Kaj storiti, ko niti dezodorant ne pomaga pri pretiranem potenju?

Močno potenje in neprijeten vonj lahko močno vplivata na psihološko stanje in družabno življenje posameznika.

Močno potenje in neprijeten vonj lahko močno vplivata na psihološko stanje in družabno življenje posameznika. Foto: Getty Images

Potenje je normalna telesna funkcija, s katero uravnavamo telesno temperaturo in iz telesa izločamo nekoristne in zdravju škodljive snovi. S potenjem telo oddaja odvečno toploto in se tako hladi.

Stres, začinjena hrana in kajenje so lahko razlog za pretirano potenje

Čezmerno potenje ali hiperhidroza se pri večini ljudi normalno pojavi zaradi visoke zunanje temperature v toplejših mesecih, pri športnih dejavnostih ter fizičnem delu in ob povišani telesni temperaturi zaradi različnih bolezni.

Na povečano potenje pa lahko vplivajo tudi psihični stres, hormonske spremembe v nosečnosti in menopavzi ter debelost. Vzrok so lahko tudi nekatere druge bolezni, pri katerih je moteno delovanje žlez znojnic, denimo motnje delovanja ščitnice, sladkorna bolezen, hipoglikemija in druge.

Nekateri ljudje imajo težave s potenjem, če uživajo močno začinjeno hrano, alkohol ali zaradi kajenja. Približno 0,05 odstotka ljudi pa se poti brez očitnega vzroka, največkrat pod pazduhami, sledijo stopala, dlani in obraz.

Potenje je normalna telesna funkcija, a na povečano potenje lahko vplivajo tudi psihični stres, hormonske spremembe v nosečnosti in menopavzi ter debelost. Vzrok so lahko tudi nekatere bolezni. Foto: Getty Images

Poznate razliko med dezodorantom, kristalnim dezodorantom in antiperspirantom?

Običajno se potenje najprej preprečuje z uporabo dezodoranta, pri čemer obstajajo različne vrste, večina pa še vedno ne razlikuje med dezodorantom in antiperspirantom.

Dezodorant. Za zgolj preprečevanje neprijetnega telesnega vonja se priporoča redna uporaba dezodoranta. Ti vsebujejo različne snovi (aluminijeve ali cinkove soli, alkohol, aromatična olja), ki zmanjšajo število bakterij na koži, ter pogosto tudi dišave, ki prikrijejo neprijeten vonj.

Kristalni dezodorant. Ta je priporočljiv za osebe z zelo občutljivo kožo, ki se hitro razdraži. Za njegovo delovanje so odgovorne kristalne soli, ki zmanjšujejo razrast bakterij.

Antiperspirant. Antiperspirant pomaga preprečiti močno potenje, pri čemer je učinek pri najboljših opazen v nekaj dneh. Tina Kacin, glavna medicinska sestra in vodja klinike Estetika Med-Art svetuje, da se antiperspirant nanese zvečer na čisto, suho in nerazdraženo kožo. "Na začetku ga nanašajte vsak večer, nato vsak drugi, ko pa se stanje izboljša, podaljšajte tudi časovni razmik med nanosi. Močnejših antiperspirantov dlje časa ne nanašamo vsakodnevno, saj lahko povzročijo draženje kože."

Veste, kateri dezodorant je primeren za vas? Foto: Getty Images

Pri težavah s potenjem je priporočljivo tudi nošenje zračnih oblačil in obutve iz naravnih materialov, poleg tega pa naj bodo oblačila svetlih ali temnih barv, saj se potni madeži tako manj opazijo. Kacina ob tem še dodaja: "Skrbeti je treba tudi za dobro osebno higieno ter se izogibati kavi, alkoholu, energijskim pijačam in močno začinjeni hrani. Uporabljamo lahko tudi ščitnike za pazduhe, ki vpijajo pot."

Po zdravila, botoks ali na trajno terapijo

A včasih proti čezmernemu potenju ne pomaga nič od naštetega. Takrat so na voljo še nekatere druge možnosti, kot so uporaba zdravil, psihoterapija, iontoforeza in botoks. Pri teh je učinek začasen, za trajnega pa lahko poskrbi nova metoda, s katero se do želenega učinka pride neboleče in nekirurško.

Botoks. V kožo, tik pod površino, kjer so žleze znojnice, se z izredno tankimi iglicami vbrizga varno učinkovino. Postopek traja približno 30 minut, bolečina pa je minimalna, saj se predel najprej omrtviči z anestetično kremo. Učinki se običajno pokažejo po nekaj dneh, trajajo pa približno šest mesecev.

Botoks učinkovito zmanjša potenje, njegovi učinki pa trajajo približno šest mesecev. Foto: Getty Images

Medicinski aparat za neinvazivno manjšanje potenja. Kacinova je poudarila še najnovejšo tehniko dolgoročnega zmanjšanja čezmernega potenja, ki deluje s tehnologijo mikrovalov. Ti selektivno pregrejejo podkožje do te mere, da pride do trajne odstranitve žlez znojnic, ki se nato odstranijo s pomočjo telesu lastnih mehanizmov. Ko so te uničene, se ne obnovijo, zato je učinek terapije trajen.

"Tehnologija deluje globoko v podkožju, kjer so poleg znojnic tudi dlačni mešički. Velika prednost je v neinvazivnosti metode, saj za doseganje trajnega učinka ni potreben kirurški poseg. V veliki večini primerov zadostuje le ena terapija." Aparat, ki ga lahko upravlja le nekdo z osnovno medicinsko izobrazbo, ne poškoduje kože, temveč le del podkožja, kjer so znojnice in dlačni folikli. Po enem posegu se potenje zmanjša za 82 odstotkov.

Mikrovalovi selektivno pregrejejo podkožje do te mere, da pride do trajne odstranitve žlez znojnic, ki se nato odstranijo s pomočjo telesu lastnih mehanizmov. Foto: Arhiv Estetika Medart

Preverite tudi: