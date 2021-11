Dejstvo, ki ga niste poznali, a prav zato ste videti starejši, kot ste

Oglasno sporočilo

Večina razlag na internetu nas precej razočara. Argument, ki ga najpogosteje slišimo, je, da dobimo gube zaradi poškodb UV-žarkov, kar sicer delno drži. Kaj pa deli našega telesa, ki niso nikoli izpostavljeni UV-svetlobi? Tudi ti postanejo nagubani, povešeni in sčasoma tanjši. Razlage, da so gubice posledica genetike oziroma splošni opisi dogajanja, da se količina kolagena v koži z leti zmanjša in mreža elastina postane bolj ohlapna, nam preprosto ne povedo dovolj, da bi nam pomagale pri iskanju načinov, kako izboljšati zdravje in ohraniti mladosten videz kože. V tem prispevku boste dobili pomembne informacije, ki vam bodo pomagale na poti do sprememb.

Zakaj koža vsebuje manj kolagena in elastina? Zakaj koža postane bolj tanka in povešena? Kaj se v našem telesu dogaja iz leta v leto, desetletje za desetletjem, zaradi česar dobimo gube, manj prožne krvne žile, slabši vid in počasnejše možgane? In kar je še najpomembnejše - kaj lahko glede tega storimo?

Da bi dobili pravi odgovor, moramo raziskati globlje vzroke staranja kože in procesov, ki se dogajajo v našem telesu. A pojdimo po vrsti.

Na hitro obnovimo, kaj sta kolagen in elastin

Kolagen, ta najpogostejša beljakovina v našem telesu, daje strukturo kostem, sklepom, lasem, koži in nohtom. Ima različne vloge, med drugim pomaga tudi pri strjevanju krvi in je glavna sestavina vezivnega tkiva v različnih delih telesa.

Elastin je prav tako beljakovina, ki je glavna sestavina elastičnih vlaken v kitah in vezivnem tkivu. Odgovorna je za normalno raztegljivost kože ter tudi za normalno delovanje mehurja, žil, pljuč in prožnost hrustanca.

Procesi v telesu, ki vplivajo na videz kože

Za staranje kože so značilni vidni znaki, kot je bolj suha koža, ki je tudi tanjša. Pojavijo se starostne pege, koža je manj elastična in manj prožna, pojavijo se gube in tako naprej. To je odvisno od številnih dejavnikov in procesov v našem telesu. Enega izmed njih preučujejo že vrsto let in znano je, da je eden od mehanizmov, ki sodelujejo pri staranju telesa in kože, glikacija.

Po poročanju Medical News & Science (2021) naj bi v zadnjih letih številne znanstvene študije pokazale, da so tudi stranski produkti glikacije (AGEs - advanced glycation end products) med ključnimi dejavniki, ki prispevajo k staranju kože.

Kako, kdaj in zakaj pride to tega procesa, vam bomo natančneje razložili v nadaljevanju.

Bolj pomembno od gibanja je, kaj zaužijemo

Niti čas niti genetika nimata toliko vpliva na hitrost staranja kot pa to, kaj, kdaj in koliko jemo. Prehrana je najmočnejša intervencija življenjskega sloga za daljše življenje ter zdrav in mladosten videz kože.

Da, to je še bolj pomembno od vadbe.

Kot ugotavljajo na National Center for Biotechnology Information (2020) v raziskavi vpliva hrane na staranje kože, je že pred več kot 2.000 leti kitajska medicinska knjiga The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine vsebovala načelo uravnotežene prehrane. Sodobna znanost je dokazala, da je neravnovesje v prehrani, skupaj s slabimi prehranjevalnimi navadami, pomemben vzrok za staranje kože.

Lepota prihaja od znotraj, zato je vpliv prehrane na staranje kože zanimivo raziskovalno področje že od antičnih časov pa vse do danes. In če smo še bolj natančni, katera je ta snov, ki nam povzroča preglavice pri ohranjanju mladostne in zdrave kože? To je sladkor!

Sladkor pospešuje proces staranja, saj naredi kožo manj elastično, kar povzroča prezgodnje gubice in povešanje. To se zgodi z že prej omenjenim postopkom, imenovanim glikacija, ko se sladkorji vežejo na kolagen in elastične beljakovine v vaši koži.

Kaj pravzaprav je glikacija in kako poteka?

Na kratko, to je naravna kemična reakcija v telesu, ki lahko povzroči prezgodnje staranje kožnih celic.

In kje se v tem procesu vključi sladkor?

Ta je ključni dejavnik, ki določa napredek tega procesa. Ko se molekule sladkorja vežejo na druge molekule, kot so beljakovine, ki pomagajo proizvajati kolagen in elastin v kožnih celicah, spremenijo strukturo in ključne funkcije teh molekul. To poslabša njihovo delovanje in preprečuje, da bi jih telo pravilno popravilo. Opisan proces povzroči postaran videz naše kože.

Stranski produkt glikacije, ki dodatno pospeši hitrost staranja

V tem procesu nastane nekaj, kar imenujemo končni produkt napredne glikacije (AGEs - advanced glycation end products). Sčasoma ti naredijo kolagen tog, kar pomeni, da izgubi sposobnost ohranjanja čvrstosti kože in na koncu prispeva k temu, da smo videti starejši, kot v resnici smo.

