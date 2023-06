Poletje je čas, ko si želimo spočiti od celoletnih skrbi, si napolniti baterije in se naužiti prostega časa z družino in najbližjimi. Sodelujte v veliki nagradni igri in se razveselite prekrasne poletne nagrade iz MERKURjeve vroče poletne ponudbe : bazen s kovinsko konstrukcijo .

Pošljite nam svojo fotografijo:

Ker je lahko še boljše: odlična osvežitev v vročih poletnih dneh

MERKUR podarja odlično osvežitev v vročih poletnih dneh: bazen s kovinsko konstrukcijo, ki je zelo stabilen in trden, z okroglimi in bolj ohlapnimi robovi pa je bazen primeren tudi za brezskrbno otroško igro.

V MERKURju boste našli mnoge izdelke in pripomočke, ki jih potrebujete, da bodo vaši poletni utrinki še boljši. V svoji ponudbi imajo vse od bazenov za otroško čofotanje, do vrtnih garnitur za posedanje v senci, vse za piknike, kampiranje in za sproščeno uživanje v najlepše letnem času. Poleti nujno potrebujete velik senčnik, udoben ležalnik, trpežno vrtno pohištvo, razna otroška igrala in pribor za žar.

Foto: Shutterstock

Kako izbrati pravi bazen za svoj vrt?

Hitra osvežitev v domačem bazenu je najboljši način, kako preživeti vse vročinske valove tega poletja. Prvi vročinski val nas je že dosegel in če bomo pohiteli, lahko že jutri uživamo v sveži vodi na domačem vrtu.

Nekateri bazeni so hitro postavljeni in nam ni treba izvajati dodatnih posegov v zemljišče, za trajnejše rešitve pa moramo skrbno načrtovati, kam postaviti bazen, predvsem pa, za kakšen model se je najbolje odločiti.

Tisti, ki niso povsem prepričani, kaj bi radi imeli, naj najprej preizkusijo bazen z napihljivim robom, ki je cenovno ugodnejši in ki ga po končani kopalni sezoni pospravimo. Takšen bazen tudi veliko lažje vzdržujemo.

Druga možnost pa so montažni prostostoječi bazeni, ki lahko zunaj ostanejo vse leto. Ti bazeni imajo daljšo življenjsko dobo, še vedno pa jih lahko postavimo brez dodatnih gradbenih del. Ni treba delati izkopa in betonirati talne plošče, medtem ko montaža vgradnega bazena pomeni trajni poseg v vrt.

Bazen lepo popestri okolico doma. Na voljo je veliko različic, od klasičnega belo lakiranega jeklenega oboda do imitacije lesa ali naravnega kamna. Pred nakupom montažnega bazena moramo razmisliti o tem, koliko imamo prostora zanj, kam ga bomo postavili in kakšno podlago bomo pripravili.

Pravilna nega za dolga leta sproščenih užitkov v vodi

Foto: Shutterstock

Za daljšo življenjsko dobo montažnega bazena poskrbimo, da bo tudi pozimi pokrit. Med sezono pa moramo redno dodajati sredstva za nego vode in ustrezno zaščititi tehnični del (filtrirni sistem) pred vremenskimi vplivi.

Pri bazenih z napihljivim robom je pomembno, da jih po kopalni sezoni dobro očistimo, posušimo, pospravimo in skladiščimo na suhem in od zmrzali zaščitenem mestu. Njihova življenjska doba je od tri do štiri sezone.