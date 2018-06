Sedenje je novo kajenje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poleg neuravnotežene prehrane, stresa in tudi nezdravih razvad je sedenje tisti dejavnik, ki zadnja leta najbolj načenja zdravje ljudi.

Študija iz leta 2014 je pokazala, da celodnevno sedenje povečuje tveganje za nastanek najrazličnejših vrst raka kar za 66 odstotkov. Povprečno na dan sedimo skoraj 12 ur. Sedeč način življenja vodi tudi v sladkorno bolezen tipa dva. Slabi učinki pa se nam poznajo že po 20 minutah sedenja.

Če boste telovadili v pisarni, boste verjetno privabljali nasmehe sodelavcev, a v službi bi se morali razgibati vsakih od 20 do 30 minut. Če toliko časa nimate, se sprehodite ali vsaj malo pretegnite, svetujejo strokovnjaki.

"Ne glede na to, kako bomo sedeli, se bo praviloma začela tekočina nabirati v nogah, kar pomeni, če se bomo začeli malo igrati, dvigovati stopala na prste, peto, potem bomo že vključili mišične črpalke, ki bodo to tekočino prečrpale," je v oddaji Dan. na Planet TV razlagal Vojko Strojnik, profesor športne vzgoje in predstojnik katedre za kineziologijo na fakulteti za šport.

Foto: Planet TV

Sedenje vzrok kroničnih bolezni

Sedenje je namreč vzrok za nastanek številnih kroničnih bolezni. "Kot so srčno-žilne bolezni, nekateri raki, debelost, metabolne bolezni, tudi nekatere bolezni gibal in dihal," opozarja Janet Klara Djomba, specialistka javnega zdravja.

Ameriški strokovnjak škodljive učinke sedenja primerja z debelostjo in kajenjem. "Delodajalci bi morali svojim podrejenim, zaposlenim dati vedeti, da ne želijo, da sedijo eno uro, da želijo, da se premikajo," je dejal ameriški zdravnik Kerry Olsen.

Na klinici Mayo zaposlene v programih zdravega načina življenja učijo, da se morajo gibati tudi na delovnem mestu. Takšno izobraževanje izvajajo, ne boste verjeli, na mizah s tekalnimi stezami.

"Spodbujamo jih, da si vzamejo odmor med dnevom, da si vsako uro vzamejo pet minut odmora in vstanejo. Nekateri ljudje imajo mize za stoječe delo, tako da jim ni treba sedeti ves čas," dodaja Donald Hensrud.

Narejeni za premikanje, ne za sedenje

Človeško telo je narejeno za to, da se premika naokoli, ne za to, da sedi. Ljudje pa v povprečju presedimo kar 12 ur na dan.

"Ena ura telovadbe ne bo prinesla znatnih koristi za zdravje, če bomo preostanek prostega časa, ki ga imamo, oziroma preostanek dneva presedeli," pravi Djombova.

Da, ena ura telovadbe ne izniči slabih učinkov sedenja, zato bi morali sedenje čim večkrat prekiniti in vsako priložnost izkoristiti za gibanje, razlaga zdravnica.

Vedno torej izberimo stopnjo - bolj aktivno.