Poletna lepota: nasveti za ličenje, ki ohranjajo svežino v vročih dneh

Prihaja čas, ko bomo morale pregledati zbirko ličil in malce prevetriti kozmetično omarico. Poleti vsekakor ne smemo uporabljati enakih ličil kot pozimi. Ličenje moramo prilagoditi naši polti, saj poleti pridobimo nekaj barve, zato zimski puder ne pride več v poštev.

Poletna ličila naj ne bodo enaka kot zimska

Ko porjavimo, je treba ličenje prilagoditi novi podlagi. Poudarjene oči in lica na svetli podlagi dobro delujejo, vendar zimski odtenki poleti ne bodo videti tako dobro. Poleti je treba izbrati drugačne.

Vreme vpliva tudi na ličenje

Poleti je pri ličenju pomembno upoštevati vroče vreme, visoko vlažnost ter možnost potenja, kar lahko vpliva na obstojnost in videz ličil. Uporabimo lahko vlažilno kremo z zaščitnim faktorjem za zaščito pred sončnimi žarki in kožo navlažimo pred nanosom ličil.

Izberimo lahke in brezoljne formule ličil, kot so lahke podlage ali BB-kreme, ki koži omogočajo dihanje. Izogibajmo se težkim in mastnim podlagam, saj se lahko v vročini hitro stopijo ali zamažejo.

Foto: Shutterstock

Matiranje svetlečih predelov na obrazu

Poleti se pogosto pojavlja masten sijaj na čelu, nosu in bradi. Uporabimo lahko matirajoče praške ali papirnate blazinice, da odstranimo odvečni sijaj in ohranimo mat videz kože.

Če ste med tistimi, ki se jim svetijo čelo, brada in nos, je to mogoče rešiti s transparentnim pudrom ali pudrom v kamnu. Pri nanosu ne pretiravajte.

Poletne barve

Poletje je čas za svetle in živahne barve na ustnicah. Uporabimo lahko barvne balzame, šminke ali lip glose, ki poudarijo ustnice in jih navlažijo.

Bronzer od polti nikoli ne sme biti temnejši za več kot dva odtenka. Če pri nanosu pretiravate, boste videti starejši.

Foto: Shutterstock

Lahki poletni vonji

Težki vonji so poleti lahko odbijajoči. Zaradi znojenja in izhlapevanja lahko močne dišave na poletni vročini postanejo prava muka. Za poletje izberite lahke in sveže parfume. Razmazano črtalo na očeh daje vtis neurejenosti, zato bo bolje, če boste izbrali vodoodporno.