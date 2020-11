Je zdravje vašega doma v dobrih rokah?

Medgeneracijsko sobivanje je v Sloveniji izjemno pogosta oblika življenja. Da mladi ostanejo v istem gospodinjstvu ali v isti hiši kot starši in stari starši, danes pri nas ni nič nenavadnega. Ni enoznačnega odgovora, ali je kakovost življenja zaradi tega boljša ali slabša, dejstvo pa je, da so znotraj tako organiziranih bivanjskih enot socialni in fizični stiki med generacijami skoraj neizogibni. Ti so brez pomisleka dobrodošli na povsem običajen dan, žal pa imajo v času epidemije lahko nezaželene posledice.

Moč, da dotik spremenimo v lep spomin, ne v okužbo, je dobesedno v naših rokah

Na srečo imamo doma možnost, da se prenosljivim boleznim izognemo s kar najbolj pogostim umivanjem rok. Kljub temu pa nam ničkolikokrat pride prav razkužilo, ki stoji na naši mizi ali komodi, omarici ali okenski polici. A vsa razkužila niso enako učinkovita, zato je dobro poskrbeti, da imamo pri roki takšna, ki potrjeno uničijo kar največ različnih mikroorganizmov.

Ko se odločamo, katero razkužilo za roke izbrati, moramo najprej preveriti, ali so vsi testi učinkovitosti skladni z evropskimi standardi EN. Ti so najbolj zanesljivo merilo učinkovitosti, saj razkužila podvržejo izjemno zahtevnim testom. Učinkovitost razkužila tako lahko laično razberemo že na prvi pogled: če ima na etiketi navedene EN-standarde na več različnih mikroorganizmov, pomeni, da ima širši spekter delovanja.

V obdobjih povečanega tveganja za prenosljive bolezni je še posebej priporočljivo, da se odločamo za razkužila, ki so prestala testiranje po vsaj treh različnih EN-standardih. Pozorni moramo biti predvsem na standard EN 1500 za Higiensko razkuževanje rok, EN 12791 za Kirurško razkuževanje rok pa izkazuje zahtevnejšo raven izdelka, saj po takšnih posegajo uporabniki v zdravstvu, ki imajo najvišja pričakovanja do razkužil, ki jih vsakodnevno uporabljajo.

EN standardi navedeni na zadnji strani etikete Dezikim Derm

Ko gre za razkužila, pa ni pomembna zgolj učinkovitost, temveč tudi prijaznost do uporabnika. Ob napačni izbiri razkužila, ki učinkovito odstranjuje mikroorganizme, se namreč lahko spopademo z negativnim vplivom razkužila na kožo.

Poskrbimo tudi za zdravje svojih rok

Zaradi povečane intenzivnosti izvajanja higiene rok v času epidemije moramo poskrbeti za ohranjanje zdravja kože svojih rok. Milo si pri umivanju iz rok vedno dobro izperemo, razkužilo pa je sredstvo, ki se ne izpira. Če živimo v gospodinjstvu, v katerem živijo starejši ali mlajši člani, ki imajo načeloma bolj občutljivo kožo, je zato še toliko pomembneje, da izbiramo razkužila, prijazna do kože.

Uporabljajmo le najkakovostnejša razkužila, ki so dermatološko testirana. Klinični dermatološki testi namreč potrjujejo, da izdelek ugodno vpliva na kožo. Razkužila, prijazna do kože, torej ne vsebujejo zgolj aktivnih učinkovin, njihova formula je precej bolj zapletena, saj mora poskrbeti tudi za hidratacijo in nego, ki zagotavlja ohranjanje zdrave in elastične kože. Razkužila, prijazna do kože, tako vsebujejo tudi učinkovine, kot so D-pantenol, vitamin E in glicerin.

Eno izmed najbolj učinkovitih razkužil, ki je hkrati prijazno do kože, po katerih lahko posežete, je Dezikim derm, ki izpolnjuje vrsto EN-standardov in se ponaša z več kot desetletno uveljavljenostjo v zdravstvu.

Ker se okužbe najlažje širijo ravno doma, kjer se povečanemu tveganju navkljub še naprej sproščeno gibljemo in družimo v intimnem vzdušju, poskrbite, da imate pri roki učinkovito razkužilo, ki ne ogroža zdravja vaših rok. Tako bodo lahko vaše roke še naprej ostale medij za prenos sreče, bližine in topline, brez nezaželenih posledic.

