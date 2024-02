Novost na Goričkem: označenih dreves se ne bodo dotikali

Krajinski park Goričko in soboški zavod za gozdove sta v gozdu ob Bukovniškem jezeru označila 11 dreves. Ta bodo odslej habitatna, torej jih bodo gozdarji pustili nedotaknjene, da doživijo naravno življenje brez podiranja in so namenjena ptičem, netopirjem in hroščem, je dejal naravovarstveni svetnik v krajinskem parku Gregor Domanjko.

Krajinski park Goričko si prizadeva, da bi bilo v državnih gozdovih na Goričkem na območju Nature 2000 več habitatnih dreves, namenjenih življenjskemu prostoru različnih vrst ptic, ki ne spletajo gnezd, ampak gnezdijo v duplih, pravi Gregor Domanjko. Habitatna drevesa so namenjena tudi tistim netopirjem, ki prav tako živijo v duplih ali razpokah za drevesno skorjo.

"Mislimo, da bi lahko bilo teh dreves v državnih gozdovih več, čeprav revirni gozdarji zgledno skrbijo za takšna in podobna drevesa," meni Domanjko. Habitatna drevesa so, kot je dodal, označili z modro silhueto detla in jim s tem določili usodo, da bodo ostala nedotaknjena v gozdu in bodo prepuščena naravnemu razvoju.

Foto: Mojca Podletnik, KP Goričko

Prvo takšno akcijo so v državnih gozdovih, pravi, izpeljali leta 2022 v gozdu v bližini Gradu na Goričkem. Takrat so se odločili, da bodo vsako leto na manjšem območju nekega dela državnega gozda na ta način iz gospodarjenja izločili nekaj dreves. "Drevesa se nato podrejo sama od sebe, trenutno pa to niso suha drevesa. So rastoča in bodo nekaj časa še rasla, hkrati se pa vidi, da so že primerna – imajo dupla in bodo odličen dom pticam in netopirjem."

Tudi zasebni lastniki gozdov, ki imajo gozdove znotraj Nature 2000, se lahko pridružijo podobnemu izločanju habitatnih dreves, za kar dobijo denarno nadomestilo iz gozdnega sklada. Če želijo to nadomestilo dobiti, pa se je treba obrniti na revirnega gozdarja na območni enoti zavoda za gozdove, da se z njim sklene posebna pogodba za dobo 20 let, v kateri ovrednotijo vrednost lesa, njegovo težo in podobno, na podlagi tega pa se potem določi višina nadomestila.

Foto: Mojca Podletnik, KP Goričko

Pred leti so sicer, dodaja Domanjko, na vzhodu Goričkega že izpeljali podobno akcijo, le da so takrat določili 120 habitatnih dreves, ki pa so bila namenjena le eni vrsti hrošča – škrlatnemu kukuju. "Pobudo za to akcijo pa sem dal jaz," pravi Domanjko. Lastniki so po njegovih besedah podpisali pogodbo za deset let, s katero so se zavezali, da bodo pustili drevesa pri miru. Ta drevesa so nato označili s podobo oranžnega hrošča, sam pa jih vsako leto pregleduje.

