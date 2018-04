Hernija diskusa: kako odpraviti bolečine in živeti normalno naprej

Ob bolečini v ledveni hrbtenici, ki seva v spodnjo okončino in traja dalj časa, moramo pomisliti tudi na zdrs medvretenčne ploščice. Zaradi tega bolnik težko sedi in stoji ter ima težave pri gibanju.

Vsebino omogoča Artros, center za ortopedijo in športne poškodbe

Foto: Thinkstock

Kaj je hernija diskusa in kateri so vzroki za nastanek?

Diskus hernija, imenujemo jo tudi zdrs medvretenčne ploščice, je najpogostejša v ledveni hrbtenici oziroma v tem predelu povzroča simptomatske težave. Pojavlja se tudi v vratni in prsni hrbtenici.

Nastanek ledvene diskus hernije je obrabni proces, ki se začne že kmalu po 20. letu starosti in se kaže z bolečino v ledveni hrbtenici.

Ob premiku vsebine medvretenčne ploščice (diskusa) v hrbtenični kanal lahko pride do utesnitve živčnih struktur, ki oživčujejo spodnje okončine in del spodnjega medeničnega predela. To sproži sevanje bolečine vzdolž noge vse do pete ali prstov – tako imenovani išias.

Zdrs medvretenčne ploščice lahko pospešijo (nepravilno) dvigovanje težjih bremen, sunkoviti zasuki v ledveni hrbtenici, dolgotrajne prisilne drže ali sedeče delo.

V centru za ortopedijo in športne poškodbe Artros izvajajo najsodobnejše oblike zdravljenja zdrsa medvretenčne ploščice. Naročite se na samoplačniški pregled in posvet pri specialistu.

Kdaj obiskati ortopeda?

Značilni simptom je bolečina v ledveni hrbtenici, ki seva v spodnjo okončino. Ob tem se pogosto pojavlja mravljinčenje dela noge, stopala ali prstov. Pacient opaža tudi predele kože s slabšim občutkom dotika ali celo popolno "gluhostjo". V najslabšem primeru ugotavljajo pojav slabše moči v stopalu ali kolenu.

Prvi znak, ki bolnika usmeri na pregled v ortopedsko ambulanto, je bolečina, ki po od štirih do šestih tednih kljub analgetiku ne mine.

Velik delež simptomatskih diskus hernij se namreč umiri v tem obdobju. Pojav bolečine, ki seva v noge, je znak prisotnosti večje diskus hernije, ki zahteva poglobljeno obravnavo. Pojav oslabljene mišične moči oz. motenj odvajanja vode ali blata pomeni alarm za pacienta in nujen obisk ortopeda ali nevrokirurga v 24 urah.

Operativno ali neoperativno zdravljenje?

Ob odsotnosti nevroloških izpadov ali rezistentne hude bolečine se zdravniki vedno najprej odločijo za nekirurško zdravljenje. Najprej z analgetiki poskrbijo za začetno umiritev bolečin.

Nato sledi obravnava v ordinaciji fizioterapevta, individualne asistirane vaje in protibolečinska terapija. Prilagoditi je treba tudi nekatere življenjske navade, poskrbeti za več gibanja v naravi, opustiti kajenje, ki dokazano pospešuje degenerativne procese, in upoštevati preventivne ukrepe (pravilno dvigovanje bremen, pravilno sedenje, izogibanje daljšemu sedečemu delu …). Pogosto je nujna tudi prilagoditev dela v službi ali pa menjava delovnega mesta.

Za operacijo se v ortopedskem centru Artros odločijo ob prisotnosti značilne ishialgične bolečine (t. i. išias) in sočasnem pojavu slabše mišične moči v spodnjih okončinah ali v skrajnem primeru (redko) motnjah odvajanja vode ali blata. V tem primeru je treba izvesti operacijo v 24 urah. Za operacijo se zdravniki odločijo tudi, ko značilna bolečina ob pozitivnem MRI-izvidu (diskus hernija) ne mine oziroma kljub ustrezni intenzivni protibolečinski terapiji ne pojenja v nekaj tednih.

Operacija v splošni anesteziji, še isti dan domov

Operacija v ortopedskem centru Artros poteka v splošni anesteziji v položaju pacienta leže na trebuhu oz. delno kleče, tako da se ledveni del hrbtenice izboči, kar olajša dostop do določenega medvretenčnega prostora, kjer je prisotna diskus hernija.

Z minimalnim rezom kože v področju, ki si ga kirurg pred operacijo prikaže s pomočjo RTG-ojačevalca, si naredi dostop do ustreznega medvretenčnega prostora. Ko si prikaže diskus hernijo, medvretenčni nivo še enkrat potrdi z RTG-napravo, nato pa diskus hernijo odstranijo, tako da je živec primerno sproščen.

Po operaciji gre pacient še isti dan domov, hospitalizacije ni.

V ortopedskem centru Artros uporabljajo že uveljavljeno metodo operacije diskus hernije z minimalno invazivnim pristopom, kar pomeni majhen rez kože, natančna hemostaza (ustavljanje manjših krvavitev v predelu operativne rane) in nadzor lokacije operacije z RTG-ojačevalcem.

Prvi koraki nekaj ur po operaciji

Nekaj ur po operaciji pacient lahko vstane in hodi na krajše razdalje. Zaradi sveže operativne rane je priporočljivo v prvih dneh po operaciji še počivati, da se ne pojavijo nepričakovani in neželeni zapleti v predelu rane (krvavitve, vnetje, dehiscenca rane oziroma razprtje tkiva).

Gibanje je nato dovoljeno, vendar po navodilih. Pacient se pred operacijo na primer nauči pravilnega dvigovanja iz ležečega položaja, pravilne drže sede in pri hoji ter nasploh gibanja. Postopoma stopnjuje razdaljo, ki jo lahko prehodi.

Nekaj dni po operaciji priporočajo hojo v naravi ob pomoči pohodnih palic. Mesec dni po operaciji sledita kontrola in ocena stanja. Če je pooperativni potek primeren, pacienta napotijo na intenzivno rehabilitacijo v naravno zdravilišče.

Od dva do tri mesece po operaciji so operirancu dovoljene zmerne obremenitve, lahko se vrne na delovno mesto, ki ne zahteva težjih fizičnih obremenitev. Težje fizične obremenitve dovolijo po približno od štirih do šestih mesecih po operaciji.