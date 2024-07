Endoproteza kolena: Napake, ki jih ne smete storiti!

Operacija popolne zamenjave kolena je bila prvič izvedena že leta 1968. Od takrat so izboljšave v kirurških materialih in tehnikah močno povečale njeno učinkovitost. Popolna zamenjava kolena ali artroplastika kolena je ena najuspešnejših postopkov v medicini. Po najsodobnejših podatkih je bilo v Sloveniji samo v letu 2021 opravljenih skupno 2.746 primarnih zamenjav kolena.

Ali ste šele začeli raziskovati možnosti zdravljenja ali pa ste že odločeni za operacijo popolne zamenjave kolena, vam bo ta članek pomagal bolje razumeti, kaj pričakovati v rehabilitaciji po posegu in kako se izogniti pogostim napakam, ki zmanjšajo možnost uspešnega okrevanja!

Če je vaše koleno močno poškodovano zaradi artritisa ali poškodbe, vam lahko izvajanje preprostih dejavnosti, kot sta hoja in vzpenjanje po stopnicah predstavlja težavo. V določenih primerih lahko čutite bolečino tudi že med samo stojo ali celo sedenjem oz. ležanjem.

Kadar konzervativni ukrepi, kot so zdravila in uporaba pripomočkov za hojo, niso več učinkoviti, je treba razmisliti o operativnem posegu popolne zamenjave kolena. Operativni poseg zamenjave sklepa je varen in učinkovit postopek za lajšanje bolečin, popravljanje deformacij noge in vam pomaga, da se vrnete k normalnim dejavnostim.

Po operaciji zamenjave kolena je ena ključnih napak, da se ne držite predpisanega protokola fizioterapije. Fizioterapija po operaciji je bistvenega pomena za ponovno pridobivanje moči in funkcije vašega kolena.

Pacienti, ki zanemarjajo nasvete svojega operaterja in fizioterapevtov glede rehabilitacije, pogosto doživljajo zamudo pri celjenju ali nezadostno okrevanje po operaciji.

Foto: Medicofit

Kaj pričakovati po operaciji kolena?

Pomemben dejavnik pri odločanju za operativni poseg popolne zamenjave kolena, je razumevanje, kaj postopek prinaša in česa ne more spremeniti. Večina ljudi po operativnem posegu popolne zamenjave kolena občuti zmanjšanje bolečin in pomembno izboljšanje sposobnosti izvajanja običajnih dnevnih dejavnosti.

Pretirana aktivnost po operativnem posegu ali telesna teža posameznika lahko pospešita normalno obrabo umetnega materiala in lahko povzročita, da se popolna zamenjava kolena razrahlja (omaje) in postane boleča.

Vsaka faza fizioterapije je zasnovana za večanje potenciala vašega kolena po operativnem posegu zamenjave. Z upoštevanjem nasvetov strokovnjakov fizioterapije se lahko izognete težavam in sledite na poti do popolnega okrevanja.

Ali ste vedeli, da kljub opozarjanju fizioterapevtov nekateri pacienti podcenjujejo pomen upoštevanja nasvetov in izvajanja terapevtskih vaj po operaciji, kar pomembno vpliva na slabši izid operativnega posega!

Foto: Medicofit

Po operaciji zamenjave kolena je za vas ključno, da se izognete določenim pogostim napakam in si s tem zagotovite gladko okrevanje ter optimalno rehabilitacijo

Izpuščanje terapevtskih vaj, zanemarjanje obvladovanja bolečin in prehitro vračanje k običajnim dejavnostim so napake, ki lahko ovirajo proces rehabilitacije kolena. Druga možna napaka je ignoriranje navodil kirurga o obremenitvi teže operiranega spodnjega uda.

Fizioterapeti v kliniki Medicofit, kjer se ukvarjamo z velikim številom pacientov po popolni zamenjavi kolena, ugotavljamo pomembne razlike v obremenitvi operiranega uda po operativnem posegu, glede na različne kirurge. Temu je nujno treba tudi prilagoditi protokol rehabilitacije.

