Se je zgodilo tudi vam?

Poletje v naše garderobe vnaša kar nekaj prijetnih sprememb. Toalete, pa naj bodo večerne ali dnevne, so sestavljene iz bistveno manj kosov, kar posledično pomeni tudi, da so lahko veliko cenejše kot pozimi, ko se je treba obleči večplastno. A prav poletna oblačila lahko poskrbijo tudi za marsikatero modno zagato. Poiskali smo nekaj preprostih rešitev, kako boste te težave odpravili hitro in predvsem brez slabe volje.