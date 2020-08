Brez obeh nog priplezal na vrh Matterhorna

Matterhorn je 4478 metrov visoka gora, ki leži v Alpah, na meji med Švico in Italijo. Je značilne piramidaste oblike in eden najvišjih ter najbolj prepoznavnih vrhov Evrope. Zaradi svoje zahtevnosti je bil Matterhorn ena izmed zadnjih gora v Alpah, ki so jo začetniki alpinizma preplezali. Prvič so ga skušali osvojiti leta 1857, a je poizkus spodletel. Temu so sledili številni neuspešni vzponi; leta 1865 pa je bil Matterhorn končno osvojen.

Neil Heritage je ameriški veteran, ki je med službovanjem v Iraku leta 2004 v eksploziji samomorilskega bombnega napadalca ostal brez nog. Danes vodi dobrodelno organizacijo, ki upokojenim invalidnim vojakom pomaga pri njihovi rehabilitaciji. Poleg tega pa si postavlja tudi nove izzive. Leta 2012 se je tako odpravil veslat po Atlantiku, nato pa si je zadal še veliko zahtevnejši cilj: splezal bo na vrh gore Matterhorn, ki meri 4478 metrov in velja za eno najvišjih gora v Alpah oziroma v Evropi nasploh.

Prva dva vzpona sta mu spodletela oziroma je moral zaradi slabih vremenskih razmer predčasno zaključiti z vzponoma. Vendar mu to ni vzelo volje, zato se ponovno odločil, in to v spremstvu treh alpinistov, priplezati na vrh, kar mu je tudi uspelo. Postal je prvi invalid z amputiranimi nogami nad koleni, ki je osvojil Matterhorn. "Zaradi prvih dveh poskusov je bilo zelo čustveno. Tri leta trdega dela je bilo vloženega," je povedal za Daily Mail.

A brez zapletov tudi tokrat ni šlo. Približno 100 metrov pod vrhom mu je protetična noga med plezanjem odpadla. K sreči ni zgrmela v globino, tako da je protezo uspelo spremljevalcev najti in mu jo tudi namestiti. Neil je na koncu vendarle dosegel vrh.

Neilovi neverjetni podvigi so sicer tudi dobrodelni, saj z njimi zbira denar za invalidne veterane. S tem ko je dosegel vrh Matterhorna, je zbral skoraj 6700 evrov za svojo dobrodelno organizacijo.