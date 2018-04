Iz prve roke: električna ali navadna zobna ščetka?

Tudi v zobozdravstvu ima napredna tehnologija vedno pomembnejšo vlogo. In če se po eni strani razmišlja o pomoči 3D-skenerjev, so osnove preventive še vedno ključne za zdrav in lep nasmeh.

Vsebino omogoča Zobozdravnik Recelj Novo mesto

O preventivi, napredni in celostni kurativi in visokotehnoloških rešitvah, ki nas čakajo že za vogalom, smo govorili z zobozdravnikom Matjažem Recljem, ki je že po nekaj letih po končanem študiju odšel na samostojno pot. Vmes je v Nemčiji opravil še implantološki tečaj in prvi na Dolenjskem začel vstavljati vsadke. Vedno v iskanju najsodobnejših rešitev deluje v ambulanti, kjer svojim strankam ponuja celostno oskrbo.

S kakšnimi težavami pacienti najpogosteje pridejo do vas?

Naši novi pacienti prihajajo večinoma z željo po celostni oskrbi.

Za katere težave smo ponavadi pacienti krivi sami in bi jih lahko preprečili s pravo preventivo?

Seveda je prava preventiva predvsem skrb za dobro ustno higieno in pravilno prehrano, takoj za tem pa so najpomembnejši redni kontrolni pregledi pri zobozdravniku.

Katere so ponavadi največje napake, ki jih delamo pri vsakdanji negi?

Pozablja se na to, da neustrezna prehrana, tukaj predvsem mislim na preveč sladkorja v hrani in premalo grobo hrano, zelo slabo vpliva na zobe in celotno ustno votlino. Krtačka, zobna krema in drugi pripomočki za ustno higieno niso dovolj, treba jih je tudi pravilno uporabljati.

Ste zagovornik navadne ščetke ali električne? Kolikokrat na dan bi si morali ščetkati zobe?

Sem zagovornik navadne zobne ščetke, ki se naj predvsem zvečer temeljito sprehodi po naših zobeh. To je dovolj, jutranje umivanje je bolj za lastni užitek. Električne ščetke me za zdaj ne prepričajo in tako bo ostalo, dokler ne iznajdejo popolnoma avtomatske ščetke oz. neke vrste minirobotov, ki bodo vse naredili namesto nas.

Danes je lep nasmeh nekakšen modni trend. Lahko ima vsak izmed nas filmski nasmeh?

Dandanašnji smo sposobni narediti skoraj vse, ampak filmski nasmehi so praviloma dolgočasni, nenaravni in včasih celo smešni. Spomnim se znane starejše igralke v filmu Neprofesionalec, katere zobje so tako bizarno sijali, da se nisem mogel skoncentrirati na druge like, ko je bila ona v kadru.

Seveda ne gre samo za estetiko. Zdravje zob je zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na splošno zdravje našega telesa, kajne?

Učinkovito zobovje je lepo zobovje in da, estetika je pomembna, ni pa vse. Zdrava, lepa usta so nam lahko v ponos in v užitek.

Imate ambulanto v Novem mestu, od kod prihajajo vaši pacienti? Tudi iz tujine?

V našo ambulanto v Novem mestu prihajajo ljudje iz Novega mesta in okolice, kar nekaj imamo pacientov tudi iz drugih delov Slovenije. Iz tujine pa imamo le nekaj deset pacientov.

V svoji ambulanti ponujate celostno ponudbo. Po katerih storitvah je največ povpraševanja?

Največ je povpraševanja ravno po celostni oskrbi. Pacienti imajo radi, da jih spremljamo in vodimo od začetka do konca oskrbe in potem tudi skrbimo za vzdrževanje. Prednjačita pa protetična in implantološka oskrba.

Kako bi opisali pristop v svoji ambulanti?

Naš pristop je iskren in individualen. Radi imamo ljudi in svoje delo, kar pacienti hitro začutijo.

Kako motivirati pacienta, za katerega že takoj vidite, da je na smrt prestrašen?

To je naša specialnost, vsaj zdi se mi tako, saj dobivamo take povratne informacije (smeh, op. p.). Posegi v ustih niso prijetni, ampak mi jih omilimo, kolikor se le da. Zelo je pomembno, da si za prestrašenega pacienta vzamemo dovolj časa in mu dobro razložimo poseg. Pomembna je tudi prava terapevtska energija, ki pa je seveda poslovna skrivnost.

Katere so tiste novosti v zobozdravstvu, nad katerimi ste bili v zadnjem času najbolj navdušeni?

Zadnje čase me najbolj fascinira skeniranje. Mislim, da bo na trg kmalu prišel resnično uporaben ustni skener, ki bo odpravil tisto neprijetno odtiskovanje predvsem zgornje čeljusti. Sicer pa se majhne, a pomembne izboljšave dogajajo na vseh področjih tako pri materialih kot tudi tehnikah zdravljenja, kar nam zelo pomaga in je tudi zelo razburljivo.

Nekaj časa je veliko pacientov k zobozdravniku hodilo na Hrvaško. Zakaj bi vi svetovali, naj raje obiščejo slovenskega zobozdravnika?

Mislim, da preveč tržno naravnano zobozdravstvo ni v najboljšem interesu pacientov. Prav tako si pacienti z beganjem od terapevta do terapevta delajo več škode kot koristi. Slovenski terapevti smo zaradi državne omejitve oglaševanja v Sloveniji v podrejenem položaju proti južnim kolegom, jih pa zato prekašamo po kakovosti dela in materialov, ki jih vgrajujemo.

Kdaj lahko kot zobozdravnik sklenete, da ste opravili dobro delo?

Ko imam po končanih posegih pred sabo zadovoljnega in zdravega pacienta.