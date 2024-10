Bolečina za kolenom in Bakerjeva cista. Kdaj ste ogroženi? Operacija ni najboljša rešitev.

Vas muči bolečina na zadnji strani kolena ter ste pri zdravniku ali po opravljeni magnetni resonanci dobili mnenje z opisom Bakerjeve ciste? Ta je znana tudi kot poplitealna cista in je pogosta tvorba v zadnjem delu kolena.

Foto: Medicofit

Gre za napolnjeno vrečko ali cisto, ki se razvije v bližini sklepne ovojnice kolena in lahko povzroči različne neprijetne simptome ter zmanjša vašo mobilnost in kvaliteto življenja.

Ali ste vedeli, da operacija ciste ni vedno najboljša rešitev, saj odstrani cisto, ne odpravi pa vzroka njenega nastanka?

Operacija ne zagotavlja, da se Bakerjeva cista ne bo ponovno pojavila. Ciste se lahko ponovijo, še posebej, če osnovna težava, ki je povzročila cisto, ni bila odpravljena. Zato je rehabilitacija osnovne težave ključna za dolgotrajno rešitev, medtem ko je operacija običajno le začasna rešitev.

Najboljši način za uspešno odpravljanje in zagotovitev trajnih rezultatov je specializirana fizioterapija, kjer odpravimo osnovni vzrok, ki je privedel do vaših težav.

V kliniki Medicofit se posvetijo posameznikovim potrebam in ciljem z uporabo najnaprednejših tehnik in instrumentalnih postopkov fizioterapije ter prilagojenih terapevtskih programov, ki zagotavljajo dolgoročno izboljšanje in dobro počutje.

Zakaj se Bakerjeva cista pojavi?

Bakerjeva cista se pojavi zaradi kopičenja sklepne tekočine v bursi (vrečki) za kolenom. Obstajajo različni dejavniki, ki lahko povzročijo to kopičenje:

poškodbe meniskusa ali križnih vezi,

ali križnih vezi, osteoartritis in revmatoidni artritis,

degenerativne spremembe,

ponavljajoče se obremenitve (npr. športne aktivnosti),

anatomski dejavniki.

Foto: Medicofit

Na nastanek ciste vplivajo predvsem spremembe interartikularnega tlaka v kolenu, kar lahko povzroči iztekanje tekočine v burso. Pogosteje se pojavlja pri ženskah kot pri moških, kar je najverjetneje povezano z večjo pojavnostjo revmatoidnega artritisa in osteoartritisa pri ženskah.

Najpogosteje se razvije po 40. letu starosti. Ponavljajoči se gibi med športnimi aktivnostmi ali pri nekaterih poklicih, kjer tetive nenehno dražijo koleno, lahko povzročijo razvoj cist.

Kako prepoznate simptome Bakerjeve ciste?

Simptomi Bakerjeve ciste vključujejo bolečino na zadnji strani kolena, občutek tiščanja, nelagodje, občutljivost na dotik, oteklino in omejeno gibljivost. Aktivnosti, ki vključujejo upogibanje ali iztezanje kolena, lahko izrazito poslabšajo simptome.

V primeru, da se simptomi ne zdravijo pravilno in pravočasno, lahko cista povzroči edem spodnjih okončin ali celo poči, kar povzroči ostro bolečino in oteklino.

Ali ste vedeli, da sta velikost in nezdravljenje simptomov Bakerjeve ciste močno povezana z večjimi degenerativnimi spremembami hrustanca in medialnega dela meniskusa? Nastanek trajnih gibalnih deficitov uspešno preprečujemo v Kliniki Medicofit.

Specialno zdravljenje Bakerjeve ciste

V kliniki Medicofit sledijo celostnemu pristopu zdravljenja, ki zagotavlja popolno fizioterapevtsko rehabilitacijo in se prične z natančno diagnostično obravnavo. Njihova strokovna ekipa se osredotoča na dolgoročno izboljšanje zdravja pacientov s poudarkom na aktivni fizioterapiji in prilagojeni obravnavi. Natančna diagnostična obravnava zajema:

pogovor o simptomih in zgodovini bolezni (temeljito anamnezo),

klinični pregled, ki zajema inspekcijo in palpacijo kolena ter osnovne in napredne diagnostične teste,

merjenje obsega gibljivosti in mišične moči ter vzdržljivosti,

specialne funkcionalne teste.

