Ali so CBD kapljice prava izbira za boljše spanje?

V poplavi različnih prehranskih dopolnil za spanje CBD kapljice izstopajo po tem, da lahko dejansko začutimo njihov učinek. Po počasnem povečevanju najnižjega odmerka se hitro najde takšen, ki vam bo ustrezal. Pridobljene so iz rastline konoplje in zagotavljajo povsem naraven način za ublažitev stresa, ki lahko moti kakovost spanja. Poleg neposrednega vpliva na spanec ob dnevni uporabi zagotavljajo tudi možnost za boljše spopadanje s stresom.

Ključne ugotovitve: Kakovosten spanec je ključen za splošno zdravje in dobro počutje. Na žalost mnogi posamezniki pogosto zanemarjajo pomen mirnega spanca, kar vodi do številnih dolgoročnih težav. Na srečo lahko CBD kapljice pomagajo spodbujati globlji in bolj krepčilen spanec za splošno izboljšano zdravje, spočitost ter dobro počutje.

Sodeč po raziskavah CBD kapljice dokazano zmanjšujejo nespečnost in anksioznost, umirjajo, pomagajo zmanjšati raven kortizola v telesu ter tako ponujajo učinkovit način za boj proti nespečnosti.

Najboljše CBD kapljice za spanje so petodstotne oz. tiste z nizkim odstotkom CBD, saj je zelo pomemben tudi THC, ki ga je lahko po slovenski zakonodaji v kapljicah le 0,2 odstotka. Z več zaužitimi kapljicami v telo dobimo tudi več THC.

Najbolje je začeti z manjšim odmerkom in ga postopoma povečevati, dokler ne najdete idealne količine za svoje telo in počutje. Več koristnih nasvetov za spanje najdete na tej povezavi .

. Za premagovanje nespečnosti je najbolje izbrati CBD kapljice polnega spektra, saj vsebujejo vse pomembne zdravilne sestavine, vključno z zadostno količino THC, ki je s slovensko zakonodajo omejen na 0,2 odstotka. S tega vidika je pomembna tudi količina zaužitih CBD kapljic, da v telo vnesemo zadostno količino zdravilnih učinkovin.

Kako pri spanju pomagajo CBD kapljice?

Kakovosten spanec je ključen za ohranjanje dobrega zdravja, saj pomaga telesu, da si opomore in da se celice obnavljajo. Brez zadostne količine dobrega spanca se telo nima časa regenerirati, kar lahko povzroči številne fizične in psihične težave.

Nekakovosten spanec tudi poslabša kognitivne funkcije, kot sta koncentracija in odločanje, in sicer tako pri odraslih kot pri otrocih. Če torej želite, da vaše telo deluje po svojih najboljših močeh in se izognete nepotrebnim težavam, mora biti prednostna naloga, da se vsak večer dobro spočijete.

Raziskave, ki bodo podrobneje predstavljene v nadaljevanju, so pokazale, da lahko ravno CBD kapljice aktivno pomagajo pri sprostitvi uma in telesa, če se jih jemlje pred spanjem, kar uporabnikom omogoča kakovostnejši spanec ter pripomore k izboljšanju ravni energije čez dan.

Nekateri jih zaužijejo že prej, ko zaključijo delo. Po stresni službi tako hitreje preklopijo na popoldanski način življenja.

Raziskave tudi nakazujejo, da konopljine kapljice vplivajo na endokanabinoidni sistem telesa na tak način, da modulirajo cikel spanja, zmanjšajo nemir in tesnobo ter omogočijo telesu in umu, da se dovolj sprostita za mirno noč.

Ali res obstajajo kapljice za boljše spanje?

Odgovor na to vprašanje je pritrdilen, saj obstajajo številne raziskave, ki potrjujejo, da vam lahko CBD kapljice pomagajo pri dobrem spancu in premagovanju nespečnosti.

Za razumevanje, kako lahko CBD izboljša spanec, je treba najprej razumeti, kaj povzroča oziroma vpliva na slab spanec. Po mnenju svetovno priznane klinike Mayo so med ključnimi vzroki za nespečnost motnje duševnega zdravja, kot so anksioznost, posttravmatska stresna motnja (PTSD) in depresija, zdravila, ki lahko motijo cikel spanja in budnosti, telesna stanja, kot sta kronična bolečina in sindrom nemirnih nog, kofein in drugi stimulansi, na primer v energijskih pijačah, ter nekateri okoljski dejavniki.

