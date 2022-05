Brezplačni pregledi kožnih znamenj po vsej Sloveniji

Podatki Svetovne zdravstvene organizacije kažejo, da maligni melanom obsega kar tretjino vseh novih primerov raka, kar je skrb vzbujajoče. Za kožnim melanomom v Sloveniji zboli približno 700 oseb na leto. Kljub temu, da ta vrsta kožnega raka predstavlja zgolj tri odstotke vseh kožnih rakov, je ravno ta melanom tisti, ki povzroči največ smrti. V svetu velja tudi za obliko raka, ki je najpogostejša v starostni skupini od 20 do 30 let in povzroči največ smrti med ženskami, starimi od 25 do 30 let. Z rednimi pregledi lahko takšnega raka pravočasno odkrijete.

Redni pregledi imajo ključno vlogo pri zmanjševanju umrljivosti

Velika večina znamenj na koži ni nevarnih, obstaja pa možnost, da se iz nekaterih razvije kožni rak. Ta lahko nastane tudi na novo, torej na mestu, kjer ni bilo obstoječega znamenja. Melanom se v približno tretjini primerov razvije iz pigmentnega znamenja, večinoma pa vznikne na novo. Pojavi se lahko pri vseh ljudeh, še posebej pa so zanj dovzetne osebe z zelo svetlo poltjo, številnimi pigmentnimi znamenji, tiste, ki jih je sonce v preteklosti večkrat opeklo, in tudi tiste, ki imajo bližnjega sorodnika, ki je zbolel za melanomom.

Foto: Shutterstock

Zdravnik dermatolog, ki pozna vse oblike nenevarnih znamenj in tudi oblike kožnega raka, ima na voljo preiskovalne metode, ki omogočijo pravočasno postavitev pravilne diagnoze. In prav to je lahko ključ do pravočasnega odkritja melanoma. Če ga odkrijemo zgodaj, je namreč ozdravljiv s preprosto operacijo. Statistike kažejo, da je kožni rak, kadar je odkrit pravočasno, ozdravljiv v 99 odstotkih primerov. Če ga ne opazimo in ne zdravimo, s časom zaseva v druge organe in lahko tako žal povzroči tudi smrt. Za zmanjšanje umrljivosti je zato najpomembnejše njegovo zgodnje odkrivanje.

Brezplačni pregledi v petih slovenskih mestih

Vodilna dermokozmetična znamka La Roche-Posay, ki jo priporoča 90 tisoč dermatologov po vsem svetu, z javnozdravstvenim projektom #SaveYourSkin, ki poteka ob podpori Združenja slovenskih dermatovenerologov, opozarja na pomembnost rednih pregledov kožnih znamenj in omogoča brezplačne preglede znamenj v petih slovenskih mestih.

V Ljubljani, Mariboru, Kranju, Kopru in Novem mestu bo 15 vrhunskih slovenskih zdravnikov dermatovenerologov izvedlo več kot 400 zdravniških pregledov znamenj z namenom zgodnjega odkrivanja in preprečevanja kožnega raka, strokovnjaki La Roche-Posay pa bodo na lokacijah omogočali izobraževanje o pravilni zaščiti kože pred soncem, ki je eden izmed ključnih preventivnih elementov. Pregledi so za javnost popolnoma brezplačni, število mest pa je omejeno, zato je potrebna predhodna spletna prijava.

Brezplačni pregledi bodo potekali na naslednjih lokacijah: LJUBLJANA: 20. in 21. maj 2022 (Novi trg) KRANJ: 24. maj 2022 (Slovenski trg) MARIBOR: 25. maj 2022 (Glavni trg) NOVO MESTO: 26. maj 2022 (Glavni trg, Občina) KOPER: 28. maj 2022 (Taverna) Pregledi bodo med 9. in 13. uro ter med 16. in 20. uro. Za pregled se lahko naročite na spletni strani www.laroche-posay.si. Število mest je omejeno.

Foto: Shutterstock

Zaščita pred soncem je pomemben del preventive

Poleg rednih zdravniških pregledov in samopregledovanja znamenj po priznani metodi ABCDE je ključna pot do zdravja kože tudi vsakdanja visoka zaščita obraza in izpostavljenih delov telesa pred soncem. Sončni žarki oziroma ultravijolično sevanje so eden od bistvenih dejvnikov, ki povečujejo možnost za nastanek raka kože.

La Roche-Posay, linija Anthelios La Roche-Posay z linijo Anthelios zagotavlja izdelke za visoko zaščito odrasle in otroške kože, tudi občutljive kože obraza in telesa. Inovacija v liniji je pred kratkim predstavljeni ANATHELIOS UVMUNE 400 SPF50+ z inovativnim filtrom Mexoryl XL, ki ščiti pred najbolj zahrbtnimi UV-žarki – ultra dolgimi žarki UVA iz spektra 380–400 nanometrov – ter koži obraza zagotavlja vrhunsko zaščito vsak dan. Kožo telesa pa lahko učinkovito zaščitimo z ANTHELIOS ECO-CONSCIOUS HYDRATING LOTION SPF 50+. Gre za prvo izjemno visoko UVA-zaščito, ki s pomočjo tehnologije Netlock združuje izjemno visoko in odporno zaščito pred soncem v formulo, ki je bolj spoštljiva do morskih organizmov. Hkrati gre za prvi izdelek Anthelios, pri katerem je v v izdelavo tube vključen karton, kar zmanjša porabo primarne plastike za kar 45 odstotkov. Izdelke Anthelios poiščite v partnerskih lekarnah La Roche-Posay, spoznate in preizkusite pa jih lahko tudi na brezplačnih dermatoloških pregledih v petih slovenskih mestih.