Diagnostična terapija v kliniki Medicofit je torej prvi korak, kjer se fizioterapevti temeljito posvetijo razumevanju vzrokov pacientovih težav ter analizirajo simptome in omejitve telesa. S poglobljenim pogovorom in celovitim fizičnim pregledom pridobijo jasno sliko stanja pacienta.

Foto: Medicofit

Ključna prednost diagnostične terapije v kliniki Medicofit je v tem, da že ob prvem obisku pacienti prejmejo terapijo, usmerjeno v lajšanje bolečin in zmanjšanje vnetja.

Tako se zagotovita takojšnje olajšanje simptomov ter učinkovit začetek rehabilitacije, ki je prilagojen posameznikovim potrebam in ciljem za dolgoročno zdravje in dobro počutje.

Fizioterapija je ključnega pomena pri zmanjševanju simptomov, izboljšanju gibljivosti, propriocepcije in same stabilnosti kolena. Uporabljajo se različne tehnike, vključno z manualno terapijo, ki vključuje terapijo prožilnih točk, miofascialno tehniko in sklepno mobilizacijo.

Najnaprednejša instrumentalna terapija, kot je WINTECARE TECAR terapija , visokotonska HiTOP elektrostimulacija in visokointenzivni SUMMUS laser , pa izrazito pospešuje celjenje in prekrvavitev ter tako optimalno vpliva na zmanjšanje vnetja.

Po začetni fazi, kjer uspemo zmanjšati vnetje in bolečino, je najpomembnejši del zdravljenja individualno prilagojeni terapevtski program vadbe, kjer z izvajanjem specifičnih vaj za stegenske in mečne mišice povečujete stabilnost in funkcionalnost kolena.

Pri športnikih se postopoma uvajajo vaje mobilnosti, moči, vzdržljivosti, pliometrična vadba, različne vaje z razvijanjem pospeškov in ustavljanj ter vaje, prilagojene specifičnemu športu posameznika, da se zagotovi optimalna in popolna telesna pripravljenost pred vrnitvijo v trenažni proces in kasneje na tekmovalno raven.

Foto: Medicofit

Ponujamo dolgoročne rešitve

Za preprečevanje ponovnega nastanka Bakerjeve ciste je pomembna postrehabilitacija, ki se osredotoča na dolgoročno vzdrževanje funkcionalnega stanja kolenskega sklepa. Ta vključuje redne vaje in občasne obravnave, da se pravočasno odkrijejo in obravnavajo morebitne težave, ki bi lahko vplivale na ponovni nastanek ali poslabšanje simptomov.

Bakerjeva cista je neprijetna in pogosto boleča tvorba, ki lahko močno omeji gibljivost kolena ter vpliva na kakovost vašega življenja. Ker operativni poseg ne odpravi vzroka njenega nastanka in se cista lahko ponovno pojavi, je za vas ključnega pomena celostna obravnava, ki zajema natančno diagnostiko in učinkovito fizioterapijo.

Ne odlašajte z obiskom, saj vam lahko strokovna ekipa pomaga zmanjšati bolečino, izboljšati gibljivost ter preprečiti ponovni nastanek ciste. S tem boste izboljšali svojo mobilnost, ohranili funkcionalnost kolena ter poskrbeli za boljšo kakovost življenja.

Foto: Medicofit

Naroči se na pregled v kliniki Medicofit Na pregled, preiskavo ali terapijo se lahko naročite po telefonu, elektronski pošti ali preprosto izpolnite spodnji kontaktni obrazec.



064 190 200

medicofit@medicofit.si

Naročnik oglasnega sporočila je MEDICOFIT D. O. O.