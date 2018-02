5 nasvetov, kako ravnati v hudem mrazu

Včeraj je našo državo postopoma zajel hud mraz, ki se bo stopnjeval vse do četrtka in popustil šele konec tedna. Ker so temperature krepko pod ničlo enako nevarne kot ekstremna vročina, je treba tudi pozimi upoštevati nekaj napotkov.

Kako je treba ravnati v hudi vročini, verjetno že vsak od nas ve na pamet, malce manj pa smo osveščeni o tem, kakšno je odgovorno ravnanje v tistih zimskih dneh, ko temperature padejo krepko pod ničlo.

Ker bodo v prihodnjih dneh pri nas termometri ponekod kazali tudi do -20 stopinj Celzija, preverite, kako varno prebroditi obdobje polarnega mraza.

Danes so po vsej državi že namerili zelo nizke temperature. Preverite, kje je živo srebro padlo na kar -27 stopinj Celzija in kakšne temperature se obetajo v prihodnjih dneh.

Tople kape, rokavice, šali in bunde oziroma plašči, ki ne prepuščajo vetra, so v hladnih dneh obvezna oprema. Foto: Instagram 1. Omejite gibanje na prostem

Že res, da svež zrak še nikomur ni škodil in da se je po dolgem delovnem dnevu, šoli ali vrtcu, kjer na nas in naše otroke preži mnogo bacilov, koristno malo predihati, a to je treba v prihodnjih dneh storiti še posebej previdno. Sploh če gre za majhne otroke.

Gibanje na prostem naj bo torej omejeno na krajši čas, pri čemer poskrbite, da boste tako vi kot vaši otroci primerno toplo oblečeni. Pozorni bodite tudi na tresavico, ki je prvi znak tega, da telo izgublja preveč toplote in da se je treba umakniti na toplo.

2. Izogibajte se intenzivnejši telesni aktivnosti na prostem

Že res, da telesna aktivnost ogreje telo, saj se med zmernim telesnim naporom povečuje nastajanje telesne toplote, a hkrati se med gibanjem energija tudi porablja. In to tista energija, ki bi jo naš organizem sicer porabil za vzdrževanje telesne toplote.

"Zato lahko pretiran telesni napor v mrazu povzroči zdravstvene težave. Pri gibanju v mrzlih dneh moramo biti še posebej pozorni," so zapisali na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). To še posebej velja za tiste, ki imajo kakšne zdravstvene težave, kot so astma, kronična srčna obolenja, povišan krvni tlak in podobno. "Poskrbimo za varnost med rekreacijo. Načrtujmo svoje aktivnosti v skladu z vremensko napovedjo in svojimi sposobnostmi," še svetujejo na NIJZ.

Ko so temperature krepko pod ničlo, je gibanje na prostem pametno omejiti. Foto: Thinkstock 3. Primerno se oblecite

Ne glede na to, ali ste notri ali zunaj, vedno poskrbite, da boste ustrezno oblečeni. To ne pomeni, da nase navlečete toliko oblačil, da vam je vroče in se znojite, kajti znojenje telo ohlaja, kar v mrzlih dneh vsekakor ni dobrodošlo.

Najboljši je tako imenovani čebulni sistem, torej da oblečemo več plasti oblačil. To nam dopušča, da se postopoma slačimo, ko nam postane vroče. "Nosimo kapo, šal, rokavice in vodoodporno obutev. Obleka v številnih slojih bo učinkoviteje ohranjala primerno telesno temperaturo. Volnena in svilena oblačila ter oblačila iz nekaterih umetnih materialov so toplejša od bombaža. Vrhnje oblačilo (plašč, jakna itd.) naj ne prepušča vetra," so še zapisali na strani NIJZ.

Še namig: posebej pomembno je, da nam je toplo v glavo, saj največ toplote izgubljamo prav prek nje. Poleg tega poskrbimo še za dovolj tople nogavice - ko nas enkrat zazebe v stopala, jih težko spet ogrejemo. Poleg tega nas pogosto zebe v celotno telo, ko nas zebe v noge.

V hudem mrazu na bodo prostori zadosti topli - tudi tisti, v katerih sicer spimo. Foto: Thinkstock 4. Prostori naj bodo dovolj ogreti

Ko zunaj pritiska mraz, moramo poskrbeti, da bodo prostori, v katerih se zadržujemo, zadosti topli. Tudi če sicer spimo na hladnem in v spalnici ne grejemo, vsaj za nekaj ur tudi v spalnih prostorih odpremo radiatorje.

Še posebej v teh dneh pazimo na dojenčke. Nosijo naj zadosti tople pižame in naj bodo pokriti z dovolj toplo odejico. A tudi tukaj uporabite občutek in se držite pravila zmernosti. Če ga boste preveč pokrili in oblekli ter ob tem še preveč ogreli prostor, mu bo prevroče in boste zaradi znojenja dosegli ravno nasprotni učinek. Na sprehodih pazite, da vam ne zdrsne na ledu. Foto: Thinkstock

5. Uživajmo zadosti tople hrane in pijače

Ne le da naj bosta hrana in pijača topli, treba je poskrbeti za vnos zadostne količine jedače in pijače, še pišejo na spletni strani NIJZ: "Telo za vzdrževanje telesne temperature potrebuje veliko energije, zato je pomemben zadosten vnos hrane in pijače."

Seveda na seznam neprimernih živil še posebej v takšnih vremenskih ekstremih spada alkohol, saj v primeru opitosti obstaja nevarnost, da ne občutimo mraza, ne zaznamo začetka podhladitve in tako ne odreagiramo primerno oziroma pravočasno.

Bodite pozorni na več nevarnosti, ki prežijo na vas

V ekstremno hladnem vremenu pretirano ohlajanje telesa in posledično podhladitev nista edini nevarnosti, ki vam grozita. Paziti morate tudi na poledenele ceste in pločnike. Na urgencah se te dni znajde veliko ljudi, ki so se poškodovali med padcem na ledenih površinah. Sicer pa daljše izpostavljanje temperaturam tako močno pod ničlo povečuje nevarnost tudi za omrzline, bolezni dihal in celo srčno-žilne bolezni, še opozarjajo strokovnjaki.