Brezplačna šola atopije

Oglasno sporočilo

Strokovnjaki se strinjajo, da število obolelih z atopijskim dermatitisom narašča iz leta v leto. Vedno pogosteje so prizadeti otroci: do 20 odstotkov jih ima atopijsko kožo. Močna srbečica, območja suhe kože in ponavljajoča se vnetja so za malčke še posebej mučna.