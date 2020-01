Gripa ali prehlad? S preprostim testom do prave rešitve

Ko nismo prepričani, ali smo zboleli za prehladom ali gripo, si lahko pomagamo s preprostim testom, ki ga rešimo že v nekaj minutah. Z njim lahko hitro in enostavno najdemo pravo rešitev zase. Preverite!

Virus gripe

Čeprav sta si obe prehladni obolenji – gripa in prehlad – precej podobni, pa je med obema kar nekaj razlik. Naučimo se prepoznati razlike med obema, da bomo lažje ukrepali. S pravim ravnanjem bomo hitreje okrevali.

Obe obolenji povzročajo virusi, razlikujeta se po tem, da prehlad traja večinoma manj kot 7 dni, gripa pa lahko tudi traja tudi tri tedne. Gripa ima več simptomov, ki so praviloma hujši od tistih, ki jih imamo ob prehladu. Za gripo, ki nas doleti nenadoma, povprečno zboli 60 tisoč Slovencev na leto. Prehlad, ki se začne razvijati postopno, pa vsako odraslo osebo prizadene od dva- do štirikrat na leto, medtem ko imajo otroci kar od štiri do osem prehladov na leto.

Iz nosu nam teče, grlo nas vse bolj boli, nadležen dražeč kašelj ne mine. Naše telo je spet postavljeno pred izziv, ki ga prinašajo gripa in prehladna obolenja, pred katerimi v hladnejšem času nismo varni.

Gripa je zelo nalezljiva okužba dihalnih poti, ki jo povzročajo virusi A, B in C oziroma tako imenovani virusi gripe. Značilno je, da se skoraj vsako zimo pojavlja v različno hudih epidemioloških izbruhih.

Prepoznamo jo zlasti po nenadnem pojavu izrazito zvišane telesne temperature (38,8–40 °C), trdovratnem kašlju, utrujenosti in pomanjkanju teka ter izrazitih bolečinah v mišicah in sklepih (zlasti v rokah in nogah).

Pogostejša je pri otrocih, pri katerih se občasno lahko pojavita še bruhanje in driska. Inkubacijska doba (od okužbe do pojava kliničnih znakov) navadno traja od enega do štirih dni, v povprečju pa dva dni. Pri odraslih s kroničnimi srčnimi in dihalnimi boleznimi, pri nosečnicah in imunsko oslabljenih posameznikih obstaja nevarnost, da se razvije v pljučnico.

Če se nas loteva gripa, je zelo pomembno, da si sami pomagamo že ob prvih znakih.

Zdravljenje gripe in prehlada je najbolje začeti v prvih dneh, ko so simptomi in znaki najizrazitejši. Z izbiro pravega zdravila pa omilimo intenzivnost in trajanje simptomov ter znakov.

Priporočajo počitek in pitje toplih napitkov. Posežemo lahko tudi po zdravilih za samozdravljenje, ki jih že poznamo, ali pa se o njih posvetujemo s farmacevtom. Če se pojavijo zapleti ali so znaki prisotni dlje časa, pa moramo obiskati zdravnika.

Slabo počutje, zmerno zvišana telesna temperatura (do 38 °C), nahod in kašelj pri odraslih osebah niso razlogi za obisk zdravnika.

Za starejše od 65 let, mlajše otroke, nosečnice in doječe matere pa pregled svetujejo v vsakem primeru slabšega počutja.

Ob vročini in bolečinah pri gripi in prehladu vzemimo Daleron C

Gripo in prehlad velikokrat spremljajo zvišana telesna temperatura, glavobol ter bolečine v mišicah in sklepih. Pomagamo si lahko z zdravilom Daleron C v obliki zrnc, iz katerih pripravimo topel napitek z okusom po limoni. Zdravilo vsebuje paracetamol, ki znižuje temperaturo in blaži bolečine, ter vitamin C, ki okrepi telesno odpornost. Daleron C je varna in zanesljiva izbira za vso družino.

Pri več znakih gripe in prehlada vzemimo Daleron COLD3

Daleron COLD3 vsebuje tri učinkovine, ki odpravljajo najpogostejše simptome gripe in prehlada, znižujejo zvišano telesno temperaturo, blažijo bolečine v mišicah in sklepih, odmašijo zamašen nos in zmanjšajo izcedek iz nosu ter pomirjajo suh, dražeč kašelj. Zdravilo začne delovati zelo hitro, že po 20 minutah, njegov učinek pa traja več ur.

Besedilo obravnava zdravila brez recepta. Pred uporabo natančno preberite navodila! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.