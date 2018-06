Johnny Depp s shujšano podobo oboževalcem povzroča skrbi

Johnnyja Deppa so pretekli konec tedna opazili v Rusiji, kjer pa je prvo veselje ob videnju svetovno znanega igralca hitro minilo zaradi njegove močno shujšane podobe.

Johnny je na fotografiji z oboževalko videti nezdrav, zato so se številni začeli spraševati, če je za to kriva kakšna nova vloga ali ne, spet drugi pa menijo, da so to povzročili nezdrav življenjski slog in droge.

A post shared by Vicolodellenews forum (@vicolodellenews_forum) on Jun 4, 2018 at 5:59am PDT

Zvezdnika se zadnja leta drži slabši sloves kot prej, k čemur je dodatno pripomogla tudi njegova nekdanja žena Amber Heard, ki je ob ločitvi leta 2016 dejala, da je Johnny "alkoholik in odvisnik od droge" ter da se je "njegovo stanje v zadnjih letih močno poslabšalo", ob čemer je dodala, da je postal tudi nasilen.

Njegovi tiskovni predstavniki še niso komentirali nove shujšane, nezdrave podobe.

A post shared by DEPPMANIA DeppiteAcuta (@deppmania_deppiteacuta) on Jun 4, 2018 at 4:42am PDT

