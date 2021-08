Na tekmovanju v poležavanju v Črni gori porušili rekord #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dubravka Aksić, zmagovalka in nosilka novega črnogorskega rekorda v poležavanju

Dubravka Aksić, zmagovalka in nosilka novega črnogorskega rekorda v poležavanju Foto: zajem zaslona/Facebook

V etno vasi Montenegro, turističnem naselju blizu črnogorskega mesta Nikšić, se je po skoraj petih dneh končalo nenavadno tekmovanje, ki je vzbujalo pozornost tako v Črni gori kot tudi zunaj njenih meja. Že deseto leto zapored so namreč priredili prvenstvo v poležavanju.

Letos je naslov prvakinje odnesla Dubravka Aksić iz Podgorice, ki je zdržala kar 117 ur in s tem občutno presegla dozdajšnji rekord − ta je znašal 52 ur. Z zmago ji je pripadla tudi denarna nagrada, to so s sprva obljubljenih 300 evrov povišali na 350 evrov.

Poglejte, kako je bilo videti tekmovanje:

‼️Ko duže može da se izležava? Etno selo Montenegro - Brezna Ethno Village Montenegro 🍀 Posted by Jutarnji program Dobro Jutro Crna Goro on Tuesday, August 24, 2021

Drugo mesto je osvojil Nikola Bošković iz Nikšića, ki je po poročanju portala Index.hr kavalirsko prepustil prvo mesto in vstal pet minut pred zmagovalko, tretjeuvrščeni Marko Vučković pa je ležal dve uri manj.

Črnogorski spletni portal Vijesti ob tem poroča, da bi tekmovalci verjetno zdržali še dlje, a je njihovo poležavanje prekinil močan dež, ki je začel padati sredi noči. "Bilo je zelo težko, sploh po tem, ko je začelo deževati. Zeblo nas je, čeprav smo se pokrili z dodatnimi odejami," je za Vijesti povedala Dubravka, "po drugi strani pa nam je ležanje že začelo presedati in smo si želeli dežja, da bi ta presodil o zmagovalcu. To se je tudi zgodilo."