V večini primerov pacienti na začetku uporabljajo hoduljo ali bergle zaradi težav z ravnotežjem, lažjega obvladovanja bolečine in za zmanjšanje tveganja padca.

Ključna napaka po operativnem posegu zamenjave kolena je neupoštevanje načrta rehabilitacije!

Po operaciji zamenjave kolena je ključno razumeti, da pot do popolnega okrevanja pogosto vključuje prilagajanje fizioterapevtskega protokola fizioterapije vsakemu posamezniku glede na njegove zmožnosti.

Neupoštevanje celovitega načrta fizioterapije lahko bistveno zmanjša uspeh rehabilitacije zamenjave kolena!

V Medicofit kliniki ugotavljamo, da večina kirurgov za popolno zamenjavo kolena nima specifičnega protokola glede hoje in vadbene rehabilitacije. Večina se zanaša na fizioterapevte, da ti sami oblikujejo program rehabilitacije.

V večini ortopedskih ustanov pacienti ob odpustu prejmejo zelo kratke specifične programe, ki pa žal niso primerni za daljše časovno obdobje. Hkrati pa so ti protokoli enaki ne glede na zmožnosti posameznega pacienta. To še dodatno kaže na pomen in vlogo specialistov fizioterapije, ki poskrbijo za prilagajanje protokola v rehabilitaciji glede na spremljajočo oceno vaših zmožnosti in napredka, ter vas usmerjajo glede morebitnih napak pri izvedbi terapevtskih vaj.

Redno obiskovanje, zadostno število in časovno dovolj dolge fizioterapevtske obravnave so nujne za zagotovitev dobre gibljivosti in moči kolena, hkrati pa vplivajo na izboljšanje propriocepcije ter posledično na pravilen vzorec vaše hoje.

Slabo kakovostna ali prekratka rehabilitacija močno poveča tveganje, ne le za daljše obdobje okrevanja, ampak tudi k potencialno zmanjšanim funkcionalnim zmožnosti vašega novega sklepa za vedno.

Foto: Medicofit

Kako prilagoditi domače okolje?

Prilagoditve domačega okolja vam lahko olajšajo gibanje po domu med okrevanjem.

Naslednji predmeti vam lahko pomagajo pri vsakodnevnih dejavnostih:

trdna oprijemljiva ograja v vašem tušu ali kadi (varnostni ročaji),

ograja ob stopnicah,

stabilen stol za vaše zgodnje okrevanje s trdim sedežnim delom in trdim naslonom,

povišica na stranišču (ali še dodatna prijemala v primeru nizkega stranišča),

stabilna klop v kadi ali stol za tuširanje,

predhodno odstranjene vse proste preproge in kabli, ki bi lahko ovirali hojo,

začasen bivalni prostor v istem nadstropju (če je mogoče), ker bo pogosta hoja po stopnicah težja v zgodnjem okrevanju.

Foto: Medicofit

Viri

Angerame, M. R., Holst, D. C., Jennings, J. M., Komistek, R. D., & Dennis, D. A. (2019). Total Knee Arthroplasty Kinematics. The Journal of arthroplasty, 34(10), 2502–2510. https://doi.org/10.1016/j.arth.2019.05.037

Katz, J. N., Arant, K. R., & Loeser, R. F. (2021). Diagnosis and Treatment of Hip and Knee Osteoarthritis: A Review. JAMA, 325(6), 568–578. https://doi.org/10.1001/jama.2020.22171

Vaienti, E., Scita, G., Ceccarelli, F., & Pogliacomi, F. (2017). Understanding the human knee and its relationship to total knee replacement. Acta bio-medica : Atenei Parmensis, 88(2S), 6–16. https://doi.org/10.23750/abm.v88i2-S.6507