Za mnoge od naštetih vzrokov so ravno CBD kapljice prava rešitev, saj lahko neposredno vplivajo na zdravljenje izhodiščnih vzrokov za nespečnost ter vam jih pomagajo odpraviti.

CBD kapljice za spanje z dokazanimi učinki

Raziskava, objavljena leta 2019, je preučevala, ali lahko CBD kapljice izboljšajo spanec in/ali zmanjšajo anksioznost. Vključevala je 72 preiskovancev, od katerih jih je 47 doživljalo anksioznost, 25 pa jih je imelo težave s slabim spanjem. Preiskovanci so vsak dan prejeli 25 miligramov (mg) CBD v obliki kapsul, kar znaša 15 CBD kapljic, če so petodstotne. Že v prvem mesecu je kar 79,2 odstotka bolnikov poročalo o nižji stopnji anksioznosti, 66,7 odstotka pa o boljšem spanju.

Bolečine so povezane z nespečnostjo

CBD kapljice lahko pomagajo tudi pri blaženju bolečin, ki neposredno povzročajo težave s spanjem. Raziskava iz leta 2018 v Frontiers in Pharmacology ugotavlja, da obstaja dovolj dokazov, ki podpirajo trditev, da CBD blaži bolečino. Avtorji ugotavljajo, da lahko CBD kapljice aktivno vplivajo na zmanjšanje kronične bolečine, ker CBD precej močno deluje protivnetno. Posledično tudi izboljšajo spanec osebe, ki jih redno jemlje v primernem odmerku.

Opravljene so bile tudi mnoge druge pomembne raziskave, pri katerih se je izkazalo, da CBD vpliva na cikel spanja. Raziskava iz leta 2014 je preučevala štiri bolnike s Parkinsonovo boleznijo. Izkazalo se je, da je CBD izboljšal simptome REM motnje spanja (RBD), ki je sicer povezana s slabim spanjem in nočnimi morami. Tudi v raziskavi iz leta 2017 se je izkazalo, da so CBD kapljice lahko koristne pri zdravljenju RBD in kažejo potencial za zdravljenje prekomerne dnevne zaspanosti.

Konopljine kapljice za spanje so torej tisti odgovor, ki ga najverjetneje iščete, če želite hitro razrešiti svoje težave s spanjem. Tudi CBD smola proti nespečnosti je lahko zelo učinkovita rešitev, vendar je slabša odločitev kot kapljice, ker ima slabše razmerje med CBD in THC za vsaj štirikrat.

Kako delujejo CBD kapljice na spanje?

CBD je za spanje torej preverjena in učinkovita rešitev, ki je podprta že s številnimi raziskavami. Z interakcijo z naravno prisotnimi endokanabinoidnimi receptorji v telesu, ki pomagajo vzdrževati številne fiziološke funkcije v telesu, CBD kapljice dokazano zmanjšujejo nespečnost in anksioznost – dva ključna dejavnika, ki vplivata na celotno trajanje in kakovost spanja. Poleg tega pomagajo tudi zmanjšati raven kortizola v telesu ter tako ponujajo učinkovit način za boj proti nespečnosti in vam pomagajo zagotoviti počitek, ki ga potrebujete.

Z jemanjem CBD kapljic lahko posamezniki pogosto povečajo količino globokega spanca ter zmanjšajo število prebujanj ponoči in lažje zaspijo. Zaradi tega so CBD kapljice idealna rešitev za vse, ki želijo izboljšati splošno kakovost spanja in počitek.

Dodatna prednost uporabe CBD kapljic je tudi ta, da zaradi svojih naravnih lastnosti prispevajo k bolj zdravemu življenjskemu slogu – v nasprotju z drugimi pripomočki za spanje brez recepta, ki imajo lahko več stranskih učinkov in prinašajo določena tveganja.

CBD kapljice ne povzročajo omamljenosti

Kanabidiol – znan tudi kot CBD – je eden glavnih kanabinoidov v rastlini konoplje. Kanabinoidi sodelujejo z vašim endokanabinoidnim sistemom, kar vašemu telesu pomaga vzdrževati stanje ravnovesja in stabilnosti.

