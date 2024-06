To je seznam hrvaških plaž, na katerih so dovoljeni hišni ljubljenčki

Koledarsko poletje in poletne počitnice so tik pred vrati, zato bo v vse bolj vročih dneh marsikdo na dopustu poiskal osvežitev v morju. Spodaj lahko najdete seznam plaž na Hrvaškem, kjer so dovoljeni hišni ljubljenčki, ki bodo v poletnih dneh zagotovo veseli osvežitve.

Spodaj najdete seznam plaž na Hrvaškem, kamor lahko s seboj pripeljete hišne ljubljenčke, da se ti brezskrbno namočijo v morju:

Šibensko-kninska županija



Tribunj: plaža Bristak



Srima: plaža za pse



Vodice: plaža Stara škola

Zadarska županija



polotok Sveti Klement



Zaton: peščena plaža



Privlaka: plaža Kažin

Splitsko-dalmatinska županija



Split: Duilovo in Kašjuni



Kaštel Kambelovac in Kaštel Štafilić



Trogir: Seget Vranjica



Omiš: plaža Brzet



Otok Brač: plaža Zastup



Otok Hvar: del plaže Zaraće



Makarska: plaža Cvitačka



Otok Vis: plaža Vartalac

Dubrovačko-neretvanska županija



plaža Danče



plaža Lapad



plaža Mandrac



Sikirica



Boninovo



Orsula



Gorica



Otok Korčula: plaža Plitvine, plaža Batalo



Otok Lastovo: Jurjeva Luka, Skrivena Luka, Mihajla



Klek: plaža Radalj

V Sloveniji na splošno velja pravilo, da je na urejenih kopališčih psom vstop prepovedan.

Kužkom je vstop na urejena kopališča v Sloveniji običajno prepovedan, podobno je na Hrvaškem. Foto: Shutterstock

Kako se kopati s psom v morju, da ne bo težav

Psi običajno morske vode ne pijejo, to se lahko zgodi le po nesreči med plavanjem in igro. Popita morska voda lahko pri živalih izzove drisko, ki se hitro umiri, če psu odredimo enodnevni strogi post. Narobe je, da psa z drisko še naprej hranimo, saj lahko to privede do resnejših težav z drisko, dehidracijo ali drugimi zapleti.

Psov ali drugih živali ne silimo v vodo, če tega ne želijo same. Na pasjih plažah ne veljajo nobena posebna pravila, le lastniki morajo zapirati vhodna vrata na plažo (če jih ta ima) in za svojimi psi pobirati iztrebke.

Preden psa spustimo v vodo, moramo biti pozorni, da je od njegovega zadnjega obroka minilo vsaj dve uri. S tem preprečimo nevarnost zasuka želodca in dilatacije, ki lahko posledično vodita v smrt kužka, če mu pomoči ne nudimo pravočasno. Pazljivi moramo biti tudi, kam živali spuščamo v vodo, da naš hišni ljubljenček (pes) ne bi stopil na morskega ježka in se tako poškodoval, so zapisali na portalu kuzek.si.

Psi so dovoljeni tudi na nekaterih divjih plažah, a le, če ne motijo preostalih kopalcev. V Sloveniji prepoved kopanja psov označujejo table, na Hrvaškem pa modra zastava.