Več ko imamo AGEs v telesu, hitreje se staramo.

Po poročanju strokovne revije The British Journal of Dermatology (2015) se proces glikacije po 35. letu v koži dodatno pospeši. AGEs nastajajo ne samo v koži, ampak po vsem telesu, zato so med drugim tudi ključni nepridiprav pri boleznih srca in ožilja.

Omeniti velja, da AGEs nastanejo tudi pri dlje trajajočem kuhanju hrane na visoki temperaturi in da se lahko absorbirajo skozi črevesje.

Rešitev, ki je bo vesel vsak sladkosned

Ali to pomeni, da se bomo morali povsem odpovedati sladkorju do konca življenja, če želimo imeti lepo in zdravo kožo?

Odgovor je NE. Le presežek sladkorja je tisti dejavnik, ki povzroča težave, zato bo dovolj, če omejite vnos določenih živil.

Je pa res, da starejši ko smo, težje naše telo zgolj z vnosom določenih živil absorbira dovolj kolagena, da bi bila naša koža videti mladostna in sijoča.

Katerim živilom se je priporočljivo izogibati in katera so dobra za nas?

Sladkim seveda. Izogibajte se živilom, kot so gazirane pijače, sladkarije, peciva, pa tudi na videz zdravim izdelkom, ki vsebujejo veliko sladkorja, kot so jogurt z nizko vsebnostjo maščob, vitaminske vode ali vode z okusom in športne pijače, ter alkoholu, žitnim ploščicam, sadnim sokovom, kosmičem za zajtrk ter hitri in ocvrti hrani.

Zmanjšajte vnos škrobnih živil s praznimi kalorijami, kot so kruh, testenine, riž in krompir. Vemo, da so okusne in najpogosteje na naših jedilnikih, vendar ta živila povzročajo visoke in dolgotrajne ravni glukoze v krvi, ki nam kasneje povzročajo zgoraj opisane težave.

Prehransko dopolnilo nove generacije, ki navdušuje mnoge

Kot smo že omenili, z leti absorpcija hranil ni več taka, kot je bila nekoč, zato si pomagamo s prehranskimi dopolnili.

Prehranska dopolnila so na trgu prisotna že desetletja in večina jih ne deluje.

Zakaj je potem Golden Tree Premium Collagen Complex drugačen?

Gre za rešitev, ki smo jo oblikovali skupaj s strokovnjaki, saj smo si želeli formulacije, ki se lahko pohvali z najboljšim učinkom.

Hidroliziran kolagen se lahko pohvali z edinstveno obliko, ki brez težav prehaja v vaš krvni obtok. Premore kar trikrat boljšo absorpcijo, zato je učinek bistveno boljši. To pomeni, da zelo hitro prispe do poškodovanih mest in pomaga vaši koži. Zaradi te spremembe postane vaša koža bolj napeta, sijoča in zdrava. Brez tveganja zdaj lahko preizkusite našo učinkovito rešitev, ki vsebuje:

kar tri različne vrste hidroliziranega kolagena,

MSM oziroma mineral lepote,

vitamin C in

hialuronsko kislino.

Gre za fantastičen kompleks, s pomočjo katerega poskrbite, da vaša koža postane napeta in sijoča, organizem pa učinkovit pri tvorbi novega kolagena.

"Ker se bližam abrahamu, se spremembe na koži že dogajajo. Odločila sem se, da hočem spremembo na bolje, ne na slabše. Začela sem z vašim kolagenom. Zaradi odličnega okusa je postal moja jutranja rutina. Zdaj pijem že tretjo škatlo in rezultati se že poznajo. Gubice še niso izginile, a koža je mehka, nežna in bolj gladka na otip. Kar pa zadeva lase in nohte, mi jih zavidajo tudi sosedje. Tako sem navdušila za uporabo kolagena tudi svojo sestro in njenega partnerja. Priporočam ga vsem, ki hočejo zase le najboljše. Še enkrat hvala in ostanite zdravi." Bernarda

Premium Collagen Complex pa ne pomaga le do zdrave in mladostne kože, temveč tudi:

odpravi gube, povešeno kožo in upadle dele obraza,

povrne lepo in sijočo polt, ki žari od mladosti in vitalnosti,

izboljša strukturo ter videz las in nohtov,

izboljša počutje ter zdravje sklepov in kosti.

Recept za pripravo okusnega smutija z Golden Tree Premium Collagen Complexom: Ta smuti ima vse okuse jesenskih najljubših sladic. Jabolka, kosmiči in cimet v smutiju, ki je kot nalašč za bolj zdravo sladico. Mešanici seveda dodamo eno merico kolagena Golden Tree Premium Collagen Complex. Kolagen ima posebno formulo, ki je popolnoma topna in ne tvori grudic. Jabolčni hrustljav smuti: 1/4 skodelice mandljevega mleka,

1/2 skodelice vaniljevega grškega jogurta (0 % maščobe),

1/4 skodelice bio ovsenih kosmičev,

1 jabolko, narezano na koščke (neolupljeno, razen če res želite),

1/4 čajne žličke cimeta,

6-8 ledenih kock,

1 merica kolagena Golden Tree Premium Collagen Complex. Čas priprave: 5 min Kalorije: 258

Naročnik oglasnega sporočila je Popolna postava.