Za razliko od tetrahidrokanabinola, znanega tudi kot THC, CBD ni psihoaktiven, kar pomeni, da ne boste imeli nobenih stranskih učinkov ali halucinacij. CBD kapljice lahko mnogim posameznikom pomagajo pri naravnem in celovitem obvladovanju različnih simptomov, vključno z nespečnostjo, ne da bi pri tem imeli stranske učinke, kot so halucinacije ali paranoja. Tako lahko varno preizkušate CBD kapljice ter uživate v številnih zdravstvenih koristih, ne da bi neželeno vplivale na vaše telo.

Odmerjanje CBD kapljic

Odmerjanje CBD kapljic je odvisno od številnih dejavnikov, kot so vaša teža, morebitne zdravstvene težave ter narava vaših težav s spanjem. Dejstvo je, da kar deluje pri nekaterih ljudeh, morda ne bo delovalo pri vas, zato je zelo pomembno, da poslušate svoje telo in se potrudite odmerjanje CBD kapljic prilagoditi svojim potrebam in počutju.

Najbolje je, da začnete z majhnim odmerkom in ga postopoma povečujete, dokler ne najdete količine, ki vam najbolj ustreza. V splošnem velja, da oseba zaužije od sedem do 15 kapljic eno uro pred spanjem, v nekaterih primerih tudi do 20. Pri tem je pomembno tudi, kakšno koncentracijo kapljic izberete, kar bomo razložili v nadaljevanju.

Zavedati se je treba, da je večina raziskav o delovanju CBD kapljic na motnje spanja ugotovila, da mnogi bolniki ne opazijo takojšnje razlike, temveč so rezultati opazni šele po približno 30 dneh rednega jemanja. S tega vidika je pomembno, da ste potrpežljivi in ne pozabite, da je malo verjetno doseči rezultate dobesedno čez noč, temveč bo potrebne nekoliko vztrajnosti.

Katere CBD kapljice izbrati?

Skoraj vsak forum na temo zdravja omenja tudi CBD kapljice, zato lahko na ta način pridobite številne dragocene informacije. Vendar pa je kljub temu pomembno, da za odločitev o tem, katere CBD kapljice izbrati, poznate nekatera strokovna dejstva, ki vam lahko pomagajo pri odločitvi.

Laično gledano se vam morda zdi, da bi na svoji polici raje imeli desetodstotne CBD kapljice, vendar je resnica drugačna. Najboljše CBD kapljice za spanje so petodstotne oz. tiste z nizkim odstotkom CBD, saj je zelo pomemben tudi THC, ki ga sme biti po slovenski zakonodaji v kapljicah le 0,2 odstotka. Če z vsako kapljico dobimo eno enoto THC, se zgodi to, da pri močnejših CBD kapljicah, ki jih je treba zaužiti manj, v telo na žalost vnesemo tudi manj THC, ki je v kombinaciji s CBD izjemno zdravilen in pomemben.

Kje kupiti CBD kapljice?

Če vas zanima, kakšna je cena za CBD kapljice, je dobra novica ta, da so lahko zelo dostopne. Izredno priljubljene so sledeče kapljice polnega spektra, ki so 30 odstotkov cenejše od konkurence. Izdelane so iz konoplje, ki je pridelana v Sloveniji, poleg tega pa jim ni dodan CBD izolat ali sintetični CBD. Kapljice so redno izpostavljene kontroli in analizam, zato so zaupanja vredne in prva izbira preudarnih kupcev, ki želijo za svoj denar dobiti največ.

Kaj so CBD kapljice polnega spektra in širokega spektra?

CBD kapljice se med seboj razlikujejo po tem, da lahko vsebujejo celotni izvleček iz industrijske konoplje in takrat govorimo o CBD kapljicah polnega spektra. Take kapljice so najučinkovitejše, saj vsebujejo čisto vse učinkovine, ki jih ima rastlina konoplja.

Poznamo pa še CBD kapljice tako imenovanega širokega spektra, ki v primerjavi s kapljicami polnega spektra vsebujejo relativno visok delež CBD in zelo majhen delež drugih učinkovin. V njih je na primer THC, ki je sicer zelo zdravilen, komaj zaznaven.

Kadar potrebujete pomoč za pomiritev oz. nespečnost, je najbolje izbrati kapljice, ki vsebujejo polni spekter učinkovin, saj boste tako najhitreje prišli do želenih rezultatov in boljšega spanca.

