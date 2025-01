Odprtja razstave se bosta udeležila predsednica republike Nataša Pirc Musar in avstrijski predsednik Alexander van der Bellen.

Kot so zapisali v Narodni galeriji Slovenije, so osrednja tema razstave likovne značilnosti slovenskega ustvarjanja, ki je temeljilo na dekorativnih učinkih, simboliki in ekspresivnosti ter zasedalo edinstveno mesto v evropskem slikarstvu. Prav tako bo predstavljen pogosto ambivalenten odnos slovenskih umetnikov do Avstrije, saj je večina od njih vsaj del študija ali kariere preživela v Gradcu ali na Dunaju in v njegovi okolici.

Slovenija združila moči z Dunajem

Dela Jožefa Tominca, Ivane Kobilca, Ferda Vesela, Riharda Jakopiča, Ivana Groharja, Matije Jama, Mateja Sternena, Avgusta Bertholda in drugih bodo postavljena ob bok mednarodnim mojstrom, kot so Groharjev vzornik Giovanni Segantini, Dunajčanka Tina Blau, v Mariboru rojeni Anton Nowak in Ernst Stöhr, ki je živel v Bohinju.

Direktorica Narodne galerije Slovenije Barbara Jaki, ki je razstavo zasnovala skupaj s kuratorjem muzeja Belvedere Markusom Fellingerjem, je za STA povedala, da je vseh razstavljenih del 132, od tega jih je 108 iz slovenskih ter 24 iz avstrijskih javnih in zasebnih zbirk. Iz Narodne galerije Slovenije je šlo na pot 71 umetnin. Na razstavi pa bodo predstavljeni tudi dokumenti o avstrijski odkupni politiki, ki so jih med pripravami razstave poiskali in proučili avstrijski kolegi, je dodala.