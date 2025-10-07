Oven

Pomirite se in dobro premislite, koga boste obtožili, ko pa nimate zbranih vseh dejstev. Bodite previdni. Držite vaš srd pod kontrolo. Če boste udarili mimo, boste po vsej verjetnosti izgubili vse spoštovanje in to za vedno. Če obstajajo konflikti, ki jih je potrebno rešiti, jih vsekakor rešujte zasebno in ne v javnosti.

Bik

Delo vam je prineslo ogromno stresa, kar vpliva na vaše čustveno življenje. Živčnost in raztresenost boste vezani prelagali na partnerja. Pričakujte spor, saj vaše vedenje ne bo najboljše. Skušajte se nadzirati. Samski boste danes dobre volje. Nekdo vam bo pričaral nasmeh na obraz. Spustite ga blizu.

Dvojčka

Zdelo se vam bo, da ste polni dvomov. Danes bo dober dan, da se umaknete od partnerja. Premislite, kaj je tisto, kar vas dejansko moti v vašem trenutnem razmerju. Zmedenost in nejasnost v odnosu bosta danes še vedno prisotni. Samski boste razmišljali o osebi, ki je zaznamovala vašo preteklost. Čas je, da greste dalje!

Rak

Sedaj, ko ste razrešili vse pereče odnose, je čas, da se mirno posvetite delu. Nove delovne obveznosti vas bodo presenetile že v dopoldnevu. Ne odlašajte, lotite se jih takoj. V službi bodite prav tako pozorni na odnose. Izogibajte se težavnim debatam in razpravam, saj vam te zagotovo ne bi prinesle nič dobrega.

Lev

Včerajšnji dan vas je spravil s tira, danes pa boste že pripravljeni na delo. Čutili boste, kako se v vaše telo vračata moč in energija. V poslovnih odnosih boste morali biti danes pripravljeni na premirja in pogajanja. Sicer se zavedate svojih voditeljskih sposobnosti, toda te vas danes ne bodo pripeljale daleč.

Devica

Danes bo v zraku veliko napetosti, zato boste nemirni in nervozni, ker boste ravno pričenjali z nečim novim. Obkrožalo vas bo veliko ljudi, ki vas bodo spodbujali. Vsekakor pa morate stvari početi s pravim razlogom. Ne delajte stvari zaradi krivde, strahu ali obžalovanja. Ostanite na pravi poti zaradi pravih razlogov in najboljših rezultatov.

Tehtnica

Danes boste bolj v stiku s svojimi čustvi, a se ne boste mogli odločiti, v katero smer bi krenili glede na trenutno stanje. V vašem svetu trenutno prevladuje element agresije, zaradi česar ne najdete trdnega oprijema. Poslušajte svoje srce. Pomirite se in se skoncentrirajte, preden se boste za kaj odločili.

Škorpijon

Tisti, ki ste že v ustaljenem odnosu, boste danes čutili polno mero ljubezni, predanosti in strasti. Partner bo navdušen nad tem. Vaše dobro počutje se bo odsevalo tudi na vseh ostalih področjih. Čas, v katerem se nahajate, je primeren za nova čustva in podvige. Tudi samski se boste danes zapletli z nekom.

Strelec

Občutili boste težo in pritisk na številnih življenjskih področjih. Malo bolj napeti kot običajno bodo tudi odnosi v poslovnih krogih. Sodelavci ne bodo srečni zaradi vaših ambicioznih načrtov, a vi boste odločno vztrajali pri odločitvi, da boste vse naloge končali pred rokom. Čutili boste, da ste ljubljeni, kar vam bo vrnilo nasmeh na obraz.

Kozorog

Ujeti ste v neko svojo iluzijo. Postanite realistični, odmislite tisto, kar stimulira vašo domišljijo. To bo dan, ko se ne boste želeli dokončno odločiti o nečem, ker imate zdaj od tega korist. Če se že boste morali odločiti, si vzemite dovolj časa za premislek in ne sanjarite o tistem, kar se še ni in se nikoli ne bo zgodilo.

Vodnar

Tudi danes boste samski razpoloženi za spoznavanje novih oseb. Pričakujte družabno popoldne. Spoznali boste nove ljudi, s katerimi boste lahko v prihodnosti gradili na odnosih. Naravnani boste k iskanju ljubezni. Povabila na zmenek lahko pričakujete tudi danes. Vezanim pa dan ne bo najbolj naklonjen.

Ribi

Največ se vam bo dogajalo na poslovnem področju. Še posebno danes boste izredno dobro pripravljeni, zagnani in zaželeli si boste novih dogodivščin. Razmislite o dodatni izobrazbi oziroma prekvalifikaciji. Družili se boste s prijatelji, zato boste izredno srečni in priljubljeni. To bo odličen dan!