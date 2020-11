Domačin z Lošinja prodaja zrak s svojega otoka

Kvarnerski otok Lošinj so zaradi čistega zraka že pred več kot stoletjem razglasili za zdraviliško destinacijo. Zdaj naravne prednosti svojega otoka izkorišča mladi domačin, ki z zrakom z Lošinja polni pločevinke in jih izvaža.

Že konec 19. stoletja so premožni prebivalci habsburške monarhije potovali na otok Lošinj, da bi uživali v blagodejnih lastnostih tamkajšnjega podnebja. Avstro-ogrske vile v zalivu Čikat še danes pričajo o začetkih zdraviliškega turizma na tem otoku, ki so ga zagnali zaradi izjemno blagodejnega zraka. Ta naj bi bil poseben, ker vsebuje morsko sol in druge morske minerale, pa tudi razpršene kapljice eteričnih olj sredozemskega rastja.

"Ta naravni aerosol blagodejno vpliva na dihala," je za hrvaški portal 24sata pojasnil domačin Ivan Volarić, ki se je že pred nekaj leti domislil neobičajnega poslovnega projekta: blagodejni lošinjski zrak polni v pločevinke in ga izvaža.

S tem poslom se je začel ukvarjati pred štirimi leti ter se najprej osredotočil na Kitajsko in Indijo, ki prednjačita po številu smrti, povezanih z onesnaženim zrakom. "Na takšnih območjih ta izdelek razumejo povsem drugače kot pri nas, kjer takšnih težav nimamo in nam je zato čist zrak samoumeven," je za 24sata dejal Volarić.

Foto: Pixabay

Pojasnil je, da je polnjenje pločevink z zrakom precej zapleten proces, pri katerem so pomembni dejavniki, kot so lokacija, vlažnost zraka in smer vetra, pa tudi obdobje dneva, v katerem to počne. "Zelo drugače je, če grem po zrak ob 14. ali 19. uri," je izjavil in dodal, da lokacij, kjer zrak zajema, ne namerava razkriti.

