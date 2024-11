Nagradni natečaj: Moj MOVEmbrski navdih

November je mesec, posvečen moškemu zdravju, predvsem ozaveščanju o preventivi in zgodnjem odkrivanju raka pri moških, pa tudi nasploh njihovem zdravju in dobremu počutju v širšem pomenu, tako fizičnemu kot mentalnemu.

V duhu mednarodnega gibanja Movember, katerega cilj je prav ozaveščanje javnosti o zdravju in boleznih, ki lahko prizadenejo moške, vas vabimo, da z nami delite predloge, nasvete in ideje, kako poskrbeti za svoje zdravje in dobro počutje, nam zaupate svoje izkušnje in zgodbe ali le besede podpore ter s tem postanete navdih in spodbuda za druge moške, da tudi sami naredijo korak več k skrbi za svoje zdravje. K sodelovanju vabimo tudi ženske, ki želite izkazati podporo moškim.

Vsi, ki boste oddali svoj MOVEnavdih, se boste uvrstili v žreb za privlačne nagrade.