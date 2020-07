Kako preprečiti poškodbe in ohraniti zdrave sklepe s kolagenom?

Oglasno sporočilo

V katerem sklepu tiči težava

Priznam, rad pomagam pri vrtnih opravilih – človek težko verjame, koliko različnih gibov je potrebnih, da je zemlja prekopana in solata posajena. Narediš nič koliko počepov, pa mnogo ne povsem naravnih poz in zasukov. Auč, boli že ob prebiranju? Večkrat slišim, da sem lahko srečen, ker mi počepanje in čepenje ne delata nobenih težav, saj si ju mnogi ne morejo privoščiti. Res je, sklepi mi dobro služijo. So tudi tebi razni oviratloni v naravi ali pri športnih aktivnostih v veliko veselje? Da se jih lahko udeležiš, je nujno potrebno, da za zdravje svojih sklepov preventivno poskrbiš z redno telesno aktivnostjo in krepčanjem mišičnega tonusa. Pa je to dovolj?

Skrivnost za uspeh: kolagen za sklepe

Mnogokrat ne z redno vadbo ne z uravnoteženo prehrano, s katerima skrbiš za primerno telesno težo in dobro presnovo, ne moreš narediti čudežev. Tudi najbolj previdnim se zgodijo poškodbe in staranju se ne more nihče izogniti. Ura dela tika taka čisto vsakemu od nas, telo se spreminja, celice in tkiva propadajo. En napačen skok za žogico pri badmintonu na domačem dvorišču te lahko stane mesecev svobodnega gibanja, strah pred zvitim gležnjem pa zagotovo marsikomu preprečuje, da bi stekel po hribu navzdol. Da, točno temu sem se želel izogniti! Odkril sem kolagen, ki je eden ključnih dejavnikov za tvoje dobro počutje in mladosten videz.

Tri ključna dejstva o sklepih

Ker želim, da razumeš, kako ti kolagen za sklepe lahko dejansko pomaga pri premagovanju zoprnih bolečin in ti omogoči brezskrbno gibanje pri tvojem najljubšem športu, najprej poglejva nekaj dejstev iz anatomije.

#1 Sklepi omogočajo gibanje.

Zaradi sklepov se lahko svobodno gibamo, če sklepov ne bi imeli, bi bilo naše okostje povsem togo. Sklepi so sestavljeni iz kosti in mehkih tkiv, tj. mišic, kit, hrustanca in vezi. Da sklep usklajeno deluje, morajo biti zdravi vsi njegovi sestavni deli.

#2 S starostjo in poškodbami se hrustanec v sklepu začne tanjšati.

Hrustanec je čvrsto in prožno zaščitno tkivo, ki v sklepih blaži udarce in obremenitve, zmanjšuje trenje ter zadržuje sklepno tekočino. S staranjem se sklepni hrustanec postopoma spreminja in postaja občutljivejši.

#3 Poškodbe in bolečine v sklepih doletijo vse.

Zaradi staranja in vsakodnevnih fizičnih naporov se poškodbam in bolečinam v sklepih žal ne moremo izogniti, lahko pa se nanje dobro pripravimo. Vsak del sklepa se lahko poškoduje ali vname, kar povzroči bolečine in okorelost sklepa. Škrtanje v sklepih žal zagotovo vsi poznamo.

Pet glavnih dejstev o kolagenu

Priznam, da v šoli nisem kaj dosti slišal o kolagenu. Zdaj iz prebrane strokovne literature in lastnih izkušenj vem, da je kolagen eden ključnih dejavnikov za splošno dobro počutje, tudi za zdrave sklepe. Dejstvo je, da kolagen skrbi za prožnost tkiv – ko njegova količina pade pod kritično raven, pride do slabše funkcionalnosti sklepov, pojavijo se bolečine in otekline.

#1 Brez kolagena ni življenja.

Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu. Med drugim se nahaja v hrustancu, vezeh, kitah in kosteh. Kolagen je ključnega pomena za:

gibljive sklepe,

močne vezi in kite,

zdrave mišice,

stabilne kosti,

gladko kožo,

sijoče lase,

zdrave nohte.

#2 Kolagen je vir mladosti.

Človek že stoletja išče načine, da bi ohranil mladosten videz in življenjsko energijo. Kolagen ni čudežna tabletka za večno življenje, je pa nesporno dejstvo, da prav kolagen lahko bistveno pripomore k večji kakovosti življenja.

#3 Kolagena je z leti vse manj.

Že po 20. letu se količina kolagena v telesu začne zmanjševati, kolagenska vlakna pa izgubljajo prožnost. Hkrati se zmanjšuje tudi proizvodnja kolagena. To pomeni, da je pri 40 letih upad kolagena že večji od njegove dejanske proizvodnje.

#4 Škodljivci, ki črpajo kolagen iz telesa.

Na poti do zdravega življenjskega sloga, s katerim lahko prispevaš k lahkotnosti gibanja, ti stojijo mnoge slabe življenjske navade, zlasti:

predelani sladkorji,

kofein,

alkohol,

kajenje,

stres,

UV-žarki,

premalo vitamina C,

premalo antioksidantov,

premalo spanca.

#5 Živila, ki spodbujajo tvorjenje naravnega kolagena.

