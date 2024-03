Po mednarodnem dnevi žensk so danes v ospredju moški

Po mednarodnem dnevu žensk, 8. marcu, ko je bila pozornost namenjena zahtevam žensk po enakem položaju, enakih možnostih in enaki obravnavi, bodo v Sloveniji danes v ospredju moški. Za svoj dan so si namreč v šaljivem jeziku še v času pred osamosvojitvijo Slovenije izbrali 10. marec, ki je po koledarju Katoliške cerkve godovni dan 40 mučencev.

Čeprav so si takšen dan izbrali kot šaljivo protiutež dnevu žensk brez resnejšega pomena, je v dejanskem življenju pred njimi veliko izzivov. Na to vsako leto pred novembrom, mesecem ozaveščanja moških o pomenu skrbi za svoje zdravje, opozarjajo Društvo uroloških bolnikov Slovenije, Društvo OnkoMan, Mednarodno gibanje Movember in Združenje urologov Slovenije. Po njihovih ugotovitvah gredo moški zelo neradi k zdravniku, kar je lahko pri nekaterih boleznih usodno.

Moški, poskrbite za svoje zdravje

Moškim mora postati jasno, da je možnost za ozdravitev raka prostate ali mod večja, če je odkrit prej, poudarjajo urologi. Hkrati na področju urologije pri moških opozarjajo na pomen zgodnje diagnostike pri raku mehurja. Sodobna medicina pri njegovem zdravljenju namreč ni tako uspešna kot pri zdravljenju rakov prostate in mod, zato je preživetje bolnikov manjše. Medtem ko je petletno preživetje bolnikov z rakom mod 97-odstotno in bolnikov z rakom prostate 95-odstotno, je petletno preživetje bolnikov z rakom mehurja 55-odstotno.

Pri moških izstopa tudi depresija, saj v primerjavi z ženskami zaradi samomora umirajo skoraj štirikrat pogosteje od žensk. Tako je leta 2022 iz tega razloga umrlo 321 moških, žensk pa 81.

Na zdravje moških se vsako leto sicer osredotoča celoten mesec november, še posebej pa so vprašanja moških izpostavljena 19. novembra, ki je mednarodni dan moških in ga obeležujejo v 44 državah sveta, tudi v Sloveniji. Pozornost namenja zdravju moških in pomenu dobrih odnosov med spoloma, izpostavlja pa tudi pomen njihove pozitivne vloge v družini in družbi. Obeleževanje tega dne je leta 1992 sprožil Thomas Oaster, ki je vodil center za moške študije na univerzi v Missouriju v ameriškem Kansas Cityju.

V koledarju Katoliške cerkve je 10. marec godovni dan 40 mučencev iz Sebastije v Armeniji. Na spletni strani Katoliške cerkve so zapisali, da je sovladar rimskega cesarja Konstantina na Vzhodu Licenij zavrnil t. i. milanski edikt, s katerim je bila krščanska vera leta 313 uradno dovoljena v celotnem rimskem cesarstvu, in okoli leta 320 prepovedal vojakom, da sledijo krščanski veri. A skupina 40 vojakov v rimski legiji je kljub temu izpovedala krščansko vero, zaradi česar so bili obsojeni na mučeniško smrt na zmrznjenem ribniku.