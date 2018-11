"Moški, preventiva je ključ do zdravja!"

Oglasno sporočilo

Dejstvo, da je preventivna skrb za zdravje ključna, potrjuje tudi naša sogovornica Barbara Peče Breznik, dr. med., dr. dent. med., specialist medicine dela, prometa in športa, ki pravi, da ima pravočasno odkrivanje sprememb zelo pomembno vlogo ter je izjemnega pomena za uspešno zdravljenje. Z njo smo se pogovarjali o ključnih tematikah, značilnih za movember.

Katere bolezni po vašem mnenju najpogosteje ogrožajo sodobne moške?

Sodobni moški živijo hitro življenje, stres je praktično vsakodnevna stalnica. V pomankanju časa moški pogosto niso pozorni na signale telesa. Tako poleg že poznanih težav s kardiovaskularnim sistemom, kot je povišan krvni tlak, aritmije, palpitacije, težave z vnetji sluznic prebavil, ne smejo pozabiti tudi na pomembno žlezo prostato. Predvsem pri mlajših moških pa se lahko pojavijo tudi težave s testisi.

Kakšni so najpogostejši razlogi za nastanek teh bolezni?

Barbara Peče Breznik, dr. med., dr. dent. med., specialist medicine dela, prometa in športa

Med najpogostejšimi so genetika (podedovana nagnjenja), naš življenjski stil, navade, razvade, vplivi zunanjega okolja, ipd. Žal je za nastanek bolezni vedno odgovoren skupek vplivov na posamezni organizem. Kdo bo zbolel in kdo ne pa je odvisno predvsem od naše odpornosti, psihofizičnega stanja, preventivnega ravnanja.

Kaj je pomembno pri odkrivanju rakavih obolenj kot sta npr. rak prostate in mod?

Samopregledovanje je zelo pomembno. Ne samo ženske - tudi moški se morajo redno samopregledovati, saj sami svoje telo najbolje poznajo in najhitreje opazijo spremembe. Poleg nevusov (temne pike oz. materina znamenja) naj bodo moški pozorni tudi na testise oz. na spremembe v modniku. Rak testisov je namreč bolj pogost pri mlajših moških. Po 40-tem letu pa je priporočljivo kontrolirati marker PSA v krvi, ki je dovolj specifičen za rak prostate. Problem rakavih obolenj je, da ni nobenih posebnih bolečin ali funkcijskih težav - ko se le-te pojavijo, pa je pogosto že prepozno. Prav zato ima pravočasno odkrivanje sprememb tako zelo pomembno vlogo in je ključno za uspešno zdravljenje.

Kaj lahko moški preventivno naredijo, da se čim bolj zaščitijo pred omenjenimi obolenji?

Ključno za preventivno delovanje je redno samopregledovanje in občasne kontrole krvi (na eno do dve leti) na specifične markerje. Poleg tega je za dobro odpornost organizma seveda zelo pomembna kakovostna prehrana ter redno vzdrževanje telesne in psihične kondicije. Šport in mentalna higiena sta namreč za ravnovesje izjemno pomembna in nas varujeta tudi pred boleznimi. Poleg tega je odlična preventiva tudi dobro počutje v svojem telesu, pozitivna samopodoba in zadovoljstvo s svojim življenjem. Naša pozitivna naravnanost nas namreč pred boleznimi zaščiti z večjo odpornostjo.

Kakšno vlogo pri tem lahko odigrajo ženske?

Moški zelo neradi govorijo o spremembah "tam spodaj". Nekako nerodno jim je to omeniti tudi svojemu zdravniku. Prav zato imamo ženske pomembno vlogo, da jih pri tem spodbudimo, da o teh težavah spregovorijo in uvidijo, da je ta pomemben del telesa prav tako njihov, kot sta denimo srce in pljuča. Pomembno je, da jih prepričamo, da gredo tudi moški na preventivne preglede, prav tako kot me ženske redno obiskujemo ginekologa.