Ker se nikoli ne ustavim ob problemih, ampak vedno iščem rešitve za tvoje zdravje in boljše počutje, naj ti zaupam še dobro novico. Nastajanje naravnega kolagena v telesu lahko spodbudiš z uživanjem živil, kot so temno zelena listnata zelenjava, suhe slive, kivi, pomaranče, ananas in drugo sadje, ki vsebuje veliko vitamina C.

Kako podmazati sklepe?

Spoznala sva, da lahko pomanjkanje kolagena pripelje do obrabe sklepnega hrustanca ter večjega drsnega trenja tetiv, vezi in mišičnih ovojnic. Da se to ne bo zgodilo, moraš poskrbeti za redno uživanje ustrezne hrane in po potrebi prehranskih dodatkov, ki vsebujejo kolagen oziroma spodbujajo njegovo nastajanje. Dober vir kolagena so priljubljene kostne juhe – zaupaj mi, da je lahko njihova priprava pravo kulinarično doživetje.

Kolagen, nova generacija dodatkov za zdrave sklepe

Sklepi so 70 % sestavljeni iz kolagena, vlaknaste beljakovine, ki jim daje moč in strukturo. Kolagen je ključna strukturna sestavina hrustanca. Zato je prav ohranjanje zadostne ravni kolagena bistvenega pomena za ohranjanje zdravih in prožnih sklepov.

Kolagen za sklepe pri bolečinah, poškodbah in regeneraciji

Bolečine v sklepih so ena izmed najbolj razširjenih nevšečnosti, ki pesti ljudi. Mnogi tožijo tudi nad zmanjšano gibljivostjo sklepov. Za uspešen spopad s temi težavami sta nujni pravilna telesna vadba in ustrezna prehrana, h gibljivosti sklepov, njihovi zaščiti, regeneraciji in zmanjšanju bolečin pa lahko prispevajo tudi nekatera dopolnila, zlasti kolagen. Med tradicionalne pripravke, po katerih segajo ljudje, ki želijo zdrave sklepe, spadata glukozamin in hondroitin. Raziskave so potrdile, da sta pri tem žal le srednje učinkovita.

Za koga je kolagen za sklepe primeren?

Se spomniš zgodbe z začetka o tem, kako sem čepel na vrtu? Predstavljaj si, da gre za gozdne jagode ali nabiranje borovnic – za oboje potrebuješ zdrava kolena, ki ti bodo omogočala morda celo večurno čepenje. Ljubezen do gozdnih sadežev ne pozna starostnih meja, torej tudi za skrb za zdrave sklepe ni nikoli ne prezgodaj ne prepozno. Kolagen kot prehranski dodatek je primeren za:

športnike in rekreativce,

vse, ki želijo ohraniti gibljive sklepe,

vse, ki želijo izboljšati svoje gibalne sposobnosti,

vse, ki preobremenjujejo mišično-skeletni sistem,

tiste, ki se bolečine med gibanjem že zavedajo,

osebe, starejše od 50 let, pri katerih je proizvodnja lastnega kolagena že bistveno zmanjšana.

Pomembne koristi kolagena za sklepe

Nisem edini, ki so ga številne koristi kolagena prepričale. Daleč od tega, da je učinkovit samo v boju proti gubam in povešeni koži, kolagen upravičeno imenujejo tudi naslednja generacija rešitev za zdrave sklepe. Pomaga namreč pri lajšanju bolečin in mobilnosti sklepov ter jih ohranja zdrave. Prednosti kolagena za sklepe:

zmanjšuje vnetja, s tem pa lajša nelagodje v sklepih in izboljša gibljivost,

ščiti hrustanec in podpira vezivna tkiva,

je naravni izdelek,

je varen.

Katera vrsta kolagena je zame?

Če si ljubitelj kuhanja in imaš potrpljenje več ur stati ob velikih loncih, potem bo kuhanje kostnih juh zate odlična ideja. Tudi želatina je odličen vir kolagena, v bistvu je želatina kuhana oblika kolagena. Ampak želatina ne zveni preveč slastno, se strinjaš? Žal ima uživanje naravnega kolagena še en velik problem: kolagen se v naravni obliki oziroma v živilih nahaja v minimalnih količinah. Dodatna težava je, da ima naravni kolagen zelo slabo absorpcijo in je vprašanje, koliko od zaužitega bo dejansko imelo učinek.

Hidroliziran kolagen v prahu, zmagovalec med kolageni

Svojim sklepom narediš največjo uslugo z rednim uživanjem hidroliziranega kolagena v prahu. Pohvali se lahko z visoko absorpcijo, saj gre za kolagen, razbit na manjše delce. Te delce telo potem samo sestavi nazaj v kolagen tam, kjer ga potrebuje. Hidrolizirani kolagen je prijetnega okusa, vmešaš ga lahko v svojo najljubšo pijačo, smoothie ali juho.

Prepričan sem, da te je kolagen navdušil. O njem bi lahko govoril ure in ure! V tem članku sem se dotaknil le njegovih ključnih lastnosti, povezanih s koristmi za zdrave sklepe, večjo gibljivost in lahkotnost gibanja. Na spodnji povezavi pa te čaka še mnogo koristnih informacij o tem, kako ti kolagen dejansko lahko spremeni življenje v smeri bolj zdravega življenjskega sloga.

