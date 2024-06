Artritis – kaj storiti, ko se pojavi vnetje sklepov?

Kaj storiti, ko v vaših sklepih nenadoma občutite bolečino in opazite oteklino? Kako prepoznati prve znake vnetja sklepov, ki bi lahko kazali na artritis? Morda že poznate načine zdravljenja in obvladovanja njegovih simptomov?

Artritis opredeljujemo kot akutno ali kronično vnetje sklepov. Lahko povzroča širok spekter neželenih simptomov, kot so bolečina, togost, zmanjšanje obsega giba in deformacije sklepov.

Ali ste vedeli, da poznamo več kot sto različnih vrst artritisa, za najpogostejšega pa velja t. i. osteoartritis ?

Artritis je lahko posledica avtoimunskih procesov ( revmatoidni artritis , psoriazni artritis, ankilozirajoči spondilitis itd.), nalaganja kristalov ( protin , bolezen s kalcijevim fosfatom) ali nekaterih okužb (septični artritis, lymski artritis).

Predstavlja pogosto bolezen, saj za njim trpi približno tretjina ameriške populacije. Med starejšimi odraslimi ima med:

19 in 30 odstotkov osteoartritis kolena,

osteoartritis kolena, 27 odstotkov osteoartritis rok in

osteoartritis rok in 27 odstotkov osteoartritis kolka.

Septični artritis, ki velja za redkejšo obliko, je ponavadi posledica bakterijske okužbe, njegova pojavnost pa se med splošno populacijo giblje le okoli 0,01 odstotka.

Kaj vpliva na njegov nastanek?

Za preprečevanje in obvladovanje artritisa je dobro poznati nekatere dejavnike tveganja, ki v veliki meri prispevajo k njegovemu nastanku. Med glavnimi so:

genetska predispozicija,

okoljski vplivi,

slaba prehrana,

neprimeren življenjski slog in

nizka stopnja telesne aktivnosti

Kako ga prepoznamo?

Pacienti sprva opazijo bolečine in nelagodje v sklepih, ki jih pogosto spremlja tudi občutek togosti, o kateri poročajo predvsem zjutraj. Vidni so tudi otekanje sklepov in nekatere deformacije (kostni izrastki).

Pri večini se pojavi tudi mišična šibkost okrog prizadetih sklepov, kar vodi v omejeno gibljivost in težave med gibanjem.

Kako poteka pregled pri zdravniku?

Diagnoza artritisa temelji na skrbno izvedeni anamnezi in celovitem fizičnem pregledu, ki sta ključnega pomena za prepoznavanje specifičnih znakov in simptomov bolezni.

Zdravnik podrobno preveri prisotnost značilnih simptomov, kot so bolečina, oteklina, togost, šibkost in morebitne deformacije. Hkrati je poudarek tudi na nekaterih spremljajočih simptomih, ki lahko vključujejo utrujenost, motnje spanja in nihanje razpoloženja.

Med pregledom je pomembno podrobno oceniti število prizadetih sklepov in določiti fazo artritisa – ali je ta akuten ali kroničen.

Po potrebi lahko zdravnik pacienta napoti še na dodatne preiskave, kot so krvni testi, slikovne preiskave (npr. rentgenski posnetki, ultrazvok, MRI) ali aspiracija sklepne tekočine za nadaljnjo analizo.

Z zbranimi podatki zdravnik postavi diagnozo, zagotovi ustrezno zdravljenje in izbere najprimernejši terapevtski pristop.

Kakšne so možnosti zdravljenja?

Za optimalno obvladovanje artritisa je ključnega pomena uporaba raznolikih pristopov, ki vključujejo tako farmakološke kot tudi nefarmakološke metode. Nefarmakološko zdravljenje nudi široko paleto možnosti, med katerimi se v sklopu fizioterapije posvečamo:

specialnim kinezioterapevtskim vajam,

protivnetni in protibolečinski terapiji,

edukaciji pacienta.

Zdravila predstavljajo dodatno podporo v boju proti bolečinam in blaženju vnetja. V uporabi so predvsem nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID), topični kapsaicin in duloksetin.

Če se zdravljenje z zdravili izkaže za nedosledno ali neučinkovito, so na voljo tudi injekcije kortikosteroidov, ki lahko nudijo določeno stopnjo olajšanja.

Kadar simptomi postanejo neznosni in bolečina postane neobvladljiva, je zadnja možnost tudi operacija, ki je rezervirana za skrajne primere.

Kako poteka fizioterapija v kliniki Medicofit?

Fizioterapija predstavlja optimalno metodo pri obvladovanju artritisa, saj pacientom omogoča lajšanje bolečin na naraven in neinvaziven način.

V kliniki Medicofit fizioterapijo izvajamo s pomočjo naprednih in individualno prilagojenih pristopov, ki temeljijo na najnovejših znanstvenih dognanjih in strokovnih smernicah.

Naši izkušeni fizioterapevti pacienta spremljajo skozi celoten proces zdravljenja. Sprva dobro ocenijo njegovo stanje in z njim sporazumno zastavijo cilje terapevtskega procesa.

Rehabilitacija artritisa, ki jo izvajamo v kliniki Medicofit, sledi glavnim ciljem, kot so: povečanje lokalne prekrvavitve,

lajšanje vnetja,

lajšanje bolečin in

izboljšanje gibljivosti in splošne funkcionalnosti prizadetega področja.

Z uporabo različnih terapevtskih modalitet, kot so termoterapija, ultrazvočna terapija, biostimulativna terapija, masaža in električna stimulacija, spodbujamo proces okrevanja po čim naravnejši poti.

S prilagojenimi terapijami, vajami in drugimi tehnikami fizioterapevt pacientom pomaga pri krepitvi mišic prizadetega področja, izboljšanju gibljivost in stabilnosti ter na ta način prispeva k boljši kakovosti posameznikovega življenja.

Je pomembna tudi kineziološka obravnava?

V naši klinki pacientom želimo nuditi tudi čim kvalitetnejšo obravnavo, kar vključuje tudi vadbo in posvet z izkušenimi kineziologi, ki veljajo za strokovnjake na področju terapevtske vadbe in gibanja.

Kineziolog pacientu svetuje glede pravilne tehnike gibanja in ga skozi čas postopno spodbuja k večji težavnosti predpisanih vaj, ki ciljajo na krepitev mišic, povečanje gibljivosti sklepov, izboljšanje ravnotežja in koordinacije.

Poleg nadzora pri izvedbi terapevtskih vaj naše paciente kineziologi izobražujejo tudi o pomenu redne vadbe, zdravega življenjskega sloga in metodah samoupravljanja simptomov artritisa, kar pacientom omogoča aktivno vključevanje v proces zdravljenja in samostojno obvladovanje bolezenskega stanja.

Kineziološki pristop v klinki Medicofit predstavlja pomemben del pri obravnavi artritisa, kjer skozi pravilno tehniko gibanja stremimo k izboljšanju funkcije in kakovosti življenja naših pacientov.

Zakaj ne bi bolečine v vaših sklepih postale le še oddaljen spomin? Prepričani smo, da lahko vsak pacient z našo pomočjo znova odkrije radost do gibanja in ponovno vzpostavi svojo aktivno in polno življenje. Ne odlašajte in se na posvet k našim strokovnjakom prijavite še danes!

