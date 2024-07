V Dubrovniku se danes začenjajo 75. poletne igre. V 47 festivalskih dneh se bo po navedbah organizatorjev zvrstilo več kot 60 dramskih, glasbenih, plesnih, folklornih in drugih predstav. Zadnja leta je Dubrovniške poletne igre spremljalo več kot 60 tisoč domačih in tujih obiskovalcev.

Na jubilejni izdaji Dubrovniških poletnih iger bodo do 25. avgusta nastopila nekatera največja imena domače in svetovne kulturno-umetniške scene.

Umetniška direktorica festivala Martina Filjak je medtem izpostavila, da jih je pri letošnjem programu vodilo Sredozemlje kot rdeča nit festivala, na katerem sodelujejo vse pomembne kulturne ustanove mesta Dubrovnik.

Pestro dogajanje do 25. avgusta

Današnje slovesno odprtje s tradicionalnim dvigom zastave Libertas v režiji Paola Tišljarića bo pred cerkvijo sv. Vlaha, prenašali pa jo bodo tako na hrvaški javni radioteleviziji HRT kot prvem programu Hrvatskega radia in Radiu Dubrovnik.

Prvi večji koncert bo že v četrtek, ko bo v atriju Kneževega dvora glasbeni program odprl dvakratni dobitnik grammyja, katalonski skladatelj, dirigent in violist Jordi Savall.

Festival bodo konec avgusta sklenili z velikim opernim gala koncertom, na katerem bodo nastopili priznana bolgarska sopranistka Sonja Jočeva, malteški zlati tenor Joseph Calleja in eden najbolj iskanih basov na mednarodni sceni Ante Jerkunica iz Splita. Spremljal jih bo Simfonični orkester HRT pod vodstvom maestra Ivana Repušića.

Osrednji del dramskega programa bodo tri velike premierne predstave, direktorica dramskega programa Senka Bulić pa je pojasnila, da celoten program letos temelji na razmerju med preteklostjo in prihodnostjo. Prva izmed velikih premier bo Kafetarija italijanskega komediografa Carla Goldonija, ki jo bodo uprizorili na Držićevi poljani.

Župan ocenjuje, da so dubrovniške igre najboljše doslej

Ker so dubrovniške igre močno zaznamovale uprizoritve dram hrvaškega književnika Iva Vojnovića, bodo na letošnjem festivalu kot drugo veliko premiero uprizorili njegov Ekvinocij. V predstavi v režiji Krešimirja Dolenčića bo nastopila številčna igralska zasedba, v kateri bosta med drugim tudi Zrinka Cvitešić in Goran Višnjić, Bulić pa napoveduje velik šov in spektakel, a hkrati intimno dramo.

Tretja velika premierna predstava bo Shakespearov Vihar v režiji slovenskega gledališčnika Vita Tauferja. Taufer bo predstavo postavil v specifičen ambient otoka Lokrum, like Prospera, Kalibana ter drugih junakov in antijunakov pa bo utelesil Festivalski dramski ansambel.

Župan Dubrovnika Mato Franković je ob predstavitvi programa v začetku tedna ocenil, da so dubrovniške igre glede na kakovosten program in število razprodanih vstopnic najboljše doslej.

Dogajanja na 75. Dubrovniških poletnih igrah bo po besedah organizatorjev še veliko več, program pa je dostopen prek povezave sta.si/qjKcTO.