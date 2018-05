Iskrena izpoved Katje: Življenje z alopecijo ni lahko

25-letna Katja, ki je v petek izpadla iz šova The Biggest Loser Slovenija, je marsikomu za zgled. Ne le, ker je shujšala 17 kilogramov, ampak predvsem zato, ker živi z boleznijo, zaradi katere je popolnoma plešasta, brez obrvi in trepalnic. Svojo bolezen je sprejela in premagala mnogo ovir, čeprav ji ni bilo vedno lahko.

Katja že dolga leta živi z alopecijo in s svojim pozitivnim odnosom daje zgled mnogim. Foto: Sarah Bamburač

Katja Ficko, ki je v petek izpadla iz šova The Biggest Loser Slovenija, ki ga lahko od torka do petka ob 21.05 spremljate na Planet TV, je bila komaj v devetem razredu osnovne šole, ko so ji začeli izpadati lasje. "Prvi znak alopecije, za katero sem zbolela, je bilo krožno izpadanje las. Ker je to eden tipičnih znakov te bolezni, so zdravniki kmalu postavili pravo diagnozo. Sicer obstajajo trije tipi – pri enem ostaneš brez las, pri drugem ti poleg las izpadejo še obrvi, pri tretjem pa prav vse dlake po telesu. In jaz imam prav tretjo obliko," pripoveduje Katja.

Čeprav je Katja morala zapustiti šov The Biggest Loser Slovenija, bo še naprej hujšala. Izgubiti namreč želi še dodatnih 30 kilogramov. Foto: Planet TV

Alopecija je redka bolezen, pri kateri lasje in dlake izpadajo ali v zaplatah ali popolnoma. Obstaja več vrst alopecije, učinkovitega zdravila za bolezen pa ni. Pri tipu obolenja, ki ga ima Katja, tako imenovana Alopecia Universalis, izpadejo dlake po vsem telesu, vključno z obrvmi in lasmi.

Bolezen lahko pri tistih, ki imajo gen zanjo, izbruhne kadarkoli, kaj točno jo v določenem obdobju življenja povzroči, pa ni jasno. Strokovnjaki sklepajo, da bi lahko bila sprožilca za nenadni izbruh bolezni stres ali hormonsko neravnovesje.

Po dveh letih skrivanja pod lasuljo se je sprejela takšno, kot je

Gotovo si nihče od nas ne predstavlja, kako bi bilo skorajda čez noč izgubiti lase, kaj šele da se ti to zgodi v najstniških letih. "Takrat sem bila deležna čudnih pogledov in komentarjev. Ljudje niso razumeli, kaj se mi dogaja. Tako sem se tudi začela zatekati k hrani in sem se začela rediti," dodaja.

Življenje z alopecijo ni lahko. Vsak namreč takoj vidi, da je s teboj nekaj narobe, da si drugačen. Prav odzivi okolice so Katjo pripeljali do tega, da se je v svoji koži začela počutiti slabo. Prvi dve leti po diagnozi se je skrivala pod lasuljo, saj ni hotela, da okolica vidi, da je drugačna. Potem pa je sprejela bolezen in drugačen videz ter lasuljo zamenjala za rutke in druga pokrivala.

Katja vsem, ki se spopadajo z alopecijo, sporoča: Foto: Planet TV

Vsem, ki se spopadajo z alopecijo, pa sporoča: "Sprejmite se takšne, kot ste, ne sramujte se tega, da ste plešasti. Lepota namreč prihaja od znotraj in ne samo od zunaj. Sicer pa ste lepi tudi brez las. In nikar si ne dovolite, da vas dotolčejo kakšni čudni pogledi ali komentarji nevednih. Šteje predvsem tisto, kar se skriva v vas."

Tudi doma hujša

Čeprav je Katja morala zapustiti šov The Biggest Loser Slovenija, ki ga lahko od torka do petka ob 21.05 spremljate na Planet TV, boj z odvečnimi kilogrami nadaljuje. "Novega načina prehrane in treniranja sem se navadila, prišlo mi je v kri. Zato tudi doma trdo delam. Moj cilj je namreč poleg teh 17 kilogramov, ki sem jih izgubila v šovu, shujšati še dodatnih 30," razkrije zgovorna Prekmurka.

V hiši The Biggest Loser Slovenija je nadvse pestro in čustva tam kar vrejo. Sinergija med tekmovalci namreč popušča. S prihodom Gregorja in Petre je prišla tudi nova konkurenca in s tem tudi dodatna ogroženost za tekmovalce. Danes se v tekmo za najboljšega vrača še ena tekmovalka. Katera, preverite ob 21.05 na Planet TV!