Neprecenljivi nasveti za počitnice: TAKOLE se izognete izgubljeni prtljagi!

Foto: Samsonite

1. Uporabite označevalce prtljage

Preden oddate svojo prtljago na letališču, jo označite z osebnimi podatki, kot so vaše ime, naslov in telefonska številka. Tako boste povečali možnosti, da vam bodo prtljago vrnili, če se izgubi.

2. Preverite omejitve velikosti in teže

Vsako letalsko podjetje ima določene omejitve velikosti in teže prtljage. Vnaprej preverite, kakšne so te omejitve, da se izognete morebitnim težavam pri oddaji prtljage.

3. Izberite nepogrešljive predmete

Pomembne dokumente, denar, zdravila in dragocene predmete imejte vedno s seboj v ročni prtljagi. Tako boste zmanjšali tveganje, da bi izgubili za vas nepogrešljive predmete.

Foto: Samsonite

Kabinski kovček Samsonite Essens bo postal vaš nepogrešljiv sopotnik za vsako potovanje. Uživajte v brezskrbnih poteh zahvaljujoč lahki zasnovi, inovativnemu 3-točkovnemu zaklepanju in edinstveni rešitvi notranji organizaciji. Ne glede na to, ali ste svetovni popotnik ali vikend raziskovalec, je Samsonite Essens pripravljen, da vsako vaše potovanje postane brezskrbno in prijetno. Kovčki Samsonite essens so proizvedeni v Evropi, kar odraža našo predanost kakovosti in trajnostnosti. Izdelan je iz recikliranih materialov, kar pomeni, da združuje trajnost in ekološko ozaveščenost brez kompromisov glede sloga ali funkcionalnosti.

4. Fotografirajte svojo prtljago

Pred potovanjem fotografirajte svojo prtljago. Če se zgodi, da se izgubi, boste imeli dokazni material za prijavo izgubljene prtljage pri letalski družbi.

5. Ne pozabite na prtljago

Na letališču bodite pozorni na svojo prtljago in je ne puščajte brez nadzora. Čeprav se zdi očitno, se velikokrat zgodi, da ljudje na hitro oddajo prtljago in se pozabijo vrniti ponjo.

6. Uporabite sledenje prtljage

Pri nekaterih letalskih družbah je na voljo storitev sledenja prtljage. Če se odločite zanjo, boste lahko spremljali, kje je vaša prtljaga v realnem času.

Predstavljamo vam Samsonite Proxis – kovčke, ki vam bodo pričarali nov način potovanj.

Kovčki so narejeni iz posebnega in inovativnega materiala Roxkin™. Ta je izdelan iz več plasti in se lahko enostavno povrne v prvotno obliko tudi po manjših poškodbah, kar jim zagotavlja izjemno trdnost, odpornost in lahkotnost. Kovčki Samsonite Proxis so oblikovani z izjemno sofisticiranim dizajnom, ki izžareva samozavest, in so prilagojeni za izpolnjevanje vseh vaših potovalnih potreb. Poleg tega izbiro kovčka Proxis dopolnjuje tudi posebna garancija, program Samsonite #WeCare, kar zagotavlja brezskrbno in vrhunsko izkušnjo pri potovanju. Kabinski kovček se lahko s posebno zadrgo razširi in vam tako omogoči dodaten prostor za prtljago.