraven, a učinkovit način.

Bodite pozorni, kaj vnašate v telo

Začnite s hidracijo. Poskrbite, da boste spili dovolj vode. Ta namreč omogoča telesu razstrupljanje na najbolj naraven način. Poskusite spiti vsaj osem skodelic vode na dan. Tako bo vaše telo lažje izločilo strupe, vaše celice pa bodo ponovno hidrirane.

Foto: Shutterstock

Privoščite telesu oddih od alkohola in kofeina. Če je mogoče, ju za nekaj časa popolnoma izločite ali pa vsaj omejite količino. Obe učinkovini namreč pospešujeta izločanje tekočin iz telesa in negativno vplivata tudi na spanje.

Izogibajte se predelani hrani, saj ta vsebuje veliko aditivov, konzervansov in umetnih sestavin, ki jih telo težje predela. Raje posegajte po polnovrednih naravnih živilih. V vsakodnevne obroke vključite raznoliko sadje in zelenjavo ter tako s hranili podprite naravni proces razstrupljanja svojega telesa. Prizadevajte si za vsaj pet porcij sadja in zelenjave na dan, ki naj bodo različne barve, da bo nabor hranil kar najbolj širok.

Če so osnova torej uživanje zadostne količine vode, izogibanje pijačam, ki pospešujejo izločanje vode, ter polnovredna naravna živila s sadjem in zelenjavo, je primerno, da telesu pomagamo tudi z ustrezno podporo prebavi in črevesju.

BetterYou Better Biotics Strong, Extra Strong in Junior BetterYou Better Biotics Strong vsebuje mikrobiološke kulture, ki obnavljajo črevesno floro in ustvarjajo ravnotežje v črevesju. To ravnovesje izboljšuje prebavo in absorpcijo hranil. Mikrobiološke kulture namreč pomagajo pri presnovi hrane in sintetizirajo vitamine. Uravnovešeno in dobro podprto črevesje učinkovito podpira delovanje imunskega sistema.

BetterYou Better Biotics Strong, Extra Strong in Junior Vsaka kapsula vsebuje kar 15 milijard živih kultur iz šestih različnih sevov, ki se med seboj dopolnjujejo. Z dodanimi fruktooligosaharidi in rastlinskim inulinom je zagotovljena dolga in stabilna življenjska doba dobrih bakterij. Kapsule so odporne proti želodčni kislini, kar jim omogoča, da dobre bakterije pridejo žive prav do črevesja.

Otrokom prilagojen BetterYou Better Biotics Junior je na voljo kot "čarobni prah" v steklenički. Ker je povsem brez okusa, ga bodo vmešanega med hrano ali pijačo brez težav zaužili tudi najmlajši.

Probiotično prehransko dopolnilo, namenjeno tudi hišnim ljubljenčkom V črevesju potekajo številne zelo pomembne funkcije, zato mora delovati čim bolj brezhibno. Napihovanje, čezmerno spuščanje vetrov, srbečica okoli anusa, tiščanje ali nelagoden občutek v predelu trebuha in nizka raven energije so lahko pokazatelji porušenega ravnovesja mikrobiote in funkcij v črevesju. Parasite Cleanse Support Parasite Cleanse Support je prehransko dopolnilo za intenzivno nego črevesja. Vsebuje štiri liofilizirana in mikroenkapsulirana eterična olja v kombinaciji z encimom papainom. Rožmarin, žajbelj, origano in poprova meta so osrednje zdravilne rastline, ki jih ljudsko zdravilstvo priporoča ob prebavnih motnjah in drugih težavah prebavnega trakta. Znanstvene študije zdravilne učinke pripisujejo visoki vsebnosti izjemnih eteričnih olj z razkuževalnim in protimikrobnim delovanjem, obenem pa blažijo krče in sproščajo mišice prebavnega trakta. Papain je proteolitični encim, ki lahko pomaga uničevati parazite in tudi lipopolisaharide. Prehransko dopolnilo je namenjeno vsem družinskim članom, tudi vašim pasjim in mačjim ljubljenčkom.

Probiotični kompleks s prebiotiki Probiotični kompleks s prebiotiki od Terranove vsebuje izključno seve proizvajalcev Rosell in CHr Hansen, dveh najbolj priznanih dobaviteljev na svetu. Teh sevov želodčna kislina in soli ne poškodujejo, zato črevesje dosežejo še živi sevi.

Probiotični kompleks s prebiotiki poleg živih bakterijskih sevov vsebujejo kompleks Magnifood iz fruktooligosaharidov. Simbiotična formulacija, v kateri je kar pet različnih, varnih in dobro raziskanih bakterij skupaj s topnimi vlakninami, omogoča dobro pripenjanje na sluznico črevesja, kompetitivno izločanje patogenih bakterij ter krepitev oziroma učinkovito vzpostavljanje črevesne mikrobiote.

