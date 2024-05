V Buckinghamski palači so predstavili prvi uradni naslikani portret kralja Karla III., odkar je sedel na britanski prestol. Velika oljna slika, ki v višino meri kar 2,6 metra, kralja prikazuje v uniformi valižanske straže, medtem ko mu na ramo seda metulj, naslikal pa jo je umetnik Jonathan Yeo.

Trenutek, ko je kralj odkril portret:

Umetnik je povedal, da si je kralj portret ogledal že, ko je bil na pol dokončan. "Najprej je bil rahlo presenečen nad intenzivno barvo, sicer pa se je odobravajoče smehljal," se je spomnil prvega ogleda spomnil. Kralj mu je sicer poziral štirikrat v obdobju od leta 2021 do leta 2023, vsakič približno eno uro.

Avtor portreta Jonathan Yeo s kraljem Karlom III. Foto: Reuters

"Če bi portret razumeli kot izdajo, bi lahko to dobesedno plačal z lastno glavo," se je ob odkritju slike pošalil umetnik: "To bi bila za slikarja portretov kar primerna smrt." A tega se mu, kot kaže, ni treba bati, po poročanju BBC je namreč kraljica Camilla ob odkritju slike izjavila: "Da, zadeli ste ga." Kralj Karel, tudi sam navdušeni slikar, pa mu je dejal: "Čestitam, fantastično."

Peklenski ogenj, zakleta slika ali prelita kri?

Precej manj je nad sliko navdušeno spletno občinstvo, ob odkritju slike se je vsul plaz zgroženih komentarjev. "Videti je kot slika iz zaklete graščine," je komentiral nek spletni uporabnik, drugi pa se je vprašal: "Kaj naj bi to predstavljalo? Reklamo za pekel?"

Foto: Reuters

Nekateri so se denimo spraševali, ali je rdeča barva simbol vseh grozodejstev, ki jih je zagrešila monarhija, za češnjo na torti pa je poskrbel komentar, da je kralj videti kot tampon. "Kako vesel mora biti," je to primerjavo komentirala spletna uporabnica in s tem namignila na zloglasni telefonski pogovor Karla in Camille o tem, da bi rad bil njen tampon.