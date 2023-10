V Črni gori se je po neverjetnih 50 dneh končalo prvenstvo v ležanju #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Duhovito črnogorsko tekmovanje v poležavanju so tekmovalci letos vzeli resno kot še nikoli.

Prvenstvo v ležanju, ki ga v Črni gori prirejajo že več kot desetletje, je letos postreglo z neverjetnim presežkom: zmagovalca, ki sta se na koncu strinjala, da si glavno nagrado razdelita, sta v horizontali vztrajala kar 50 dni oziroma skoraj 1.200 ur. Za primerjavo: dozdajšnja rekorderka je leta 2021 ležala 117 ur oziroma malo manj kot pet dni.

Letos je na tekmovanju sodelovalo 21 tekmovalcev iz Črne gore, Srbije, Rusije in Ukrajine, zmagovalca in rekorderja pa sta postala 23-letna Črnogorca Lidija Marković in Filip Knežević.

Lidija Marković ... Foto: Profimedia

... in Filip Knežević (levo) Foto: Profimedia

Ker nobeden od njiju ni bil pripravljen popustiti in vstati, sta se dogovorila, da odnehata skupaj in si nagrado v višini tisoč evrov razdelita. Ob tem so organizatorji sporočili, da je Knežević "medijsko zmago kavalirsko prepustil Lidiji Marković".

Pravila tekmovanja so tekmovalcem dovoljevala tri obroke na dan ter uporabo stranišča vsakih osem ur. Po letošnjem maratonu pa so organizatorji že napovedali, da bodo prihodnje leto pravila poostrili.