Prebavni encimi, kompleks Za boljšo prebavo je posebej priporočljivo prehransko dopolnilo tudi Prebavni encimi, kompleks od Terranove. Prebavni encimi so poleg želodčnih sokov in želodčne kisline ključni dejavniki za dobro prebavo in prvi pogoj za uspešno vsrkavanje hranil iz hrane v telo.

Z leti količina prebavnih encimov upada, s tem pa tudi zmožnost prebave hrane. Kadar neprebavljena hrana prispe v debelo črevo, ob prisotnosti črevesne flore fermentira. Plini, ki ob tem nastajajo, povzročajo težave, kot so napenjanje, vetrovi in spahovanje. Dodajanje prebavnih encimov lajša prebavo in simptome, povezane z neoptimalnim delovanjem prebavnih encimov.

Podobno delujejo tudi Prebavni encimi s probiotiki od Terranove, ki podpirajo učinkovito prebavo in zmanjšuje prebavne motnje, na primer napenjanje, spahovanje, črvičenje, vetrove, neustrezno konsistenco in odvajanje blata (preveč vodeno, pretrdo), ki niso posledica bolezni prebavnega trakta.

Poskrbite tudi za zdrav življenjski slog

Foto: Shutterstock

Redno razgibavanje spodbuja cirkulacijo, ki sodeluje pri izločanju toksinov iz telesa. Poleg tega ima vadba pozitiven učinek tudi na zmanjševanje stresa, izboljšuje razpoloženje in viša raven energije. Prizadevajte si za vsaj 30 minut zmerno intenzivne vadbe na dan.

Dober spanec ima številne pozitivne učinke, a ob natrpanih dneh le stežka poskrbimo za dovoljšno količino spanja. Za odrasle velja, da bi morali spati od sedem do devet ur na noč. Le tako lahko telesu omogočite potreben počitek za regeneracijo, hitrejše in lažje razstrupljanje ter boljše počutje. Hkrati boste izboljšali tudi imunski sistem.

Preizkusite naravni čaj za razstrupljanje ali pa prehranske dodatke, posebej prilagojene za izboljšanje počutja in regeneracijo telesa. Ti lahko podprejo naravni proces razstrupljanja in vam tako pomagajo hitreje doseči želene rezultate. Posebej priporočljivi so izdelki, ki vsebujejo sestavine, kot so pegasti badelj, korenina regrata in kurkuma, saj imajo blagodejen učinek na jetra.

Zelena čistost Zelena čistost je prehransko dopolnilo, ki uravnava kislo-bazično ravnovesje, izjemno pomemben fiziološki mehanizem. Prav to ravnovesje je zaradi neprimerne sodobne prehrane, intenzivnih športnih aktivnosti, psihološkega stresa in zdravljenja z zdravili pogosto porušeno. Zelena čistost vsebuje kar 11 liofiliziranih ekoloških rastlin za podporo bazičnega pH (mlada pšenična trava, vodna kreša, regrat, koriander, repinec) ter za sočasno podporo prebavi, celični presnovi (kurkuma, regrat, ohrovt, artičoka, rdeča pesa) in krvi (kopriva). Sinergija za jetra Sinergija za jetra, kompleks pomaga pri razstrupljanju največjemu organu v telesu, jetrom, ki so pogosto po krivici spregledana. Narava nas je obdarila z rastlinami, ki se tradicionalno uporabljajo za krepitev jetrnih funkcij. Omenjenim rastlinam v prehranskem dopolnilu Sinergija za jetra so dodali še L-cistein, ki nase veže težke kovine in jih odplavlja iz telesa, ter antioksidativno spojino alfa lipoično kislino. Ni razloga, da vaša jetra ne bi bila v odlični kondiciji.

Ste že kdaj poskusili katero izmed tehnik za obvladovanje stresa in sproščanje? Morda pa je zdaj napočil pravi trenutek tudi za to. Tudi stres namreč negativno vpliva na izločanje strupov iz telesa, zato z uravnavanjem stresa ne boste le izboljšali počutja, pač pa boste svojemu telesu omogočili tudi, da se bo lažje znebilo toksinov. Lahko se odločite za jogo, meditacijo ali dihalne vaje, karkoli vam najbolj ustreza.

Foto: Getty Images

Z upoštevanjem teh nasvetov boste pomagali podpreti naravne procese razstrupljanja svojega telesa in se po prazničnem času prepolnih miz ponovno vrnili na zdravo pot. Dovolite si dovolj časa, da se prilagodite novi rutini. Z malo potrpljenja in vztrajnosti lahko uspešno razstrupite telo in duha.