Z lahkoto do pravega darila

Sreča je podariti in prejeti darilo, ki pripoveduje zgodbo o ljubezni. Pa ne le o tisti med obdarovancema. Darila so lahko tudi polna ljubezni do narave, kulture in umetnosti. V Mladinski knjigi prisegajo na darila, ki slavijo ustvarjalnost, različnost ter skrb za sočloveka in planet.

Kakšno zgodbo ima vaše darilo?

Francoski sociolog Marcel Mauss v knjigi Esej o daru dokaže, da darovanje ustvarja in utrjuje družbene vezi ter da je darilo več kot zgolj materialna izmenjava – v njem so zajeti čustva in simboli, družbeni status in celo duhovna energija (mana). Zato morda le ni vseeno, kje poiščete darilo za najdražje in kakšno zgodbo nosi. Vse preveč jih namreč v teh časih skriva zgodbo o brezosebni potrošnji ter izkoriščanju ljudi in narave. Še vedno pa lahko poiščete tudi darila, ki so prežeta z ljubeznijo in dobrimi nameni.

Majhne miške z velikim srcem

Mladinska knjiga je tradicionalno prostor, kjer najdete lepa, kakovostna in izbrana darila za vse generacije. Posebnost njihove letošnje praznične ponudbe so polstene miške in okraski za dom Gry & Sif, ki so prijazni do oči, narave in ljudi. Prav vsaka je unikat, vsem pa je skupna edinstvena kombinacija danskega dizajna, naravne volne z Nove Zelandije in nepalskih ročnih spretnosti. Izdelki so ustvarjeni pod pogoji pravične trgovine WTFO, s poslanstvom izboljšanja življenja žensk v Nepalu. Občudujete jih lahko tudi v novoletnem oglasu Mladinske knjige.

Kolekcija v podporo domačim ustvarjalcem

Miške imajo v slovenskih pravljicah že od nekdaj posebno mesto. Pozdravljajo nas iz legendarnih slovenskih slikanic Miškolin in Sapramiška, pa tudi iz novejših zgodb in pesmic, kot so Mišji ženin, Lešniki, lešniki in Drobtine iz mišje doline. Zato so se v Mladinski knjigi odločili, da bodo prav miške krasile njihovo praznično kolekcijo in decembrske izložbe. Ilustracije, ki jih najdete na prefinjeno zavitih čokoladah, slastni granoli, kavi in lično izdelanih blokih, so izvirno delo mlade slovenske ilustratorke Ane Vičič Brajar, ki je tudi sodelavka kreativne ekipe Mladinske knjige.

Najboljša darila za ljubitelje Harryja Potterja najdete v Mladinski knjigi. Foto: Mladinska knjiga

Čarobna darila iz sveta Harryja Potterja

Knjigarne Mladinske knjige so v prazničnem času prava Bradavičarka v malem. Do vrha so založene s kozarci, figurami, obeski, družabnimi igrami in drugimi izdelki z motivi iz sveta Harryja Potterja. Zbirki sedmih knjig o mladem čarovniku, ki je na voljo tudi v kompletu, pa so se letos pridružile kar tri novosti: čudovita ilustrirana pripoved o Harryjevem prvem božiču na Bradavičarki, Uradna kuharica Harry Potter ter največkrat izposojena knjiga na Bradavičarki Quidditch skozi stoletja.

Darila za ljubitelje fantazije

Izbor fantazijske književnosti v slovenskem in angleškem jeziku je s tem letom bogatejši za dve veliki fantazijski uspešnici v slovenskem prevodu. Zbiratelji bodo navdušeni nad kultnim Tolkienovim romanom Silmarillion, ki je zdaj na voljo v novem prevodu Sergeja Hvale. V oktobru je Mladinska knjiga izdala prevod šestega dela priljubljene Serije Veščec, po kateri je posneta tudi Netflixova uspešnica.

Z lahkoto do pravega darila

Lepo je, ko izpolnimo skrito željo. Da boste lažje našli pravo darilo, pa so v Mladinski knjigi darilno ponudbo združili v kolekcije. Tako boste na enem mestu našli darila za ljubitelje dobre hrane in štirinožnih prijateljev, za navdušence nad božičem, za majhne in velike otroke, za zahtevne bralce, za ljubitelje Japonske in tiste, ki iščejo srečo.

Izkoristite posebno praznično ponudbo v knjigarnah Mladinske knjige in na emka.si. Foto: Mladinska knjiga